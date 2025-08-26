Google Zero, η μεγάλη απειλή για τους εκδότες την εποχή της ΑΙ

Την απειλή του «Google Zero», δηλαδή την απότομη πτώση της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο για την οποία ανησυχούν πολλά στελέχη μέσων ενημέρωσης αγωνίζονται να βρουν τρόπους για να αντιμετωπίσουν εκδότες μετά την κυκλοφορία εργαλείων ΑΙ.

Στα τέλη Ιουλίου, η τελευταία έκδοση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της Google κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας ήδη φτάσει στις ΗΠΑ, γεγονός που οδήγησε ορισμένους εκδότες να προειδοποιήσουν ότι η ήδη εμφανής μείωση της επισκεψιμότητας στη μηχανή αναζήτησης κινδύνευε να επιταχυνθεί.

Η λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης της Google παρέχει λεπτομερείς απαντήσεις ακόμη και σε πιο λεπτές αναζητήσεις στην κορυφή των αποτελεσμάτων και βασίζεται στις υπάρχουσες Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης που συνοψίζουν τα αποτελέσματα χωρίς να χρειάζεται να κάνετε κλικ στο αρχικό υλικό.

«Όπως όλοι, έχουμε σίγουρα νιώσει τον αντίκτυπο των Επισκοπήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης. Υπάρχει μόνο μία κατεύθυνση. Όχι μόνο οι Τεχνητές Νοημοσύνης βελτιώνονται, αλλά βελτιώνονται με εκθετικό τρόπο», δήλωσε στους Financial Times ο Σον Κόρνγουελ, διευθύνων σύμβουλος της Immediate Media, η οποία κατέχει τις μάρκες Radio Times και Good Food στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Κινείται μόνο προς μία κατεύθυνση και πρέπει να υποθέσουμε ότι οι μειώσεις θα είναι αρκετά έντονες κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια».

Οι αναζητήσεις ΑΙ δεν οδηγούν σε ανάγνωση άρθρων

Σύμφωνα με έκθεση του Μαΐου από την Enders και την Ένωση Επαγγελματιών Εκδοτών, οι ομάδες μέσων ενημέρωσης «έχαναν ορατότητα και αξία καθώς το περιεχόμενό τους χρησιμοποιείται αλλά δεν ανταμείβεται», με περίπου τους μισούς να αναφέρουν μείωση της επισκεψιμότητας αναζήτησης κατά το τελευταίο έτος.

Οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (Al Overviews) κανιβαλίζουν τις επισκέψεις σε ιστότοπους, δήλωσε η Enders, με τέσσερις στους πέντε καταναλωτές να βασίζονται σε «αποτελέσματα αναζήτησης με μηδενικό κλικ» σε τουλάχιστον 40% των αναζητήσεών τους.

Άλλες πρόσφατες μελέτες του Pew Research Center και της Authoritas έδειξαν ότι οι χρήστες της Google ήταν λιγότερο πιθανό να κάνουν κλικ σε συνδέσμους όταν εμφανιζόταν μια περίληψη τεχνητής νοημοσύνης στα αποτελέσματα. Η Google δήλωσε ότι υπήρχαν «θεμελιώδη ελαττώματα» στη μεθοδολογία των αναφορών.

H Digital Content Next, ο οργανισμός εμπορίου μέσων ενημέρωσης των ΗΠΑ δήλωσε ότι η τελευταία έρευνα μελών έδειξε ότι η μέση ετήσια επισκεψιμότητα παραπομπών από την Αναζήτηση Google σε premium εκδότες μειώθηκε κατά ένα δέκατο τον Μάιο και τον Ιούνιο σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο Νιλ Βόγκελ, διευθύνων σύμβουλος της People Inc, του μεγαλύτερου ψηφιακού και έντυπου εκδότη της Αμερικής, δήλωσε στους Financial Times ότι το «Google Zero» ήταν η στρατηγική πυξίδα του ομίλου όταν σκεφτόταν πώς οι αναγνώστες θα έβρισκαν και θα είχαν πρόσβαση σε άρθρα από τους δεκάδες τίτλους του στο μέλλον.

