Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο εργοστάσιο Βιολάντα. Οι έρευνες κινούνται με στόχο να διαπιστωθούν τα αίτια της πολύμηνης διαρροής προπανίου που οδήγησε στην έκρηξη η οποία έστειλε στον θάνατο πέντε εργαζόμενες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διερεύνηση για το πώς προκλήθηκαν οι φθορές στις σωληνώσεις προπανίου, που οδήγησαν στη διαρροή από δύο δεξαμενές

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας μιλώντας στο ΕΡΤNews, μέχρι και σήμερα συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς. Στόχος είναι να μην αλλοιωθούν ευρήματα, ενώ οι εργασίες γίνονται με προσοχή, λόγω της παρουσίας αερίων και του κινδύνου νέας ανάφλεξης ή έκρηξης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το υπέδαφος όπου διέρχονταν αγωγοί προπανίου παραμένει εμποτισμένο. Το υγρό αέριο, όταν βρίσκεται στο υπέδαφος είναι σε υγρή μορφή, όμως σε επαφή με την ατμόσφαιρα στερεοποιείται, γεγονός που επιβάλλει σταδιακή διαβροχή και συνεχή επιτήρηση του χώρου.

Εμποτισμένο το έδαφος με προπάνιο

Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα από τις πρώτες αυτοψίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο δεξαμενών προπανίου εκτός του κτιρίου, με δίκτυο σωληνώσεων που περνούσε κάτω από τον δρόμο και εισχωρούσε στις εγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι το χώμα έχει εμποτιστεί με προπάνιο σε μήκος δεκάδων μέτρων κάτω από την ασφαλτόστρωση, πιθανόν λόγω φθοράς των σωληνώσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο υπόγειο του κτιρίου, το οποίο φέρεται να ήταν αδήλωτο και μη καταγεγραμμένο σε επίσημα έγγραφα. Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, υπήρχε έντονη οσμή εδώ και καιρό. Καθώς το προπάνιο είναι βαρύτερο από τον αέρα, συγκεντρώθηκε στα χαμηλά στρώματα, δημιουργώντας εκρηκτικό μείγμα που ενδέχεται να ανεφλέγη από κάποια ηλεκτρική πηγή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τις φωτογραφίες που έχουν τεθεί στη διάθεση των αρχών, εντοπίστηκαν τρύπες στις σωληνώσεις, από τις οποίες διέρρευσε το προπάνιο. Το υγροποιημένο αέριο φέρεται να εμποτίστηκε στο υπέδαφος σε μήκος δεκάδων μέτρων, ενώ δείγματα από το χώμα έχουν ήδη σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να προσδιοριστεί η ποσότητα του προπανίου που διέρρευσε.

Άδειες και ευθύνες υπηρεσιών

Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας αφορά τις αρμόδιες υπηρεσίες και το κατά πόσο πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για τη νόμιμη λειτουργία του εργοστασίου. Σημειώνεται ότι από το 2020 η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε απορρίψει την εγκατάσταση των δεξαμενών προπανίου στο συγκεκριμένο σημείο.

Το 2025 εκδόθηκε νέο έγγραφο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με το οποίο εγκρινόταν η εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, υπό αυστηρές προϋποθέσεις τήρησης όλων των μέτρων ασφαλείας.

Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρχές είναι αν οι όροι αυτοί τηρήθηκαν στην πράξη και αν οι έλεγχοι που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο έγιναν όπως όφειλαν.

Ήδη έχει γίνει κατάσχεση όλων των φακέλων της επιχείρησης, ενώ εξετάζεται αν υπήρξαν μεταβολές στις εγκαταστάσεις, όπως η μεταφορά δεξαμενών προπανίου, χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και χωρίς επαρκή εποπτεία τα τελευταία χρόνια.

Όπως προέκυψε οι εργαζόμενοι είχαν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή στον χώρο εργασίας. Οι αναφορές αυτές, σύμφωνα με καταγγελίες, αποδίδονταν σε προβλήματα αποχέτευσης, με αποτέλεσμα να μην διερευνηθούν σε βάθος.

«Βιολάντα»: «Μύριζε αέριο μέρες πριν και έλεγαν «μην ανησυχείτε»»

Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Γιώργος Λιατίφης.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο κ. Λιατίφης εξαπέλυσε δριμεία κριτική για όσα προηγήθηκαν του τρομακτικού εργατικού δυστυχήματος. Έκανε λόγο για ένα εργασιακό περιβάλλον με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ελλιπή μέτρα ασφαλείας και μια εργοδοσία που –όπως καταγγέλλει– απέκλειε συστηματικά το συνδικάτο από τους χώρους εργασίας.

Ο κ. Λιατίφης επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει για οσμή αερίου, αλλά οι φωνές τους αγνοήθηκαν.

«Το υγραέριο μύριζε μέρες πριν. Είναι χαρακτηριστική η καταγγελία που κάνω ότι δεν μπορούσαν να πάνε στις τουαλέτες γιατί μύριζε υπερβολικά και οι δικαιολογίες που τους έλεγαν είναι ότι έριξαν ένα υγρό στο βόθρο, ‘μην ανησυχείτε’», επεσήμανε.