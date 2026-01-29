Ανείπωτος πόνος για τις πέντε αδικοχαμένες εργάτριες της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, και πλήθος «γιατί» συνθέτουν το σκηνικό στα χωριά των Τρικάλων, με κατοίκους, φίλους και συγγενείς να νιώθουν ότι οι εργαζόμενοι είναι εν τέλει απροστάτευτοι.

Στο Γριζάνο Τρικάλων τελείται σήμερα η κηδεία της Αναστασίας Νάσιου, μίας εκ των πέντε που βρήκαν φρικτό θάνατο στα συντρίμμια της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η Αναστασία, η Έλενα, η Σταυρούλα, η Βάσω και η Αγάπη ήταν και οι πέντε σκληρά εργαζόμενες γυναίκες, σύζυγοι και μητέρες, που άφησαν την τελευταία τους πνοή ενώ δούλευαν.

​Το χωριό της Αναστασίας είναι βυθισμένο στο πένθος, ωστόσο πίσω από τα δάκρυα υπάρχει η απαίτηση για δικαιοσύνη. Κάτοικοι του χωριού μίλησαν στην κάμερα του Orange Press Agency για την αδικοχαμένη γυναίκα, ενώ δεν έλειψαν και οι καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας και τη στάση της εργοδοσίας απέναντι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τα σωματεία.

Στο Γριζάνο Τρικάλων κηδεύεται σήμερα η Αναστασία, που άφησε την τελευταία της πνοή ενώ εργαζόταν

«Δεν μάθαμε τίποτα για την ουσία»

​Ο Θύμιος, δεύτερος ξάδελφος του θύματος, περιγράφει το σοκ της είδησης και το κλίμα που επικρατεί στο χωριό: «Εγώ το ‘μαθα, τ’ άκουσα απ’ την τηλεόραση. Και μου ήρθε έτσι, ξαφνικά… Την ξέρω γιατί την έχω δεύτερη ξαδέρφη. Δεύτερη ξαδέρφη. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Τόσο πολύ. Πώς είναι το χωριό… Είναι έτσι… δύσκολα με το άγχος. Τίποτα δεν έχουμε να πούμε άλλο. Τα ίδια, τα ίδια. Τι να πούμε…».

Ο Κοσμάς, κάτοικος της περιοχής, αναφέρεται στην τραγική μοίρα της οικογένειας και τα παιδιά της που βρίσκονται μακριά, εκφράζοντας την αγωνία για τα αίτια:

«Αυτό που μάθαμε. Τι χάλια… Τι να σας πω τώρα ρε παιδιά, λυπηρό πολύ. Τρία παιδιά έχει. Ένα το ‘χει στην Αθήνα και τα άλλα δύο τα ‘χει στη Γερμανία. Δεν μάθαμε τίποτα, για την ουσία τίποτα. Αν είχε διαρροή ρεύμα, αν είχε διαρροή υγραέριο… Έτσι φαντάζομαι».

​«Εδώ ό,τι θέλουν κάνουν»

​Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία του Τάσου, γείτονα της άτυχης γυναίκας, ο οποίος μιλώντας στην κάμερα κατήγγειλε έλλειψη προστασίας των εργαζομένων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στο παρελθόν είχε απαγορευτεί η είσοδος στο Εργατικό Κέντρο:

​«Όλο το χωριό… Όλοι θλιμμένοι. Έφυγε η κοπέλα έτσι… Γειτόνισσα. Πέρυσι τον Ιούλιο μήνα, το Εργατικό Κέντρο, πήγε να κάνει παρέμβαση. Από κει και πέρα… Το έλεγξαν; Δεν το έλεγξαν; Δεν γνωρίζει κανένας».

«Δούλευε ο γιος μου στο άλλο το εργοστάσιο τώρα. Πώς είναι η ζωή… Δεν υπάρχει προστασία των εργαζομένων, δεν υπάρχει. Με κανέναν τρόπο. Πήγε το Εργατικό Κέντρο και δεν τους άφηναν να μπουν μέσα, να ενημερώσει δηλαδή τον κόσμο. Δεν αφήνουν. Εδώ είναι ‘ό,τι θέλουν κάνουν’».