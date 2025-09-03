science
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
03.09.2025 | 16:07
Φωτιά ξέσπασε σε φυτώριο στο Μενίδι – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Google: Πώς ξέφυγε από το μονοπώλιο – Ράλι για τη μετοχή της Alphabet
Τεχνολογία 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:42

Google: Πώς ξέφυγε από το μονοπώλιο – Ράλι για τη μετοχή της Alphabet

Τι προέκυψε μετά την πολυετή δικαστική διαμάχη σχετικά με την κυριαρχία της Google στην διαδικτυακή αναζήτηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Binge-watching: Κι όμως σου κάνει καλό

Binge-watching: Κι όμως σου κάνει καλό

Spotlight

Σημαντική νίκη πέτυχε η Google που τελικά δεν θα χρειαστεί να πουλήσει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού Chrome, αλλά θα πρέπει να μοιράζεται πληροφορίες με τους ανταγωνιστές της, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ.

Τα ένδικα μέσα που έλαβε ο δικαστής Amit Mehta, προέκυψαν μετά από μια πολυετή δικαστική διαμάχη σχετικά με την κυριαρχία της Google στην διαδικτυακή αναζήτηση. Ειδικότερα, η υπόθεση επικεντρώθηκε στη θέση της Google ως προεπιλεγμένης μηχανής αναζήτησης σε μια σειρά από δικά της προϊόντα, όπως το Android και το Chrome, καθώς και σε άλλα που κατασκευάζονται από εταιρείες, όπως η Apple.

Τι ζητούσε η αμερικανική δικαιοσύνη

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) είχε προτείνει ένα είδος διάσπασης της Google, η οποία περιελάμβανε την εκποίηση του προγράμματος περιήγησης Chrome, σε μια υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023.

Όπως επισημαίνει και το CNBC, ενώ πέρυσι κρίθηκε ότι η Google κατείχε παράνομο μονοπώλιο στην βασική της αγορά αναζήτησης στο διαδίκτυο, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ,  Amit Mehta, αποφάνθηκε κατά των πιο αυστηρών συνεπειών που είχε προτείνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με την τωρινή απόφαση, ο τεχνολογικός γίγαντας μπορεί να το διατηρήσει, αλλά θα του απαγορεύεται να έχει αποκλειστικά συμβόλαια και θα πρέπει να μοιράζεται δεδομένα αναζήτησης με τους ανταγωνιστές του.

Η Google είχε προτείνει λιγότερο δραστικές λύσεις, όπως τον περιορισμό των συμφωνιών κατανομής εσόδων με εταιρείες όπως η Apple, ώστε να καταστήσει τη μηχανή αναζήτησής της την προεπιλεγμένη στις συσκευές και τα προγράμματα περιήγησής τους.

H εταιρεία δήλωσε ότι θεωρεί την απόφαση «ως νίκη» και ότι στο αποτέλεσμα πιθανώς συνέβαλε και η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

«Η σημερινή απόφαση αναγνωρίζει πόσο έχει αλλάξει ο κλάδος μέσω της έλευσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία δίνει στους ανθρώπους τόσους περισσότερους τρόπους για να βρίσκουν πληροφορίες», ανέφερε η Google σε ανακοίνωσή της μετά την απόφαση.

«Αυτό υπογραμμίζει αυτό που λέμε από τότε που κατατέθηκε η υπόθεση το 2020: Ο ανταγωνισμός είναι έντονος και οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να επιλέξουν τις υπηρεσίες που θέλουν», συνεχίζει η δήλωση.

Κανένα μονοπώλιο, μόνο κυριαρχία

Σύφωνα και με το BBC, ο τεχνολογικός γίγαντας αρνήθηκε κάθε αδίκημα από τότε που απαγγέλθηκαν για πρώτη φορά κατηγορίες εναντίον του το 2020, λέγοντας ότι η κυριαρχία του στην αγορά οφείλεται στο γεγονός ότι η μηχανή αναζήτησής του είναι ένα ανώτερο προϊόν από άλλα και οι καταναλωτές απλώς την προτιμούν από άλλα.

