Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης: Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούν πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές και φυσικά ο Λευκός Οίκος τη φετινή διήμερη περιφεριακή σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης για την ασφάλεια και την οικονομία, με οικοδεσπότη τον κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

Η φετινή σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ σηματοδοτεί και τη φιλοδοξία του Λευκού Οίκου να ξαναγράψει τον παγκόσμιο χάρτη αλλάζοντας συμμαχίες, επαναχαράσσοντας ζώνες επιρροής, ενίοτε και σύνορα, με αποκλειστικό γνώμονα την επέκταση και εδραίωση της κυριαρχίας των ΗΠΑ και των οικονομικών συμφερόντων της σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη.

Οι αναλυτές ερμηνεύουν τη σύνοδο. στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 20 ηγέτες, ως μια επίδειξη της φιλοδοξίας του Πεκίνου για μια νέα παγκόσμια ασφάλεια και οικονομική τάξη, αντίπαλο δέος στην παντοδυναμία των ΗΠΑ. Και όχι μόνο αυτό: ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και άλλοι ηγέτες από την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Ασία και τη Νοτιοανατολική Ασία παρευρέθηκαν σε μια σημαντική επίδειξη αλληλεγγύης στον λεγόμενο Παγκόσμιο Νότο.

Ο οργανισμός, που επικεντρώνεται στην ασφάλεια και ξεκίνησε ως ομάδα έξι ευρασιατικών χωρών, έχει επεκταθεί σε 10 μόνιμα μέλη και 16 χώρες διαλόγου και παρατηρητές τα τελευταία χρόνια.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) έχει θέσει ένα μοντέλο για ένα νέο είδος διεθνών σχέσεων, δήλωσε ο Σι στην εναρκτήρια ομιλία του. «Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ισοτιμία και την ομαλή πολυπόλωση του κόσμου, την χωρίς αποκλεισμούς οικονομική παγκοσμιοποίηση και να προωθήσουμε την οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου και ισοτιμίου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης», είπε.

«Πρέπει να επωφεληθούμε από την αγορά μεγάλης κλίμακας, για να βελτιώσουμε το επίπεδο διευκόλυνσης του εμπορίου και των επενδύσεων», δήλωσε ο Σι, προτρέποντας τους παρευρισκόμενους ηγέτες να ενισχύσουν τη συνεργασία των χωρών τους σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η επιστήμη, η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Σι κάλεσε επίσης τους εταίρους του οργανισμού να «αντιταχθούν στη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου και στην αντιπαράθεση των μπλοκ» και να υποστηρίξουν τα πολυμερή εμπορικά συστήματα και σε μια προφανή επίθεση στον δασμολογικό πόλεμο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επηρεάσει δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Ινδία».

Ο κινέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση και βελτίωση στο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης και ότι ο Οργανισμός Συνεργασίας του Σαγκάης (SCO) κατέστησε σαφές ότι θα πρέπει να προωθήσει μια πιο δημοκρατική και δίκαιη διεθνή τάξη.

Πρόσθεσε ότι ο SCO θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση πρωτοβουλιών παγκόσμιας διακυβέρνησης και στην τήρηση των αρχών της μη σύγκρουσης, μη αντιπαράθεσης.

Ο Τραμπ «έστειλε» τον Μόντι στον Σι

Το Πεκίνο χρησιμοποίησε επίσης τη σύνοδο κορυφής ως ευκαιρία για να διορθώσει τους δεσμούς με το Νέο Δελχί. Και το Νέο Δελχί έχει κάθε λόγο να ανταποκριθεί.

Ο Μόντι, ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα στην πρώτη του επίσκεψη εδώ και επτά χρόνια, και ο Σι συμφώνησαν την Κυριακή ότι οι χώρες τους είναι σύμμαχοι στην ανάπτυξη, όχι αντίπαλοι, και συζήτησαν τρόπους βελτίωσης των εμπορικών δεσμών εν μέσω της παγκόσμιας δασμολογικής αβεβαιότητας που προκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Μίλησαν για ζητήματα συνόρων, την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων και την αύξηση του εμπορίου, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι χρησιμοποίησε το πρώτο του ταξίδι στην Κίνα εδώ και επτά χρόνια για να επαναφέρει τις σχέσεις με τον ισχυρό γείτονα της χώρας του, και παράλληλα να ενισχύσει τους δεσμούς του με τη Ρωσία, καθώς ο οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τις εντάσεις με το Νέο Δελχί.

