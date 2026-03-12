Ένα μηχάνημα αξίας 5.500 ευρώ είναι το μυστικό του Ρονάλντο: Πώς αναρρώνει από τον τραυματισμό του (pics)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στη Μαδρίτη για να αναρρώσει από τον μυϊκό τραυματισμό στον δεξί μηρό, τον οποίο υπέστη στις 28 Φεβρουαρίου στον αγώνα της Αλ Νασρ εναντίον της Αλ Φάιγα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει φύγει από τη Σαουδική Αραβία εν μέσω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή και αναρρώνει στην Ισπανία, έχοντας ένα μυστικό για την αποθεραπεία του και προκειμένου να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο άμεσα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του, αλλά και της εθνικής Πορτογαλίας.

Στη φωτογραφία, ο «CR7» φοράει ένα παπούτσι που καλύπτει ολόκληρο το πόδι. Πρόκειται για τον εξοπλισμό Cryo Sport, που διατίθεται στην αγορά από την μάρκα AVACR7, μια συνεργασία μεταξύ της Advanced Recovery for Athletes (AVA) και του ίδιου του αρχηγού της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, ο οποίος επένδυσε στην εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε από τον Βραζιλιάνο Ροντρίγκο Σαντάνα, το 2022.

Το Cryo Sport, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί από πολλές ομάδες παγκοσμίως, μειώνει την μυϊκή κόπωση και βοηθά στον περιορισμό των επιπτώσεων των κράμπες μετά τους αγώνες. Ανακουφίζει επίσης από το πρήξιμο, τον πόνο και άλλες ενοχλήσεις μέσω ενός μηχανισμού παρόμοιου με μια μηχανή πίεσης αέρα. Αυτή η συγκεκριμένη συσκευή, διαθέσιμη προς πώληση στον ιστότοπο της εταιρείας, κοστίζει 5.497 ευρώ.

Δείτε τη φωτογραφία του Κριστιάνο Ρονάλντο:

Recovering and ready to watch the game today. Let’s go, Al Nassr! 🟡🔵 pic.twitter.com/o7b9dD8MTN — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 7, 2026

«Αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, κατέστη σαφές ότι ο τραυματισμός ήταν πιο σοβαρός από το αναμενόμενο, απαιτώντας ξεκούραση και ανάρρωση. Ο τραυματισμός απαιτεί θεραπεία στη Μαδρίτη με τον επαγγελματία που συνεργάζεται με τον Κριστιάνο. Ελπίζουμε να επιστρέψει γρήγορα για να βοηθήσει την ομάδα», δήλωσε ο προπονητής της Αλ Νασρ, Ζόρζε Ζεσούς για τον τραυματισμό του Κριστιάνο.