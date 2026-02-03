Ο Γκάρεθ Μπέιλ εξηγεί γιατί δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Ρονάλντο

Το ημερολόγιο έγραφε πρώτη Σεπτεμβρίου του 2013, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωνε αιφνιδιαστικά την επίτευξη συμφωνίας με την Τότεναμ για την απόκτηση του Ουαλού εξτρέμ των Spurs Γκάρεθ Μπέιλ.

Η «βασίλισσα» είχε μόλις «τινάξει την μπάνκα στον αέρα» (για πολλοστή φορά είναι η αλήθεια) και ο 24χρονος ακραίος επιθετικός, θα γίνονταν η πιο ακριβή μεταγραφή στον κόσμο, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε στην ομάδα του Λονδίνου 100 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Μπέιλ, περισσότερα δηλαδή χρήματα από αυτά που είχε δώσει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Θυμίζουμε ότι η ισπανική ομάδα είχε πληρώσει περίπου 90 εκατ. ευρώ στην Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2009, για να «μετακομίσει» ο CR7 στο Μπερναμπέου.

🗣 Gareth Bale: «If it weren’t for injuries, my name would be in the same debate as Cristiano Ronaldo and Lionel Messi.» «In Real Madrid training sessions, I was the best free-kick taker, the best finisher, but Cristiano preferred to take the free-kicks and all set-pieces except… pic.twitter.com/jNL7UTB6Hq — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) January 31, 2026

Το θέμα μας όμως δεν έχει να κάνει με το ποιος από τους δύο έκανε την ακριβότερη μεταγραφή, αλλά οι δηλώσεις που έκανε ο Μπέιλ, αναφορικά με την καριέρα του στην «βασίλισσα» της Ευρώπης.

Ο Μπέιλ παραχώρησε συνέντευξη στην οποία έκανε ιδιαίτερη μνεία στους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν τα εννιά χρόνια που έμεινε στο Μπερναμπέου, αλλά παράλληλα πέταξε και το… καρφάκι του για τον Ρονάλντο.

«Αν δεν υπήρχαν οι τραυματισμοί, το όνομα μου θα ήταν στο ίδιο επίπεδο με του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Μέσι», υποστήριξε αρχικά ο παλαίμαχος άσος της Ρεάλ και συνέχισε λέγοντας.

«Στις προπονήσεις ήμουν ο παίκτης με τις καλύτερες εκτελέσεις φάουλ, αυτός που είχε τα καλύτερα τελειώματα. Ο Κριστιάνο όμως προτιμούσε να εκτελεί τα φάουλ και… άφηνε τα κόρνερ.

Στις προπονήσεις όμως είχα υψηλότερο ποσοστό σκοραρίσματος από τον Ρονάλντο, στις εκτελέσεις φάουλ».

Ο Μπέιλ δεν παρέλειψε ν’ αναφερθεί και στο εκπληκτικό γκολ που είχε πετύχει κόντρα στην Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League το 2018. Ήταν ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς για το οποίο δήλωσε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος εξτρέμ των μερένχες.

«Στον τελικό με την Λίβερπουλ έβαλα ένα φανταστικό γκολ αλλά κανείς δεν παραδέχεται πως ήταν το κορυφαίο γκολ στην ιστορία του Champions League κι αυτό επειδή το όνομα μου είναι Γκάρεθ Μπέιλ».