Οι παραπομπές αναζήτησης Google είχαν ήδη μειωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια από περίπου 65% σε σχεδόν 30% της επισκεψιμότητας, ακόμη και πριν από την κυκλοφορία των AI Overviews και AI Mode, δήλωσε o Βόγκελ.

Μειώνοντα τα κλικ

Ορισμένοι εκδότες που εξαρτιόνταν από τους αναγνώστες να βρίσκουν τα άρθρα τους χρησιμοποιώντας την Google έχουν προειδοποιήσει ότι τα «click-through» από την επισκεψιμότητα αναζήτησης μειώνονταν και στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την εισαγωγή των AI Overviews, δήλωσε στους FT η Σατζίντα Μέραλι, διευθύνουσα σύμβουλος της Ένωσης Επαγγελματιών Εκδοτών.

Η Λειτουργία AI και οι Επισκοπήσεις μπορούν να καλύψουν ορισμένα από τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι εκδότες lifestyle για επισκεψιμότητα, σύμφωνα με την Μέραλι όπως συστάσεις και βοήθεια σε θέματα όπως η κηπουρική. Ένας εκδότης αυτοκινήτων που επενδύει σε λεπτομερές περιεχόμενο συγκριτικής αξιολόγησης αυτοκινήτων ανέφερε μείωση 25% στην επισκεψιμότητα σε άρθρα που κατατάσσονται πρώτα στην οργανική αναζήτηση, σύμφωνα με την PPA, παρά την αύξηση 7% στην ορατότητα αναζήτησης.

«Δεδομένου ότι το εργαλείο προσφέρει λιγότερους συνδέσμους, νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι μόνο κακό [για τους εκδότες]. Η Λειτουργία AI είναι απλώς μια επέκταση του προβλήματος», είπε.

Ο Τζέισον Κιντ του Digital Content Next είπε στους FT ότι για τους εκδότες, «σημαίνει λιγότερους αναγνώστες, εμφανίσεις διαφημίσεων και μετατροπές συνδρομών».

Η Google λέει το αντίθετο. Στελέχη από το αμερικανικό κλιμάκιο πραγματοποίησε συνάντηση με εκδότες στα τέλη Ιουλίου, όπου υποστήριξε ότι τα κλικ από σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης με Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης είναι «υψηλότερης ποιότητας» — με τους χρήστες να είναι πιο πιθανό να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους ιστότοπους.

Σε μια ανάρτηση ιστολογίου αυτόν τον μήνα, η Google ανέφερε ότι ο συνολικός οργανικός όγκος κλικ από την Αναζήτηση Google σε ιστότοπους ήταν σχετικά σταθερός σε ετήσια βάση, ενώ η μέση ποιότητα κλικ έχει αυξηθεί.

«Ενώ η συνολική επισκεψιμότητα σε ιστότοπους είναι σχετικά σταθερή, ο ιστός είναι τεράστιος και οι τάσεις των χρηστών μετατοπίζουν την επισκεψιμότητα σε διαφορετικούς ιστότοπους, με αποτέλεσμα τη μειωμένη επισκεψιμότητα σε ορισμένους ιστότοπους και την αυξημένη επισκεψιμότητα σε άλλους», δήλωσε η Λιζ Ριντ, επικεφαλής της Αναζήτησης Google.

Η Google έγραψε σε δήλωσή της στους Financial Times: «Συνεχώς κατευθύνουμε δισεκατομμύρια κλικ σε ιστότοπους καθημερινά και δεν έχουμε παρατηρήσει σημαντικές μειώσεις στη συνολική επισκεψιμότητα ιστού, όπως υποδηλώνεται».

Όποια και αν είναι η έκταση του αντίκτυπου των Overviews και τώρα του AI Mode, οι εκδότες προετοιμάζονται για ένα μέλλον όπου η Google είναι λιγότερο κρίσιμη για τους ιστότοπούς τους.

Ορισμένοι εκδότες αναζητούν επίσης νέους τρόπους για να αυξήσουν τα έσοδα, όπως μέσω ζωντανών εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Πηγή: OT.gr