Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία Google και απείλησε ότι θα απαντήσει με εμπορικές κυρώσεις.

«Η Ευρώπη επιτέθηκε σήμερα σε άλλη μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία, τη Google», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί ότι αν η ΕΕ δεν αναθεωρήσει τα «άδικα» πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στη Google αλλά και στην Apple, ο ίδιος θα «υποχρεωθεί» να θέσει σε εφαρμογή τον μηχανισμό επιβολής τιμωρητικών δασμών, το λεγόμενο «Άρθρο 301».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβαίνει αυτό στη λαμπρή και άνευ προηγουμένου αμερικανική εφευρετικότητα και, αν συμβεί, θα αναγκαστώ να ξεκινήσω τη διαδικασία του Άρθρου 301 για να ακυρώσω τις άδικες ποινές που επιβάλλονται σε αυτές τις φορολογούμενες αμερικανικές εταιρείες», πρόσθεσε.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι επέβαλε πρόστιμο ύψους 2,95 δισ. δολαρίων στη Google, επειδή καταχράστηκε την κυρίαρχη θέση της στον τομέα των διαδικτυακών διαφημίσεων.

Η απάντηση της Google

Από την πλευρά της, η Google επέκρινε την απόφαση της ΕΕ και ανακοίνωσε ότι θα την προσβάλει στο δικαστήριο.

«Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις υπηρεσίες τεχνολογίας διαφημίσεων είναι λανθασμένη και θα ασκήσουμε έφεση. Επιβάλλει αδικαιολόγητο πρόστιμο και απαιτεί αλλαγές που θα βλάψουν χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθιστώντας πιο δύσκολο για αυτές να βγάλουν χρήματα», δήλωσε η Λι-Άνν Μαλχόλαντ, αντιπρόεδρος και επικεφαλής Ρυθμιστικών Υποθέσεων σε Παγκόσμιο Επίπεδο.

«Δεν υπάρχει τίποτα αντιανταγωνιστικό στην παροχή υπηρεσιών σε αγοραστές και πωλητές διαφημίσεων και υπάρχουν περισσότερες εναλλακτικές λύσεις στις υπηρεσίες μας από ποτέ».

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν επέβαλε στην Google πρόστιμο – ρεκόρ το 2018, ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ είχε προηγηθεί πρόστιμο ύψους 2,42 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2017 και ακολούθησε πρόστιμο 1,49 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019.