ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»
Για φήμες και αβάσιμες ερμηνείες που διακινούνται στον δημόσιο διάλογο κάνει λόγο η εταιρεία Βιολάντα και επισημαίνει ότι «συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος».
- Τι πρέπει να κάνετε αν δεν είδατε ολόκληρη την αύξηση στον μισθό σας
- Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν
- Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς - Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της
- Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την αξία του ακινήτου έως 20%
«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα» αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ.
«Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια» σημειώνεται.
«Αβάσιμες ερμηνείες»
Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: «Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.
Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.
Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια».
- ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»
- LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
- Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση
- «Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;
- Έχω Παιδιά: Επτά στιγμές που μας θυμίζουν γιατί χρειαζόμαστε επειγόντως τη 2η σεζόν
- Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό
- LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν
- LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερ Λεβερκούζεν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις