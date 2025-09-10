Απειλούνται οι ευρωπαϊκές χώρες από τα καμικάζι drones της Ρωσίας;

Για πρώτη φορά από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά επιθετικά drones πάνω από το έδαφος του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης.

Η πολωνική κυβέρνηση έχει καταγράψει 19 drones, μερικά από τα οποία εκτοξεύθηκαν από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Ένα σπίτι που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 16 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, υπέστη σοβαρές ζημιές από ένα από τα drones.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η συμμαχία αντιμετωπίζει την απειλή «πολύ σοβαρά».

Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας ισχυρίστηκε ότι και αυτό κατέρριψε ρωσικά drones πάνω από το έδαφός του και ότι μεταξύ 11 μ.μ. την Τρίτη και 4 π.μ. την Τετάρτη μοιράστηκε πληροφορίες με την Πολωνία.

Ο Τουσκ, ωστόσο, καταδίκασε το γεγονός ότι αρκετά drones είχαν εισέλθει απευθείας από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας στην Πολωνία.

Μπορούν τα ρωσικά drones να φτάσουν στη Βαρσοβία, τις Βρυξέλλες ή το Βερολίνο;

Κατ’ αρχήν, ναι, σύμφωνα με το Euronews.

Τα drone Shahed κατασκευασμένα στην Τεχεράνη, που μετονομάστηκαν στη Ρωσία σε Geran-2, θεωρείται ότι έχουν εμβέλεια έως 2.500 χιλιόμετρα και μέγιστη ταχύτητα 185 χλμ/ώρα.

Με απόσταση μικρότερη των 1.000 χιλιομέτρων και σύνορα τόσο με τη Λευκορωσία όσο και με την Ουκρανία, η Βαρσοβία είναι πιο ευάλωτη σε πιθανές επιθέσεις.

Ένα Geran-2 θα χρειαζόταν περίπου τέσσερις ώρες για να φτάσει στην πολωνική πρωτεύουσα, αν δεν καταρριφθεί προηγουμένως από τις δυνάμεις της.

Η απόσταση μεταξύ του Μπριάνσκ στη Ρωσία και του Βερολίνου είναι περίπου 1.500 χιλιόμετρα, με πτήση drone περίπου οκτώ ωρών.

Ωστόσο, οποιοδήποτε drone που επιχειρεί να φτάσει στη Γερμανία θα πρέπει να διασχίσει τον πολωνικό εναέριο χώρο, ενεργοποιώντας πιθανώς την αεροπορική άμυνα της χώρας.

Γεωγραφικά πιο κοντά βρίσκεται η ρωσική περιοχή του Καλίνινγκραντ. Σε απόσταση μόλις 500 χιλιομέτρων από το Βερολίνο, τα drones θα μπορούσαν να φτάσουν στη γερμανική πρωτεύουσα σε λιγότερο από τρεις ώρες – αν και, και πάλι, θα έπρεπε πρώτα να διασχίσουν την Πολωνία.

Η απόσταση μεταξύ Βρυξελλών και Μπριάνσκ είναι μόλις 2.000 χιλιόμετρα, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται εντός της ακτίνας ενός Geran-2, αν και θα χρειαζόταν πάνω από 10 ώρες για να φτάσει στην πρωτεύουσα του Βελγίου και την έδρα της εξουσίας της ΕΕ.

Επιπλέον, το drone θα έπρεπε να διασχίσει τόσο τον πολωνικό όσο και τον γερμανικό εναέριο χώρο.

Ο χρόνος πάλι μειώνεται αν το drone ξεκινήσει τη διαδρομή του από το Καλίνινγκραντ, φτάνοντας από περίπου 10 σε 6 ώρες με μόνο 1.200 χιλιόμετρα.

Ακόμη και η γαλλική πρωτεύουσα τεχνικά βρίσκεται εντός της εμβέλειας του Geran-2. Για να φτάσει στο Παρίσι, το drone θα πρέπει να ταξιδέψει για 11 ώρες χωρίς να ανιχνευθεί μέσω της Πολωνίας και της Γερμανίας, διανύοντας πάνω από 2.200 χιλιόμετρα.

Ukrainian monitoring channels have published a map showing the routes taken by one-way attack drones as well as air and surface-launched cruise missiles fired by Russia during tonight’s attack against Poland and Ukraine. pic.twitter.com/2Z2QKgY82j — OSINTdefender (@sentdefender) September 10, 2025

Είναι προετοιμασμένο το ΝΑΤΟ;

Η Ρωσία επιτίθεται σχεδόν καθημερινά στην Ουκρανία με εκατοντάδες drones, τα οποία αναχαιτίζονται με τη χρήση μιας σειράς όπλων, συμπεριλαμβανομένων κινητών μονάδων με αυτόματα όπλα.

Πέρυσι, οι προγραμματιστές των drones «Wild Hornets» δήλωσαν στο Euronews ότι πιστεύουν ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ βασίζονται σε συστήματα αεροπορικής άμυνας που είναι υπερβολικά ακριβά για να αντιμετωπίσουν τα φθηνά drones, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται σε μεγάλους αριθμούς.

Στην Πολωνία, μαχητικά αεροσκάφη ήταν μεταξύ των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξουδετέρωση των drones.

Ο Αμερικάνος πρώην στρατηγός Ben Hodges έγραψε στο X ότι το ΝΑΤΟ δεν ήταν έτοιμο για ένα τέτοιο σενάριο.

«Το ΝΑΤΟ και το USEUCOM πρέπει να διεξάγουν επειγόντως τις καθυστερημένες ασκήσεις αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας σε ολόκληρο το πεδίο επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν και να αποτρέψουν μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις», έγραψε, προσθέτοντας ότι το Κρεμλίνο «δοκιμάζει αυτή τη στιγμή τους χρόνους αντίδρασης και τις δυνατότητές μας».

Η ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών κατά των drones είναι σχεδόν πάντα οικονομικά παράλογη: σύμφωνα με αναφορές, το κόστος παραγωγής κάθε Shahed κυμαίνεται από 17.000 έως 43.000 ευρώ. Λόγω του χαμηλού κόστους, του μικρού ύψους πτήσης και του σχεδιασμού τους ως καμικάζι, μερικές φορές αποκαλούνται «οι πύραυλοι των φτωχών».

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας (DORSZ) αύξησε το επίπεδο ετοιμότητάς της ως απάντηση στο περιστατικό. Εκτός από τα επίγεια συστήματα, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης τέθηκαν σε περιπολία.

Η δράση στην οποία συμμετείχαν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ περιελάμβανε δύο F-35, δύο F-16, ελικόπτερα Mi-17, Mi-24 και ένα Black Hawk που στάλθηκαν στην περιοχή.