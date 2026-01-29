Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν στο εργοστάσιο Βιολάντα και οδήγησαν στην πολύνεκρη έκρηξη. Η διαρροή προπανίου ήταν πολύμηνη όπως διαπίστωσε η έρευνα της Πυροσβεστικής, επιβεβαιώνοντας έτσι τις μαρτυρίες των εργαζομένων για την οσμή που υπήρχε στον χώρο.

Οι υπόγειες σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο για να λειτουργούν οι φούρνοι του εργοστασίου είχαν διαβρωθεί με αποτέλεσμα να υπάρχει εκτεταμένη διαφυγή του αερίου στο έδαφος που μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε στον υπόγειο χώρο, όπου ένα σπινθήρας από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που βρισκόταν εκεί ήταν αρκετός για να οδηγήσει στην έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA τα μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο Βιολάντα ήταν ελλιπή και πλημμελή, καθώς όπως προκύπτει ο χώρος του υπογείου (400τμ) που έγινε η έκρηξη δεν είχε δηλωθεί στο σχέδιο πυρασφάλειας που κατέθεσε η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2025, ούτε βρισκόταν αποτυπωμένος στα πρόσφατα σχέδια του εργοστασίου.

Στον αδήλωτο αυτό χώρο δεν υπήρχαν επομένως ούτε ανιχνευτές διαρροής αερίου, που θα μπορούσαν να αποτρέψουν το μοιραίο αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου που διοχέτευαν φούρνους και από τις σωληνώσεις των οποίων ξεκίνησε η διαρροή δεν ήταν επίσης δηλωμένες στο σχέδιο πυρασφάλειας. Οι δεξαμενές αυτές ήταν 20ετίας.

Αντιθέτως στο βιβλίο συμβάντων του εργοστασίου γραφόταν ότι η διοχέτευση αερίου γινόταν μέσω υπόγειων δεξαμενών, ενώ οι υπέργειες εμφανιζόταν ως μη λειτουργικές.

Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι μαζί με τα πλημμελή και ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο, η εταιρεία αγνόησε τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων για την έντονη οσμή.

Εργαζόμενη δήλωσε στο MEGA ότι οι υπεύθυνοι καθησύχασαν τους εργαζομένους λέγοντάς τους ότι η οσμή προέρχεται από κάποια ουσία που έριξαν στον βόθρο.

Η μητέρα της 44χρονης Ελένης Κατσαρού που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη δήλωσε ότι εδώ και χρόνια δεν γινόταν συντηρήσεις στο εργοστάσιο. «Εδώ και κάμποσο καιρό τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο, και δεν έδιναν σημασία. Μας ανατίναξαν».

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, επτά υπάλληλοι που είχαν βάρδια τη μοιραία νύχτα αλλά διασώθηκαν, αναφέρουν στις καταθέσεις τους ότι υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα οσμή προπανίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρχε επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων ενώ συνδικαλιστές του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και του σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων έχουν καταγγείλει ότι δεν τους είχε επιτραπεί η είσοδος στο εργοστάσιο προκειμένου να μιλήσουν με τους εργαζόμενους στο πλαίσιο των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και δύο στελέχη της βιομηχανίας οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας κατηγορίες ανθρωποκτονίας από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους μετά από κατάθεση τεσσάρων ωρών και αναμένεται να κληθούν εκ νέου όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και οι πραγματογνωμοσύνες από όλες τις πλευρές.

Σήμερα γίνονται οι κηδείες της 56χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της 65χρονης Αναστασίας Νάσιου και της Αγάπης Μπουνόβα. Αύριο Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης, Ελένης Κατσαρού, στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 η κηδεία της 42χρονης, Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.