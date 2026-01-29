Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν

Την αιτία που προκάλεσε τη διαρροή προπανίου ερευνούν οι Αρχές στο εργοστάσιο Βιολάντα και ήδη εξετάζεται ένα βασικό σενάριο που μπορεί να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβει.

Συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News, το καλοκαίρι που πέρασε στο συγκεκριμένο σημείο έγιναν εργασίας ασφαλτόστρωσης. Ο δρόμος στον οποίο περνάνε από κάτω οι σωλήνες προπανίου φαίνεται να επιβαρύνθηκαν τόσο από τον όγκο υλικών που τοποθετήθηκε (χαλίκι, χώμα και πίσσα) όσο και από τα βαριά μηχανήματα που πέρασαν από πάνω.

Έσπασε από το βάρος

Εικάζεται ότι από αυτή την διαδικασία ένας σωλήνας ράγισε και ξεκίνησε η διαρροή.

Όπως είπε Βασίλης Λαμπρόπουλος, αυτό το ενδεχόμενο για την αιτία της διαρροής φαίνεται να αποδέχονται και οι υπεύθυνοι του εργοστασίου, επιβεβαιώνοντας τις εργασίες που έγιναν.

Για την ώρα δεν αξιωματικοί της Πυροσβεστικής δεν έχουν σκάψει μέχρι το σημείο του σωλήνα που εντοπίστηκε η διαρροή αφού υπάρχει κίνδυνος μιας νέας έκρηξης.

Θα πρέπει να αδειάσουν οι δεξαμενές προαπανίου για να γίνουν οι σχετικές εργασίες και να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί στον σωλήνα.

Πάντως μετά από λίγο καιρό άρχισαν και οι αναφορές των εργαζομένων ότι υπάρχει οσμή αερίου εντός του εργοστασίου χωρίς ωστόσο να γίνει κάποια ενέργεια.

Οι αναφορές για οσμή που δεν εισακούστηκαν

«Υπάρχουν έξι – επτά μαρτυρίες σχετικές, ότι μύριζε, που έχουν κατατεθεί στην Πυροσβεστική στη διάρκεια της τωρινής έρευνας» ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Λένε οι υπάλληλοι ότι μας μύριζε τους τελευταίους μήνες, άλλοι λέγανε ότι υπήρχαν αυξομειώσεις σε αυτήν τη μυρωδιά. Οι έξι από τους επτά, είπαν ότι μύριζε υγραέριο. Κάποιος από αυτούς είπε ότι έμοιαζε μία οσμή χαλασμένου ψαριού, όμως είναι σαφές ότι μύριζε υγραέριο. Από την άλλη μεριά οι υπεύθυνοι του εργοστασίου, φαίνεται να διατύπωναν τον ισχυρισμό ότι ήταν ίσως πρόβλημα από κάποιους από τους υπονόμους. Βέβαια, πρέπει να συνεκτιμήσουμε ότι άλλη η μυρωδιά από το θείο που μπαίνει για να μυρίζει το προπάνιο, το υγραέριο, που ξέρουμε τη μυρωδιά του», σημείωσε Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Στο «Live News» μίλησε μιλήσει ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που κλήθηκε να δώσει και κατάθεση: «Έχω χτυπήσει. Είναι εσωτερικά τα χτυπήματα. Απλώς είναι το ψυχολογικό το όλο κομμάτι. Ήμασταν όλοι μέσα. Ήμασταν όλοι εν ώρα εργασίας. Κανένας δεν ήταν σε διάλειμμα, από αυτά που ακούγονται».

Το Libe News αποκάλυψε τι κατέθεσε στις Αρχές:

«Άρχισα να εργάζομαι στις 2 Δεκέμβρη. Περίπου μέσα Δεκεμβρίου θυμάμαι ότι είχαν έρθει σε εμένα αρκετοί εργαζόμενοι και μου ανέφεραν ότι υπάρχει μία περίεργη μυρωδιά. Αμέσως ενημέρωσα προφορικά τον Υπεύθυνο Ασφαλείας και του είπα συγκεκριμένα ‘υπάρχει μία μυρωδιά από αέριο’. Δεν μου έδωσε συγκεκριμένη απάντηση. Μου είπε ‘θα το κοιτάξουμε’. Εκείνο το βράδυ εργαζόμουν. Κατάφερα να βγω ζωντανός, γιατί εκείνη την στιγμή είχα φύγει από την παραγωγή που πέφτουν οι μαρμελάδες στα μπισκότα και κατευθυνόμουν προς το κυλικείο. Οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα, ήταν σε απόσταση λίγων μέτρων από εμένα. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε υπόγειο. Ήξερα ότι υπάρχουν οι δεξαμενές έξω από το κτίριο και τίποτα παραπάνω».