Αποκαλύψεις για την μεγάλη κόντρα Κριστιάνο Ρονάλντο – Τεν Χαγκ

Η συνύπαρξη του Έρικ Τεν Χαγκ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν κάτι παραπάνω από… επεισοδιακή, «εκρηκτική» θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει κάποιος, σε σημείο που οι δύο άνδρες να μην ανταλλάσσουν ούτε… καλημέρα στο Ολντ Τράφορντ.

Όλοι γνώριζαν πως ο CR7 δεν ήθελε να βλέπει ούτε «ζωγραφιστό» τον Ολλανδό προπονητή ενώ και ο Τεν Χαγκ απ’ την πλευρά του έκανε ότι περνούσε απ’ το χέρι του, για να οδηγήσει στην έξοδο τον σούπερ σταρ της αγγλικής ομάδας.

Ο Στιβ ΜακΛάρεν, υπήρξε βοηθός του Έρικ Τεν Χαγκ την περίοδο που ο Ολλανδός ήταν στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και γνωρίζει πράγματα από «πρώτο χέρι», σε ότι αφορά την μεγάλη διαμάχη των δύο ανδρών.

Ο ΜακΛάρεν ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για τους λόγους που οι δύο άνδρες δεν ήθελνα να βλέπουν ο ένας τον άλλον, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Η ένταση στη σχέση του Ρονάλντο με τον Τεν Χαγκ γίνονταν αντιληπτό από πολύ… μακριά. Όλοι μπορούσαν να καταλάβουν πως αυτοί οι δύο δεν έλεγαν ούτε καλημέρα.

Ο Τεν Χαγκ είχε μια ξεκάθαρη άποψη για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας και ζήτησε από μένα μεταφέρω ορισμένα πράγματα στον Κριστιάνο.

Ο Έρικ ήθελε από τους παίκτες να ασκούν πρέσινγκ ψηλά για να κλέβουν μπάλες κι αυτό βέβαια σήμαινε πως χρειάζεται πολύ τρέξιμο και μεγάλη προσπάθεια απ’ όλους.

Είχα συζητήσει με τον Ρονάλντο και του είχα ξεκαθαρίσει πως έχουν τα πράγματα. Ο προπονητής θέλει από σένα να βοηθήσεις στο πρέσινγκ ψηλά, να γυρίσεις στο κέντρο και αν έχουμε κλέψει μπάλες θα είσαι αυτός που θα πάρεις την πρώτη πάσα για να μας βγάλεις στην επίθεση.

Του είχα μάλιστα επισημάνει πως αν δεν κάνει αυτά που θέλει ο Τεν Χαγκ, τότε δεν πρόκειται να παίξει. Ήμουν σαφής και το είπα γιατί είχα καταλάβει πως αυτή ήταν η πρόθεση του Έρικ.

Προφανώς ο Κριστιάνο είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του και δεν ήθελε ν’ ακολουθήσει αυτά που ζητούσε ο προπονητής».

Οι κάκιστες σχέσεις του Πορτογάλου σούπερ σταρ με τον Ολλανδό προπονητή οδήγησαν τον CR7 εκτός Ολντ Τράφορντ και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως ο Ρονάλντο είχε μιλήσει σε podcast χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα εναντίον της διοίκησης του αγγλικού συλλόγου αλλά κυρίως εναντίον του Ολλανδού τεχνικού.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως και το 2024, ο Κριστιάνο είχε καταφερθεί εναντίον του πρώην τεχνικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Όταν είσαι προπονητής της Γιουνάιτεντ δεν μπορείς να λες ότι δεν έχω το ρόστερ, δεν έχω τους παίκτες για να κατακτήσω το Champions League.

Αν το κάνεις είναι μεγάλο λάθος. Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι εκεί για να πει ότι α είναι δύσκολο να πάρουμε το Champions League αλλά θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να τα καταφέρουμε.

Αυτή έπρεπε να είναι η δήλωση του προπονητή της Γιουνάιτεντ και όχι όσα είπε ο Τεν Χαγκ».