Πέρυσι, ο δικαστής Mehta αποφάνθηκε ότι η Google είχε χρησιμοποιήσει αθέμιτες μεθόδους για να εδραιώσει μονοπώλιο στην αγορά διαδικτυακής αναζήτησης, εργαζόμενη ενεργά για να διατηρήσει ένα επίπεδο κυριαρχίας στο βαθμό που παραβίαζε τη νομοθεσία των ΗΠΑ.

Αλλά στην απόφασή του, ο δικαστής Mehta δήλωσε ότι η πλήρης πώληση του Chrome δεν ήταν «κατάλληλη για αυτήν την υπόθεση».

Η Google δεν θα χρειαστεί επίσης να πουλήσει το λειτουργικό της σύστημα Android, το οποίο τροφοδοτεί τα περισσότερα smartphones παγκοσμίως.

Η εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι η εκφόρτωση τμημάτων των λειτουργιών της, όπως το Android, θα σήμαινε ότι ουσιαστικά θα σταματούσαν να λειτουργούν σωστά.

«Η σημερινή απόφαση για την επανόρθωση συμφωνούσε με την ανάγκη αποκατάστασης του ανταγωνισμού στην μακροχρόνια μονοπωλιακή αγορά αναζήτησης και τώρα ζυγίζουμε τις επιλογές μας και εξετάζουμε εάν η διαταχθείσα ανακούφιση είναι αρκετή για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου», έγραψε η Βοηθός Γενική Εισαγγελέας Άμπιγκεϊλ Σλέιτερ στο X μετά την απόφαση.

Ώθηση στη Wall Street

Η απόφαση θεωρήθηκε όπως ήταν αναμενόμενο ευνοϊκή για τον τεχνολογικό κολοσσό, ο οποίος χωρίς σκληρά μέτρα στην πλάτη του, είδε τις μετοχές της μητρικής Alphabet να σημειώνουν άνοδο 6% – ανάλογη πορεία ακολούθησαν και εκείνες της Apple.

«Αυτή είναι μια τεράστια νίκη για την Google είναι μια απόφαση-ορόσημο που αφαιρεί ένα τεράστιο πλεονάζον πλεονέκτημα από τη μετοχή», πρόσθεσε στο CNBC και ο Daniel Ives, παγκόσμιος επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας στην Wedbush Securities.

Η Google αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό στον βασικό τομέα αναζήτησης από εταιρείες όπως η Perplexity και η OpenAI. Ωστόσο, η εταιρεία μέχρι στιγμής έχει αποκρούσει τις προκλήσεις, καθώς ο τομέας διαφήμισης συνεχίζει να αναπτύσσεται. Έτσι, ο τεχνολογικός κολοσσός έχει εναποθέσει τις ελπίδες του να γίνει ένας σημαντικός παίκτης τεχνητής νοημοσύνης με το Gemini, τη σουίτα μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει και το chatbot με το ίδιο όνομα.

«Μετά τη σημερινή ανακοίνωση, είμαστε ολοένα και πιο εποικοδομητικοί όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης αναζήτησης της Google και αυξάνουμε τις εκτιμήσεις μας αναλόγως», σημείωσε ο Ives, προσθέτοντας ότι πλέον έχει ως νέα τιμή-στόχο τα 245 δολάρια για τη μετοχή της Alphabet.

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Σταύρος Παπασταύρου: «Να ξεκαθαρίσει η Κύπρος τη θέση της για το καλώδιο με την Ελλάδα»

Σταύρος Παπασταύρου: «Να ξεκαθαρίσει η Κύπρος τη θέση της για το καλώδιο με την Ελλάδα»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Binge-watching: Κι όμως σου κάνει καλό

Binge-watching: Κι όμως σου κάνει καλό

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα 1,5% ανέκτησε τις 2.030 μονάδες η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα 1,5% ανέκτησε τις 2.030 μονάδες η αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Αλτσχάιμερ: Σύνδεση με τα μικροπλαστικά που συσσωρεύονται στον εγκέφαλο έδειξε νέα έρευνα
Έρευνα 03.09.25

