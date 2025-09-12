Ρωσία: Στον «πάγο» οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία – Εκ νέου κατηγορίες για την Ευρώπη

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία έχουν διακοπεί και κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι παρεμποδίζουν μια διαδικασία στην οποία, όπως δήλωσε, η Μόσχα παραμένει ανοιχτή.

Σε παύση οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ρωσίας με Ουκρανία

Οι Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν πραγματοποιήσει τρεις γύρους άμεσων συνομιλιών φέτος στην Κωνσταντινούπολη, με τον πιο πρόσφατο να έχει λάβει χώρα στις 23 Ιουλίου, οι οποίες οδήγησαν σε αρκετές συμφωνίες για την επιστροφή αιχμαλώτων πολέμου και των σορών των νεκρών. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παραμένουν σε απόσταση όσον αφορά το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Η Ρωσία κατηγορεί το Κίεβο ότι δεν αναγνωρίζει αυτό που αποκαλεί «την πραγματικότητα στον τόπο του πολέμου», ενώ η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι η Μόσχα προσποιείται ενδιαφέρον για τις συνομιλίες, ενώ συνεχίζει να προσπαθεί να καταλάβει μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της.

Οι προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για την επίτευξη συμφωνίας έχουν μέχρι στιγμής αποβεί άκαρπες.

Ερωτηθείς αν οι συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας έχουν πλέον οδηγηθεί σε αδιέξοδο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Τα κανάλια επικοινωνίας είναι σε λειτουργία. Οι διαπραγματευτές μας έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσω αυτών των καναλιών. Ωστόσο, προς το παρόν, είναι πιθανώς πιο ακριβές να πούμε ότι υπάρχει μια παύση».

Η Μόσχα έχει αντιδράσει στις προτάσεις των ευρωπαϊκών χωρών και της Βρετανίας να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την αποστολή στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο έδαφος μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί μια τέτοια κίνηση.

Ο Πεσκόφ απέδωσε την παύση των συνομιλιών σε τέτοιες ιδέες.

«Η ρωσική πλευρά παραμένει έτοιμη να ακολουθήσει την οδό του ειρηνικού διαλόγου. Αλλά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι το εμποδίζουν είναι αλήθεια. Αυτό δεν είναι μυστικό για κανέναν», είπε.