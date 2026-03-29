Μουρίνιο: «Μέτρια ομάδα η Πορτογαλία χωρίς τον Κριστιάνο»

Μεξικό-Πορτογαλία 0-0 σε φιλικό παιχνίδι και σύμφωνα με τον τεχνικό της Μπενφίκα Ζοσέ Μουρίνιο φαίνεται και με το παραπάνω η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική της χώρας καθώς δεν έπαιξε στο στάδιο Αζτέκα. Ο Μουρίνιο έκανε κριτική στην Εθνική Πορτογαλίας και την χαρακτήρισε «μέτρια ομάδα» χωρίς αυτόν. Από τα λεγόμενα του Μουρίνιο φαίνεται ότι στην Πορτογαλία άνοιξε κουβέντα για τον αποκλεισμό του 41χρονου σταρ από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, όμως ο Μουρίνιο δεν σηκώνει κουβέντα επ’ αυτού, καθώς τον θεωρεί απαραίτητο.

«Βγάλτε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και η Πορτογαλία θα μοιάζει με μια ακόμη μέτρια ομάδα», είναι το συμπέρασμα του Special One από το εκτός έδρας φιλικό της Πορτογαλίας με το Μεξικό. Στην κριτική του για το ματς, ο Πορτογάλος προπονητής πρόσθεσε: «Καμία απειλή, κανένας φόβος, απλώς μια ομάδα που πιέζεται από το Μεξικό»

Επίσης, ο Ζοζέ Μουρίνιο συμπλήρωσε: «Ο κόσμος συνεχίζει να ζητάει να τον αποκλείσουν, με το Μεξικό δεν έπαιξε και είδατε το αποτέλεσμα. Όταν ο Ρονάλντο είναι στο γήπεδο, οι αντίπαλοι το σκέφτονται δύο φορές. Χωρίς αυτόν, δεν σκέφτονται καθόλου».

Στο φιλικό παιχνίδι με το Μεξικό ο τεχνικός της Πορτογαλίας Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν είχε στη διάθεσή του τον Κριστιάνο Ρονάλντο λόγω τραυματισμού. Όμως, έπαιξαν οι Μπρούνο Φερνάντες, Βιτίνια και Νούνο Μέντες, παρόλα αυτά η Πορτογαλία δεν κατάφερε να σκοράρει, αν και είχε κατοχή μπάλας. Ειδικότερα είχε μόνο δυο σουτ εντός εστίας και αυτό έδωσε… δικαίωμα για τα προαναφερόμενα σχόλια του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ξημερώματα της 1ης Απριλίου (2 π.μ.) ακολουθεί δεύτερο φιλικό της Πορτογαλίας με τις ΗΠΑ. Αντίπαλοι στον όμιλό της θα είναι η Κολομβία, το Ουζμπεκιστάν και μια ομάδα από τα πλέι οφ (Κονγκό ή Τζαμάικα).