Τραγωδία στα Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στις άλλες δύο εργαζόμενες της «Βιολάντα»

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Τρίκαλα, η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, μιας εκ των πέντε εργαζομένων που έχασαν την ζωή τους κατά την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι κατέκλυσαν τον ναό, εκφράζοντας τη συγκίνηση και τη θλίψη τους, ενώ ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν οι στιγμές για την οικογένειά της, που αποχαιρέτησε την αγαπημένη της Ελένη τόσο πρόωρα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες τελέστηκε στο Γριζάνο Τρικάλων η κηδεία της Αναστασίας Νάσιου, μίας εκ των πέντε που βρήκαν φρικτό θάνατο στα συντρίμμια της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη τα ξημερώματα της Δευτέρας.

