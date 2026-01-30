Εντολή στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα έδωσε η εισαγγελέας Τρικάλων.

Τα έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής καλούνται να εξετάσουν λεπτομερώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη, καθώς και τα δεδομένα ασφαλείας που εφαρμόζονταν στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας.

Κατέσχεσαν φακέλους αδειοδότησης

Για το λόγο αυτό, άνδρες της ΔΑΕΕ προχώρησαν στην κατάσχεση όλων των φακέλων που αφορούν στην αδειοδότηση του εργοστασίου, προκειμένου να έχουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση των δεξαμενών προπανίου και των απαραίτητων σωληνώσεων.

Έτσι, το μεσημέρι της Πέμπτης τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επισκέφθηκαν την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Τρικάλων, ενώ θα επισκεφθούν και την αρμόδια Πολεοδομία, ώστε να συμπληρώσουν το φάκελο της δικογραφίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης και δύο ακόμα στελέχη της επιχείρησης είχαν συλληφθεί και οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων, όμως αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η δικογραφία.

Στη δικογραφία έχουν ήδη ενταχθεί οι δύο ένορκες καταθέσεις πραγματογνωμόνων, που μιλούν για «έκρηξη αερίου», καθώς και καταθέσεις εργαζομένων που αναφέρουν «οσμή προπανίου» στον χώρο, οι οποίες είχαν αναφερθεί στους υπεύθυνους της επιχείρησης.

Γιατί σημειώθηκε η διαρροή

Το επόμενο στοιχείο της τραγωδίας που θα αναζητήσουν οι Αρχές είναι η αιτία που προκάλεσε τη θραύση των σωληνώσεων που μετέφεραν το προπάνιο από τις δεξαμενές έως τους φούρνους του εργοστασίου.

Όπως ανέφεραν εργαζόμενοι του εργοστασίου, το περασμένο καλοκαίρι στο συγκεκριμένο σημείο έγιναν εργασίας ασφαλτόστρωσης, με αποτέλεσμα το σημείο που βρίσκονταν από κάτω οι σωλήνες προπανίου να επιβαρύνθηκε τόσο από τον όγκο υλικών που τοποθετήθηκε (χαλίκι, χώμα και πίσσα) όσο και από τα βαριά μηχανήματα που πέρασαν από πάνω.

Εικάζεται ότι από αυτή την διαδικασία ένας σωλήνας ράγισε και ξεκίνησε η διαρροή.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα, πως αυτό το ενδεχόμενο για την αιτία της διαρροής φαίνεται να αποδέχονται και οι υπεύθυνοι του εργοστασίου, επιβεβαιώνοντας τις εργασίες που έγιναν.

Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές

Τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα, δείχνουν ότι τα μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο Βιολάντα ήταν ελλιπή και πλημμελή, καθώς όπως προκύπτει ο χώρος του υπογείου (400τμ) που έγινε η έκρηξη δεν είχε δηλωθεί στο σχέδιο πυρασφάλειας που κατέθεσε η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2025, ούτε βρισκόταν αποτυπωμένος στα πρόσφατα σχέδια του εργοστασίου.

Στον αδήλωτο αυτό χώρο δεν υπήρχαν επομένως ούτε ανιχνευτές διαρροής αερίου, που θα μπορούσαν να αποτρέψουν το μοιραίο αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου που διοχέτευαν φούρνους και από τις σωληνώσεις των οποίων ξεκίνησε η διαρροή δεν ήταν επίσης δηλωμένες στο σχέδιο πυρασφάλειας. Οι δεξαμενές αυτές ήταν 20ετίας.

Αντιθέτως στο βιβλίο συμβάντων του εργοστασίου γραφόταν ότι η διοχέτευση αερίου γινόταν μέσω υπόγειων δεξαμενών, ενώ οι υπέργειες εμφανιζόταν ως μη λειτουργικές.