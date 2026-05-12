Eurovision 2026: Η Βίκυ Λέανδρος επέστρεψε στη Βιέννη μετά από 59 χρόνια
Η ελληνικής και γερμανικής καταγωγής τραγουδίστρια Βίκυ Λεάνδρος επέστρεψε στη Βιέννη για να ερμηνεύσει το θρυλικό «L'Amour Est Ble».
Η Βίκυ Λεάνδρος επέστρεψε στον «τόπο του εγκλήματος», δηλαδή, τη Βιέννη, για να ερμηνεύσει το θρυλικό «L’Amour Est Ble» – δείχνοντας πιο λαμπερή από ποτέ.
Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το τραγούδι με το οποίο εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο πριν 59 χρόνια στην Eurovision και κατέκτησε την 4η θέση, κάνοντας το κοινό να χειροκροτά εμφανώς συγκινημένο.
Η ελληνικής και γερμανικής καταγωγής τραγουδίστρια Βίκυ Λεάνδρος έχει συμμετάσχει δύο φορές στον διαγωνισμό τραγουδιού εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο. Η πρώτη της εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 1967 στη Βιέννη, σε ηλικία 15 ετών, με το τραγούδι «L’amour est bleu», το οποίο κατέλαβε την τέταρτη θέση στον διαγωνισμό.
Το 1972, η Λεάνδρος επέστρεψε στην Eurovision με το τραγούδι «Aprés toi», συγκεντρώνοντας 128 βαθμούς. Το τραγούδι είχε συνθέσει ο πατέρας της Βίκυ, Λέο Λέανδρος.
Η ίδια η Λέανδρος δήλωσε πρόσφατα στη BILD: «Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στη Βιέννη, όπου όλα ξεκίνησαν με την πρώτη μου συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το L’amour est bleu».
Η Βίκυ Λέανδρος έχει γνωρίσει επιτυχία σε πολλές χώρες κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η οποία μετρά σχεδόν έξι δεκαετίες. Στη Γερμανία, οι γνωστές επιτυχίες της περιλαμβάνουν τραγούδια όπως τα «Theo, wir fahr’n nach Lodz» και «Ich liebe das Leben».
Η τραγουδίστρια πραγματοποίησε μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία το 2024, ωστόσο, παραμένει ακόμη ενεργή.
