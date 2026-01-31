newspaper
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 31 Ιανουαρίου 2026, 16:45

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»

Για φήμες και αβάσιμες ερμηνείες που διακινούνται στον δημόσιο διάλογο κάνει λόγο η εταιρεία Βιολάντα και επισημαίνει ότι «συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος».

Σύνταξη
«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα» αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ.

«Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια» σημειώνεται.

«Αβάσιμες ερμηνείες»

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: «Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.

Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια».

Τουρισμός
Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν τη σπείρα ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη
Ελλάδα 31.01.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν τη σπείρα ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη

Αστυνομικός, με κρυφή κάμερα, πηγαίνει στο σημείο πώλησης των ναρκωτικών όπου όπως φαίνεται προσεγγίζει τον 49χρονο «πωλητή» ο οποίος του πούλησε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης έναντι του χρηματικού ποσού των 10 ευρώ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
ΕΛ.ΑΣ. για τη βλάβη στο «100»: Σε κανένα στάδιο δεν διακόπηκε η επιχειρησιακή δυνατότητα ανταπόκρισης
«Αποκαταστάθηκε άμεσα» 31.01.26

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για το τεχνικό πρόβλημα με το «100»

«Ισχυρισμοί περί αλαλούμ, απουσίας τεχνικού ή κατάρρευσης της υπηρεσίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το τεχνικό πρόβλημα με το «100»

Σύνταξη
Ήπειρος: Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, πλημμύρισαν καλλιέργειες – Ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας
Ήπειρος 31.01.26

Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, πλημμύρισαν καλλιέργειες - Ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας

Καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη - Η εικόνα που παρουσιάζει ο ποταμός ανησυχεί τους κατοίκους ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Σύνταξη
Σέρρες: Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος – Επικαλείται… συναίνεση
Δευτέρα στην ανακρίτρια 31.01.26

Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος στις Σέρρες - Επικαλείται... συναίνεση

Η εισαγγελέας στις Σέρρες άσκησε στον 56χρονο ποινική δίωξη για βιασμό κατά εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών - Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα

Σύνταξη
Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 31.01.26

Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Πέντε μέρες μετά την έκρηξη στη βιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν φριχτό θάνατο οι πέντε εργαζόμενες γυναίκες, οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Ζευγάρι διέπραξε 14 κλοπές με λεία πάνω από 60.000 ευρώ – Πώς έπεσε στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ.
Κρήτη 31.01.26

Ζευγάρι διέπραξε 14 κλοπές με λεία πάνω από 60.000 ευρώ - Πώς έπεσε στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ.

Το ζευγάρι το τελευταίο εξάμηνο είχε διαπράξει κλοπές σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο - Συνελήφθη ενώ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει με πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Ηρακλείου προς τον Πειραιά

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ότι στραγγάλισε την Μαρία Αγγελακούδη και την πέταξε στα σκουπίδια, έκρυβε νεκρή την Βίκυ Κουτσάκη
Ελλάδα 31.01.26

Το υπόγειο της φρίκης στη Μενεμένη: Στραγγάλισε την Μαρία Αγγελακούδη και την πέταξε στα σκουπίδια, έκρυβε νεκρή την Βίκυ Κουτσάκη

Ο δράστης ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 46χρονη Μαρία ενώ για την 43χρονη Βίκυ δήλωσε πως πέθανε και την άφησε στο υπόγειό του - Φρίκη για τα στοιχεία που αποκαλύπτονται

Σύνταξη
Λόρα: Νέα τροπή στην υπόθεση της εξαφάνισή της – Πώς κατάφερε να πετάξει για Γερμανία;
Αγνοείται 23η μέρα 31.01.26

«Επέμενε ότι έπρεπε να φύγει»: Νέα τροπή στην υπόθεση της Λόρας - Πώς κατάφερε να πετάξει για Γερμανία;

Νέα στοιχεία στο φως για τη Λόρα - Όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για την εξαφάνισή της η 16χρονη φαίνεται πως είχε ήδη μεταβεί στη Γερμανία - Το ντοκουμέντο που την καταγράφει στο ταξιδιωτικό γραφείο

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Άρης για την 19η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση
Καλώδιο 31.01.26

Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση

Αυτή η εξέλιξη «συνιστά σοβαρή γεωπολιτική ήττα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί επικίνδυνη αναβάθμιση του ψευδοκράτους», προειδοποιεί ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;
Στρατός made in Europe 31.01.26

«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ήταν χαρακτηριστικά κάθετος μιλώντας για τις ΗΠΑ όταν συναντήθηκε με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν

LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ – Λεβερκούζεν για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί – Είμαστε δίπλα στις δίκαιες κινητοποιήσεις των επαγγελματιών
Θεσσαλονίκη 31.01.26

Φάμελλος: Η ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί – Είμαστε δίπλα στις δίκαιες κινητοποιήσεις των επαγγελματιών

O Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με το Σωματείο Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής» και χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το χαράτσι που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες

Σύνταξη
Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)
Άλλα Αθλήματα 31.01.26

Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)

Ασταμάτητη είναι η Εθνική μας ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, νίκησε εύκολα και την Ιταλία με 15-10, έκανε το 4/4, εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο και πάει... τρένο για ένα ακόμη μετάλλιο!

Σύνταξη
Ισραήλ: Τουλάχιστον 31 νεκροί από επιθέσεις στη Γάζα – Θανατηφόρο χτύπημα και στον Λίβανο
Κλιμάκωση 31.01.26

Τουλάχιστον 31 νεκροί από επιθέσεις στη Γάζα - Θανατηφόρο χτύπημα και στον Λίβανο

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα από τα ξημερώματα σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιους ανάμεσά τους και παιδιά - Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινή επίθεση στο νότιο Λίβανο

Σύνταξη
Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια άθλια ταινία
Ψευδο-ντοκιμαντέρ 31.01.26

Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια άθλια ταινία

Η Amazon εμπόδισε τον mainstream Τύπο να παρακολουθήσει την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Melania» στο Κέντρο Κένεντι, στις 29 Ιανουαρίου, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να κάνουν την τέλεια προπαγάνδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
S&P Global Sees Solid Growth for Greece, Cyprus
English edition 31.01.26

S&P Global Sees Solid Growth for Greece, Cyprus

In a report titled “2026 Greece And Cyprus Economic And Sovereign Rating Outlooks,” the ratings agency said the two economies continue to show favourable medium-term prospects, broadly converging with the rest of the euro zone.

Σύνταξη
Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες – «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας
Έκλεισε το μετρό 31.01.26

Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες - «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας

Το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία έχει αποτελέσει για μήνες έναν από τους βασικούς στόχους των ρωσικών πληγμάτων - Το μπλακάουτ επηρέασε προσωρινά και το μετρό του Κιέβου

Σύνταξη
Ιράν: Έκρηξη σε κτήριο λιμανιού στον Κόλπο – Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη λόγω διαρροής αερίου
Βίντεο 31.01.26 Upd: 15:35

Ιράν: Έκρηξη σε κτήριο λιμανιού στον Κόλπο – Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη λόγω διαρροής αερίου

Διαδοχικές εκρήξεις στο Ιράν - Ζημιές σε πολυώροφο κτήριο - Έκρηξη στα νότια σκότωσε τετραμελή οικογένεια, ενώ δύο άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά.

Σύνταξη
Μόσχα: «Πνιγμένη» στο χιόνι – Πολικές θερμοκρασίες, προβλήματα στα τρένα και αυτοκίνητα ακινητοποιημένα
Ιστορική χιονόπτωση 31.01.26

«Πνιγμένη» στο χιόνι η Μόσχα – Πολικές θερμοκρασίες, προβλήματα στα τρένα και ακινητοποιημένα αυτοκίνητα επί ώρες

Η Μόσχα δεν είναι η μόνη περιοχή που δοκιμάζεται - Η περιφέρεια της Καμτσάτκα, στη Ρωσική Άπω Ανατολή έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από σφοδρή χιονοθύελλα

Σύνταξη
Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»
«Γελούσαμε πολύ» 31.01.26

Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»

Η σταρ της σειράς ταινιών «Μόνος στο Σπίτι», Κάθριν Ο’Χάρα, η οποίε έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 70 της, παντρεύτηκε τον σκηνογράφο σύζυγό της, Μπο Γουέλς, το 1992. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί απολύτως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έπσταϊν: «Όσα λένε οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση – Οι νέες αποκαλύψεις και οι καταγγελίες των θυμάτων
Κόσμος 31.01.26

«Όσα λέν' οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση - Οι αποκαλύψεις των αρχείων Έπσταϊν και οι καταγγελίες των θυμάτων

Μασκ και Γκέιτς φιγουράρουν στις νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπσταϊν - Τα θύματα κακοποίησης και trafficking καταγγέλλουν ότι σκόπιμα διαρρέονται τα δικά τους στοιχεία ενώ αποκρύπτονται αποδείξεις των εγκλημάτων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
