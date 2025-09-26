Κρήτη: Στο νοσοκομείο 12χρονος μετά από καβγά με συμμαθητή του
Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαλείμματος με πρωταγωνιστές δύο συμμαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου.
Με ξύλο έλυσαν τις διαφορές τους δύο συμμαθητές της Α΄ Τάξης γυμνασίου σε σχολείο του δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο Κρήτης, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, έχοντας ένα οίδημα κάτω από το μάτι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αγόρια, που μέχρι πρόσφατα ήταν φίλοι, διαφώνησαν για ασήμαντο λόγο και αποφάσισαν να λύσουν τη διαφορά τους με ξύλο,το πρωί της Πέμπτης.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 12χρονος τραυματίστηκε κάτω από το μάτι, παρουσιάζοντας οίδημα. Αμέσως μεταφέρθηκε από τον διευθυντή του σχολείου στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, τα τραύματα ήταν επιπόλαια, και το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του την ίδια ημέρα. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε εξέταση από ιατροδικαστή.
Ο 13χρονος συμμαθητής του, που συμμετείχε στη συμπλοκή, έλαβε διήμερη αποβολή και παραμένει στο σπίτι, χωρίς να έχει υποστεί τραυματισμό.
Ο διευθυντής του γυμνασίου χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ σοβαρό και απαράδεκτο», επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχε ιστορικό σχολικού εκφοβισμού ούτε προς το ένα ούτε προς το άλλο παιδί.