Πώς συνδέονται τα μικροπλαστικά στον εγκέφαλο με τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ - Το κρίσιμο γονίδιο

Η νόσος Αλτσχάιμερ, που αποδίδεται σε έναν συνδυασμό γενετικών, περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων, φαίνεται να συνδέεται με υψηλή συσσώρευση μικροπλαστικών στον εγκέφαλο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media
AI 01.09.25

Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media

Όμως η στροφή αυτή έχει αφήσει κάποιους ανθρώπους influencers, ιδίως εκείνους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν AI στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, και τις ομάδες τους να φοβούνται για εκτόπιση ή περιθωριοποίηση.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Φτηνές πτήσεις, δαπανηρές επιλογές – Πώς τροφοδοτείται ο υπερτουρισμός και εντείνεται η κλιματική καταστροφή
Extreme ημερήσιες εκδρομές 01.09.25

Φτηνές πτήσεις, δαπανηρές επιλογές: Πώς τροφοδοτείται ο υπερτουρισμός και εντείνεται η κλιματική καταστροφή

Η νέα μόδα των extreme ημερήσιων εκδρομών - Εξοικονομείς χρόνο ή απλώς τον σπαταλάς; - Ο υπερτουρισμός έχει αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τους ταξιδιωτικούς προορισμούς που στενάζουν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φωτιές: Πώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου τροφοδότησε τις φονικές πυρκαγιές στην Ευρώπη
Αποκαλυπτική έρευνα 31.08.25

Πώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου τροφοδότησε τις φονικές πυρκαγιές στην Ευρώπη

«Η εγκαταλελειμμένη γη τροφοδοτεί τις πυρκαγιές» - Η αντίθετη τάση συγκριτικά με τις ΗΠΑ - Η κλιματική κρίση χειροτερεύει - Ισπανία και Πορτογαλία βρέθηκαν στη χειρότερη θέση το φετινό καλοκαίρι 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τεχνητή νοημοσύνη: Ένα chatbot μάς αλλάζει γνώμη μέσα σε 10 λεπτά
Τεχνητή νοημοσύνη 31.08.25

Ένα chatbot μάς αλλάζει γνώμη μέσα σε 10 λεπτά

Πληθαίνουν τα πειράματα και οι έρευνες που δείχνουν ότι τα προηγμένα μοντέλα chatbot μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τις πολιτικές απόψεις των ανθρώπων

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 30.08.25

Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά

Συγκεχυμένες είναι αρκετές πληροφορίες γύρω από το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά τα αντηλιακά

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Αρνείται συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στη Μόσχα – Απαράδεκτη η πρόταση
Ουκρανία 03.09.25

Το Κίεβο αρνείται συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Μόσχα - Απαράδεκτη η πρόταση

Η Ουκρανία αρνήθηκε συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Ρωσία κρίνοντας την πρόταση απαράδεκτη ως προς τους όρους και ως προς το μέρος. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για «σοβαρές προτάσεις» δηλώνει ο ΥΠΕΞ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

Το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης και στις αναφορές που κάνουν στον ίδιο τα αρχηγικά μέλη της κρητικής μαφίας

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο

Σύνταξη
Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης

Σπουδαία κίνηση από τους οπαδούς της Γουότφορντ για τον νεαρό οπαδό του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης πρόσφατα.

in.gr Team
Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο
Κόσμος 03.09.25

Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο

Η στιγμή της συνομιλίας Πούτιν και Σι μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.