«Μια σταθερή σχέση και συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Κίνας και των 2,8 δισεκατομμυρίων λαών τους, με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, το αμοιβαίο συμφέρον και την αμοιβαία ευαισθησία, είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των δύο χωρών», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας σε ανακοίνωση μετά τη συνάντηση.

Ενώ παραμένει ασαφές εάν η σύνοδος κορυφής του SCO θα ανοίξει το δρόμο για τυχόν σημαντικές εξελίξεις στην άμβλυνση των εντάσεων, οι αναλυτές ανέφεραν ότι η ύφεση της Κίνας με την Ινδία θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενίσχυση της επιρροής του Πεκίνου.

«Η βελτίωση των σχέσεων με την Ινδία είναι μια μεγάλη υπόθεση. Επιτρέπει στην Ινδία να έχει πρόσβαση σε εξαιρετικά κρίσιμη πνευματική ιδιοκτησία που χρειάζεται εάν θέλει να βιομηχανοποιηθεί και να ενισχύσει την παραγωγή», δήλωσε σε email ο Μάρκο Πάπιτς, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της GeoMacro Strategy BCA Access.

«Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, οι ΗΠΑ χάνουν τη μάχη της προπαγάνδας να παρουσιάζουν την Κίνα ως την αρχηγό των ταραχών. Και αυτό μόνο ενισχύει περαιτέρω την πολυπολικότητα», είπε.

Στην… αγκαλιά του Πούτιν

Τη Δευτέρα, ο Μόντι συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον Τραμπ να έχει ασκήσει δριμεία κριτική στην Ινδία για την αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία, κατηγορώντας το Νέο Δελχί ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε την περασμένη εβδομάδα δασμούς 50% σε ινδικά προϊόντα που προορίζονται για τις ΗΠΑ, τους υψηλότερους στην Ασία, για να την τιμωρήσει για αυτές τις αγορές ενέργειας.

Οι ενέργειες του Τραμπ έχουν δείξει στο Νέο Δελχί ότι δεν μπορεί να βασίζεται στις σχέσεις του με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ανίλ Τριγκουναγιάτ, πρώην πρέσβης της Ινδίας στην Ιορδανία, τη Λιβύη και τη Μάλτα.

«Είναι σημαντικό για χώρες όπως η Ινδία να βρουν τον δικό τους δρόμο και τους δικούς τους εταίρους», δήλωνε ο Τριγκουναγιάτ στην εφημερίδα Times Now την Κυριακή.

Ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αγκάλιασε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας τους βαθείς δεσμούς τους. Ο Ναρέντρα Μόντι της Ινδίας δήλωσε στον Βλαντιμίρ Πούτιν τη Δευτέρα ότι η Ινδία και η Ρωσία στέκονται δίπλα-δίπλα ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, αφού ο επικεφαλής του Κρεμλίνου αποκάλεσε τον Ινδό πρωθυπουργό «αγαπητό φίλο» του και τον μετέφερε με την θωρακισμένη λιμουζίνα του.

Εκφράζοντας την ολοφάνερη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου, ο στενός συνεργάτης του Τραμπ, Πίτερ Ναβάρο, σχολίασε δηκτικά την Κυριακή, μιλώντας στο Fox News: «Ο Μόντι είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Δεν καταλαβαίνω γιατί πάει για ύπνο με τον Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, όταν είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο».

Πάντως, ο Μόντι δημοσίευσε μια φωτογραφία του να αγκαλιάζει τον Ρώσο ηγέτη, λέγοντας ότι «είναι πάντα χαρά να συναντά κανείς τον Πρόεδρο Πούτιν».

Δήλωσε, ακόμη, στον Πούτιν ότι η Ινδία και η Ρωσία στέκονται δίπλα-δίπλα ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, αφού ο επικεφαλής του Κρεμλίνου αποκάλεσε τον Ινδό πρωθυπουργό «αγαπητό φίλο» του και τον μετέφερε με την θωρακισμένη λιμουζίνα του.

«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας του Οργανισμού Συνεργασίας (ΟΑΣ) στην Τιαντζίν. Συζητήσαμε τρόπους για την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, των λιπασμάτων, του διαστήματος, της ασφάλειας και του πολιτισμού. Ανταλλάξαμε απόψεις για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Η Ειδική και Προνομιακή Στρατηγική μας Εταιρική Σχέση παραμένει ζωτικός πυλώνας περιφερειακής και παγκόσμιας σταθερότητας», έγραψε σε ανάρτησή του στο X ο Ναρέντρα Μόντι.