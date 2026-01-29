Το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μια από τις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» είπαν σήμερα το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι της 47χρονης από το Προάστιο Καρδίτσας.

Ολόκληρο το χωριό, όπου ζούσε η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκε στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και προσπάθησε να συμπαρασταθεί με όποιον τρόπο μπορούσε στην οικογένεια.

Πλήθος κόσμου, με άνθη στα χέρια, αποχαιρέτησε την άτυχη γυναίκα, ενώ κατά την εξόδιο ακολουθία η φιλαρμονική του Δήμου Καρδίτσας έπαιξε ένα τιμητικό άσμα. Στη συνέχεια ακολούθησε μακρά πομπή από την εκκλησία μέχρι το κοιμητήριο.

Νέες αποκαλύψεις

Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία αποκαλύπτονται σχετικά με τις σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοστασίου της «Βιολάντα», οι οποίες φαίνεται πως συνέβαλαν καθοριστικά στη φονική έκρηξη.

Η έρευνα της Πυροσβεστικής κατέδειξε ότι η διαρροή προπανίου δεν ήταν πρόσφατη, αλλά διήρκεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες των εργαζομένων που ανέφεραν έντονη οσμή στον χώρο.

Οι υπόγειες σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο για τη λειτουργία των φούρνων είχαν υποστεί διάβρωση, με αποτέλεσμα τη συνεχή διαφυγή αερίου στο έδαφος. Το προπάνιο μετακινήθηκε σε ακτίνα περίπου 25 μέτρων και παγιδεύτηκε σε υπόγειο χώρο, όπου ένας σπινθήρας από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό αποδείχθηκε αρκετός για να προκαλέσει την έκρηξη.

Όπως μεταδίδει το MEGA, τα μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο χαρακτηρίζονται ανεπαρκή, καθώς ο υπόγειος χώρος των 400 τ.μ., όπου σημειώθηκε η έκρηξη, δεν είχε δηλωθεί στο σχέδιο πυρασφάλειας που κατέθεσε η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2025, ούτε αποτυπωνόταν στα πρόσφατα σχέδια των εγκαταστάσεων. Ως αποτέλεσμα, στον συγκεκριμένο -αδήλωτο- χώρο δεν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής αερίου που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την τραγωδία.

Παράλληλα, εκτός σχεδίου πυρασφάλειας βρίσκονταν και οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου που τροφοδοτούσαν τους φούρνους, από τις σωληνώσεις των οποίων ξεκίνησε η διαρροή. Οι δεξαμενές αυτές, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν ηλικίας περίπου 20 ετών.