Σύνταξη
Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής
On Field 03.09.25

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής

Ο αγώνας με την Ισπανία είναι ο δεύτερος «τελικός» στον όμιλο και για να μην την… πατήσουμε πρέπει να έχουμε στο νου μας την Βοσνία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία
Πολιτική 03.09.25

Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία

Με το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται να ξηλώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο μετά από 3 μνημόνια και 6 χρόνια γαλάζιας διακυβέρνησης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανησυχεί για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μίλησε για το Ισραήλ και την κατάσταση στην Γάζα, αλλά και για την τιμωρία που έχει επιβληθεί στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
Στον αέρα; 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Οφείλει άμεσα να ενημερώσει για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθείς προοπτικές υλοποίησης του έργου», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο
Καταδίκη 03.09.25

Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο

«Η Αθηνά να πάρει τετράδιο για να κρατήσει σημειώσεις», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του ΛΕΞ για την συναυλία στην Θεσσαλόνικη. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποια πόλη θα αποδειχθεί πιο δυνατή.

Σύνταξη
Ο Τραμπ πέθανε, ζήτω ο Τραμπ: Γιατί διαδόθηκαν στα social media ψευδείς φήμες ότι ο πρόεδρος είναι νεκρός
#trumpisdead 03.09.25

Ο Τραμπ πέθανε, ζήτω ο Τραμπ: Γιατί διαδόθηκαν στα social media ψευδείς φήμες ότι ο πρόεδρος είναι νεκρός

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της φήμης ήταν ότι πολλοί χρήστες όχι μόνο την πίστεψαν ή την διέδωσαν, αλλά φαινόταν να ελπίζουν ότι ο Τραμπ είχε πεθάνει. Κι αυτό δεν είναι καλό σημάδι για έναν ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο

Ένα στικάκι που άφησε άγνωστος σε παγκάκι έξω από το νοσοκομείο Χανιών ενημερώνοντας την Αστυνομία, αποκάλυψε ηχογραφημένες συνομιλίες με όσα έλεγε ο αρχηγός της κρητικής μαφίας για τον ηγούμενο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το Δημογραφικό πραγματοποιείται, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος

Σύνταξη
Δύναμη γυναίκας: Κλόντια Σίφερ, Ιρίνα Σάικ και άλλες μούσες για τα 40 χρόνια της Donna Karan – Η επανάσταση και το σώμα
Ορόσημο 03.09.25

Δύναμη γυναίκας: Κλόντια Σίφερ, Ιρίνα Σάικ και άλλες μούσες για τα 40 χρόνια της Donna Karan – Η επανάσταση και το σώμα

Με αφορμή τις τέσσερις δεκαετίες επανάστασης με επίκεντρο τη γυναίκα, ο οίκος Donna Karan συνεχίζει το κάλεσμα στη γυναικεία ενδυνάμωση με πέντε μούσες της μόδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων
Ελλάδα 03.09.25

Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω δέκα περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες - εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φωτιά: Σε εξέλιξη τρεις πυρκαγιές στη Μεσσηνία – Συναγερμός στην Καλαμάτα
Ελλάδα 03.09.25

Σε εξέλιξη τρεις πυρκαγιές στη Μεσσηνία - Συναγερμός στην Καλαμάτα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασαν σχεδόν την ίδια ώρα τρεις πυρκαγιές σε περιοχές της Μεσσηνίας, με τη μία φωτιά να καίει κοντά σε πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας

Σύνταξη
Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη
On Field 03.09.25

Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη

Τι έδειξε με το «καλημέρα» ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ και ποιο είναι το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας
«Σκλαβιά» 03.09.25

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού είχε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος τόνισε πως «αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, πάμε πίσω» με το 13ωρο

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Όχι οι πολίτες 03.09.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 03.09.25

Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις

Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εντόπισε τους δύο νεαρούς που απέρριπταν στερεά απόβλητα από όχημα σε λόφο του Κορυδαλλού

Σύνταξη
«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι
«True Criminal» 03.09.25

«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι

Ο Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι, ο οποίος αποτέλεσε κομμάτι του ρωσικού πολιτιστικού στερεώματος για δύο δεκαετίες, ανέφερε σε συνέντευξη του στον Guardian ότι ο ρωσικός κινηματογράφος κάνει μια στροφή προς τα παραμύθια και την προπαγάνδα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο