Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε, στις 2:35 το μεσημέρι της Δευτέρας, σε πρατήριο καυσίμων με θύματα εργαζόμενους σε εταιρεία ανακύκλωσης ελαστικών, στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, στο παραλιακό τμήμα της Βόρειας Κυνουρίας.

Φορτηγό όχημα με γερανό τύπου «παπαγαλάκι», στην προσπάθειά του να φορτώσει ελαστικά βαρέως τύπου, ήρθε σε επαφή με καλώδια υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα οι δύο εργαζόμενοι να υποστούν ηλεκτροπληξία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δύο άνδρες παραλήφθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Θύματα είναι ο 57χρονος ιδιοκτήτης εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών, με έδρα τη Νεστάνη Αρκαδίας και ο 34χρονος εργάτης.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

