Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται σχετικά με τις σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοστασίου της «Βιολάντα», οι οποίες φαίνεται πως συνέβαλαν καθοριστικά στη φονική έκρηξη.

Ο γιος της αδικοχαμένης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της μίας εκ των πέντε εργατριών που σκοτώθηκαν στη βιομηχανία της «Βιολάντα», μίλησε στο MEGA, όπου εξέφρασε την αγανάκτησή του για τον τόσο άδικο χαμό της μητέρας του, που σήμερα κηδεύτηκε στο Προάστιο Καρδίτσας.

«Η μοίρα της μητέρας μου δεν ήταν να φύγει τόσο νέα με τόσο άδικο τρόπο. Κάποιοι μας στέρησαν αυτό που αξίζαμε, την μάνα μου ως τα βαθιά γεράματα. Η μητέρα μου ήταν τα πάντα, το στήριγμα μου, μιλούσαμε καθημερινά πολλές φορές, είχαμε καλές σχέσεις. Μου στέρησαν ένα κομμάτι του εαυτού μου. Η μητέρα μου έκανε τα πάντα για εμάς, πήγαινε σε αυτό το τριτοκοσμικό κρατήρα όπως αποδείχθηκε και ξεψύχησε με έναν βίαιο τρόπο», δήλωσε, και συμπλήρωσε πως απαιτείται απονομή δικαιοσύνης.

«Μου είχε πει για το εργασιακό περιβάλλον. Εκεί επικρατούσε ένα μπάχαλο, κούραση, καμία πρόνοια για τους εργαζομένους, πήγαινε για εμάς για να ζήσουμε και να σπουδάσουμε και καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Δεν περίμενα ότι θα αντιταχθεί και ότι θα καίγεται για ώρες στους χίλιους βαθμούς», προσέθεσε.

Τόνισε, παράλληλα, πως η οικογένειά τους δεν θα ησυχάσει έως ότου τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.

«Αισθάνομαι ότι η μητέρα μου, μου δίνει δύναμη για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Μέχρι τότε δεν θα σταματήσει κανείς μέχρι να πάνε όσοι φταίνε στη φυλακή. Χθες έμαθα ότι απελευθερώθηκαν [οι τρεις συλληφθέντες] εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να τους ξανά πιάσουν», συμπλήρωσε.

Εν τω μεταξύ, η έρευνα της Πυροσβεστικής κατέδειξε ότι η διαρροή προπανίου δεν ήταν πρόσφατη, αλλά διήρκεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες των εργαζομένων που ανέφεραν έντονη οσμή στον χώρο.

Οι υπόγειες σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο για τη λειτουργία των φούρνων είχαν υποστεί διάβρωση, με αποτέλεσμα τη συνεχή διαφυγή αερίου στο έδαφος. Το προπάνιο μετακινήθηκε σε ακτίνα περίπου 25 μέτρων και παγιδεύτηκε σε υπόγειο χώρο, όπου ένας σπινθήρας από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό αποδείχθηκε αρκετός για να προκαλέσει την έκρηξη.

Όπως μεταδίδει το MEGA, τα μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο χαρακτηρίζονται ανεπαρκή, καθώς ο υπόγειος χώρος των 400 τ.μ., όπου σημειώθηκε η έκρηξη, δεν είχε δηλωθεί στο σχέδιο πυρασφάλειας που κατέθεσε η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2025, ούτε αποτυπωνόταν στα πρόσφατα σχέδια των εγκαταστάσεων. Ως αποτέλεσμα, στον συγκεκριμένο -αδήλωτο- χώρο δεν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής αερίου που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την τραγωδία.

Παράλληλα, εκτός σχεδίου πυρασφάλειας βρίσκονταν και οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου που τροφοδοτούσαν τους φούρνους, από τις σωληνώσεις των οποίων ξεκίνησε η διαρροή. Οι δεξαμενές αυτές, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν ηλικίας περίπου 20 ετών.