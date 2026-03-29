sports betsson
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μουρίνιο: «Μέτρια ομάδα η Πορτογαλία χωρίς τον Κριστιάνο»
Ποδόσφαιρο 29 Μαρτίου 2026, 21:13

Μουρίνιο: «Μέτρια ομάδα η Πορτογαλία χωρίς τον Κριστιάνο»

Ο τεχνικός της Μπενφίκα Ζοσέ Μουρίνιο θεωρεί ότι φαίνεται και με το παραπάνω η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μεξικό-Πορτογαλία 0-0 σε φιλικό παιχνίδι και σύμφωνα με τον τεχνικό της Μπενφίκα Ζοσέ Μουρίνιο φαίνεται και με το παραπάνω η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική της χώρας καθώς δεν έπαιξε στο στάδιο Αζτέκα. Ο Μουρίνιο έκανε κριτική στην Εθνική Πορτογαλίας και την χαρακτήρισε «μέτρια ομάδα» χωρίς αυτόν. Από τα λεγόμενα του Μουρίνιο φαίνεται ότι στην Πορτογαλία άνοιξε κουβέντα για τον αποκλεισμό του 41χρονου σταρ από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, όμως ο Μουρίνιο δεν σηκώνει κουβέντα επ’ αυτού, καθώς τον θεωρεί απαραίτητο.

«Βγάλτε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και η Πορτογαλία θα μοιάζει με μια ακόμη μέτρια ομάδα», είναι το συμπέρασμα του Special One από το εκτός έδρας φιλικό της Πορτογαλίας με το Μεξικό. Στην κριτική του για το ματς, ο Πορτογάλος προπονητής πρόσθεσε: «Καμία απειλή, κανένας φόβος, απλώς μια ομάδα που πιέζεται από το Μεξικό»

Επίσης, ο Ζοζέ Μουρίνιο συμπλήρωσε: «Ο κόσμος συνεχίζει να ζητάει να τον αποκλείσουν, με το Μεξικό δεν έπαιξε και είδατε το αποτέλεσμα. Όταν ο Ρονάλντο είναι στο γήπεδο, οι αντίπαλοι το σκέφτονται δύο φορές. Χωρίς αυτόν, δεν σκέφτονται καθόλου».

Στο φιλικό παιχνίδι με το Μεξικό ο τεχνικός της Πορτογαλίας Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν είχε στη διάθεσή του τον Κριστιάνο Ρονάλντο λόγω τραυματισμού. Όμως, έπαιξαν οι Μπρούνο Φερνάντες, Βιτίνια και Νούνο Μέντες, παρόλα αυτά η Πορτογαλία δεν κατάφερε να σκοράρει, αν και είχε κατοχή μπάλας. Ειδικότερα είχε μόνο δυο σουτ εντός εστίας και αυτό έδωσε… δικαίωμα για τα προαναφερόμενα σχόλια του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ξημερώματα της 1ης Απριλίου (2 π.μ.) ακολουθεί δεύτερο φιλικό της Πορτογαλίας με τις ΗΠΑ. Αντίπαλοι στον όμιλό της θα είναι η Κολομβία, το Ουζμπεκιστάν και μια ομάδα από τα πλέι οφ (Κονγκό ή Τζαμάικα).

Headlines:
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 29.03.26

ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»

Η Μπαρτσελόνα κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας έσπευσε να την καθησυχάσει ότι θα προσέξουν τον Λαμίν Γιαμάλ στην εθνική. Πλήγμα η απώλεια του Ραφίνια

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Αφρικανική φαρσοκωμωδία: Η CAF «ράβει» νέους κανονισμούς μετά το δικαστικό πραξικόπημα κατά της Σενεγάλης

Η CAF εξέδωσε και νέα ανακοίνωση για το μείζον θέμα του τελικού Μαρόκο - Σενεγάλη, προαναγγέλλοντας... μεταρρυθμίσεις, κάνοντας την κριτική ακόμη πιο έντονη, την ώρα που οι νικητές (στο γήπεδο), συνεχίζουν να στήνουν γιορτές για τον τίτλο που κατέκτησαν.

betson_textlink
Stream sports
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο