science
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Google Zero, η μεγάλη απειλή για τους εκδότες την εποχή της ΑΙ
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26 Αυγούστου 2025 | 15:21

Google Zero, η μεγάλη απειλή για τους εκδότες την εποχή της ΑΙ

Οι όμιλοι μέσων ενημέρωσης εξερευνούν νέους τρόπους προσέγγισης των αναγνωστών καθώς οι χρήστες περιορίζονται στο περιεχόμενο που προσφέρει η ΑΙ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Spotlight

Την απειλή του «Google Zero», δηλαδή την απότομη πτώση της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο για την οποία ανησυχούν πολλά στελέχη μέσων ενημέρωσης αγωνίζονται να βρουν τρόπους για να αντιμετωπίσουν εκδότες μετά την κυκλοφορία εργαλείων ΑΙ.

Στα τέλη Ιουλίου, η τελευταία έκδοση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της Google κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας ήδη φτάσει στις ΗΠΑ, γεγονός που οδήγησε ορισμένους εκδότες να προειδοποιήσουν ότι η ήδη εμφανής μείωση της επισκεψιμότητας στη μηχανή αναζήτησης κινδύνευε να επιταχυνθεί.

Η λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης της Google παρέχει λεπτομερείς απαντήσεις ακόμη και σε πιο λεπτές αναζητήσεις στην κορυφή των αποτελεσμάτων και βασίζεται στις υπάρχουσες Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης που συνοψίζουν τα αποτελέσματα χωρίς να χρειάζεται να κάνετε κλικ στο αρχικό υλικό.

«Όπως όλοι, έχουμε σίγουρα νιώσει τον αντίκτυπο των Επισκοπήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης. Υπάρχει μόνο μία κατεύθυνση. Όχι μόνο οι Τεχνητές Νοημοσύνης βελτιώνονται, αλλά βελτιώνονται με εκθετικό τρόπο», δήλωσε στους Financial Times ο Σον Κόρνγουελ, διευθύνων σύμβουλος της Immediate Media, η οποία κατέχει τις μάρκες Radio Times και Good Food στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Κινείται μόνο προς μία κατεύθυνση και πρέπει να υποθέσουμε ότι οι μειώσεις θα είναι αρκετά έντονες κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια».

Οι αναζητήσεις ΑΙ δεν οδηγούν σε ανάγνωση άρθρων

Σύμφωνα με έκθεση του Μαΐου από την Enders και την Ένωση Επαγγελματιών Εκδοτών, οι ομάδες μέσων ενημέρωσης «έχαναν ορατότητα και αξία καθώς το περιεχόμενό τους χρησιμοποιείται αλλά δεν ανταμείβεται», με περίπου τους μισούς να αναφέρουν μείωση της επισκεψιμότητας αναζήτησης κατά το τελευταίο έτος.

Οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (Al Overviews) κανιβαλίζουν τις επισκέψεις σε ιστότοπους, δήλωσε η Enders, με τέσσερις στους πέντε καταναλωτές να βασίζονται σε «αποτελέσματα αναζήτησης με μηδενικό κλικ» σε τουλάχιστον 40% των αναζητήσεών τους.

Άλλες πρόσφατες μελέτες του Pew Research Center και της Authoritas έδειξαν ότι οι χρήστες της Google ήταν λιγότερο πιθανό να κάνουν κλικ σε συνδέσμους όταν εμφανιζόταν μια περίληψη τεχνητής νοημοσύνης στα αποτελέσματα. Η Google δήλωσε ότι υπήρχαν «θεμελιώδη ελαττώματα» στη μεθοδολογία των αναφορών.

H Digital Content Next, ο οργανισμός εμπορίου μέσων ενημέρωσης των ΗΠΑ δήλωσε ότι η τελευταία έρευνα μελών έδειξε ότι η μέση ετήσια επισκεψιμότητα παραπομπών από την Αναζήτηση Google σε premium εκδότες μειώθηκε κατά ένα δέκατο τον Μάιο και τον Ιούνιο σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο Νιλ Βόγκελ, διευθύνων σύμβουλος της People Inc, του μεγαλύτερου ψηφιακού και έντυπου εκδότη της Αμερικής, δήλωσε στους Financial Times ότι το «Google Zero» ήταν η στρατηγική πυξίδα του ομίλου όταν σκεφτόταν πώς οι αναγνώστες θα έβρισκαν και θα είχαν πρόσβαση σε άρθρα από τους δεκάδες τίτλους του στο μέλλον.

Οι παραπομπές αναζήτησης Google είχαν ήδη μειωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια από περίπου 65% σε σχεδόν 30% της επισκεψιμότητας, ακόμη και πριν από την κυκλοφορία των AI Overviews και AI Mode, δήλωσε o Βόγκελ.

τεχνητή νοημοσύνη

Μειώνοντα τα κλικ

Ορισμένοι εκδότες που εξαρτιόνταν από τους αναγνώστες να βρίσκουν τα άρθρα τους χρησιμοποιώντας την Google έχουν προειδοποιήσει ότι τα «click-through» από την επισκεψιμότητα αναζήτησης μειώνονταν και στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την εισαγωγή των AI Overviews, δήλωσε στους FT η Σατζίντα Μέραλι, διευθύνουσα σύμβουλος της Ένωσης Επαγγελματιών Εκδοτών.

Η Λειτουργία AI και οι Επισκοπήσεις μπορούν να καλύψουν ορισμένα από τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι εκδότες lifestyle για επισκεψιμότητα, σύμφωνα με την Μέραλι όπως συστάσεις και βοήθεια σε θέματα όπως η κηπουρική. Ένας εκδότης αυτοκινήτων που επενδύει σε λεπτομερές περιεχόμενο συγκριτικής αξιολόγησης αυτοκινήτων ανέφερε μείωση 25% στην επισκεψιμότητα σε άρθρα που κατατάσσονται πρώτα στην οργανική αναζήτηση, σύμφωνα με την PPA, παρά την αύξηση 7% στην ορατότητα αναζήτησης.

«Δεδομένου ότι το εργαλείο προσφέρει λιγότερους συνδέσμους, νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι μόνο κακό [για τους εκδότες]. Η Λειτουργία AI είναι απλώς μια επέκταση του προβλήματος», είπε.

Ο Τζέισον Κιντ του Digital Content Next είπε στους FT ότι για τους εκδότες, «σημαίνει λιγότερους αναγνώστες, εμφανίσεις διαφημίσεων και μετατροπές συνδρομών».

Η Google λέει το αντίθετο. Στελέχη από το αμερικανικό κλιμάκιο πραγματοποίησε συνάντηση με εκδότες στα τέλη Ιουλίου, όπου υποστήριξε ότι τα κλικ από σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης με Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης είναι «υψηλότερης ποιότητας» — με τους χρήστες να είναι πιο πιθανό να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους ιστότοπους.

Σε μια ανάρτηση ιστολογίου αυτόν τον μήνα, η Google ανέφερε ότι ο συνολικός οργανικός όγκος κλικ από την Αναζήτηση Google σε ιστότοπους ήταν σχετικά σταθερός σε ετήσια βάση, ενώ η μέση ποιότητα κλικ έχει αυξηθεί.

«Ενώ η συνολική επισκεψιμότητα σε ιστότοπους είναι σχετικά σταθερή, ο ιστός είναι τεράστιος και οι τάσεις των χρηστών μετατοπίζουν την επισκεψιμότητα σε διαφορετικούς ιστότοπους, με αποτέλεσμα τη μειωμένη επισκεψιμότητα σε ορισμένους ιστότοπους και την αυξημένη επισκεψιμότητα σε άλλους», δήλωσε η Λιζ Ριντ, επικεφαλής της Αναζήτησης Google.

Η Google έγραψε σε δήλωσή της στους Financial Times: «Συνεχώς κατευθύνουμε δισεκατομμύρια κλικ σε ιστότοπους καθημερινά και δεν έχουμε παρατηρήσει σημαντικές μειώσεις στη συνολική επισκεψιμότητα ιστού, όπως υποδηλώνεται».

Όποια και αν είναι η έκταση του αντίκτυπου των Overviews και τώρα του AI Mode, οι εκδότες προετοιμάζονται για ένα μέλλον όπου η Google είναι λιγότερο κρίσιμη για τους ιστότοπούς τους.

Ορισμένοι εκδότες αναζητούν επίσης νέους τρόπους για να αυξήσουν τα έσοδα, όπως μέσω ζωντανών εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

World
Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να αισθανθεί; – Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας
Οι διαφορετικές απόψεις 26.08.25

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αισθανθεί; Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας

Καθώς ιδρύεται η πρώτη ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων με επικεφαλής την Τεχνητή Νοημοσύνη, η βιομηχανία διχάζεται ως προς το αν τα μοντέλα είναι ή μπορούν να είναι λογικά και να αισθάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία
Στο ντιβάνι 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία

Καθώς τα συστήματα ψυχικής υγείας ζορίζονται, πολλοί στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηχανή δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη σύνδεση και μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο
Και γιατί όχι; 21.08.25

Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο

Με προβληματισμό αντιμετωπίζουν οι γονείς την ΑΙ όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα των παιδιών τους, καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για εργασίες έχει αυξηθεί κατακόρυφα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT
Δεσμοί με τη μηχανή 20.08.25

Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT

Η νέα βερσιόν του ChatGPT κρίθηκε υπερβολικά απρόσωπη και ψυχρή. Αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι χρήστες αναπτύσσουν συναισθηματικές σχέσεις με το chatbot, η OpenAI υπαναχώρησε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρομάνο: «Συμφωνία της Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ – Διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό» (pic)
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ρομάνο: «Συμφωνία της Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ – Διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό» (pic)

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο η ομάδα της Λισαβόνας τα έχει βρει με τον Φώτη Ιωαννίδη και πλέον απομένει να τα βρει και με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε
«Στάχτη στα μάτια» 26.08.25

ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε

«Επί 6 χρόνια η Νέα Δημοκρατία απαξιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υποβαθμίζει συστηματικά τις κοινωνικές παροχές - Οι τηλεοπτικές φιέστες του Γεωργιάδη υποτιμούν τους πολίτες»», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων
13ωρο 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων

«Οι εργαζόμενοι και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα αγωνιστούν να μην περάσει αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο», σημειώνει ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο., Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη
Golden Passport 26.08.25

Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη

Επί του MV Odyssey, το οποίο κάνει κρουαζιέρες από τον Οκτώβριο του 2024, οι επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, επισκεπτόμενοι 425 λιμάνια και 147 χώρες σε τρεισήμισι χρόνια

Σύνταξη
Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας
Επικίνδυνη υποστελέχωση 26.08.25

Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Γιατροί και κάτοικοι του νησιού μιλούν στο in για το πως έφτασαν να διακομίζονται με ανορθόδοξο τρόπο τα περιστατικά στο υποστελεχωμένο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ποιος είναι ο Ρίο Νγκουμόα που επισκίασε τα πάντα στην Premier League με το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις επί της Νιούκαστλ;
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ποιος είναι ο Ρίο Νγκουμόα που επισκίασε τα πάντα στην Premier League με το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις επί της Νιούκαστλ;

Ένας έφηβος τέσσερις ημέρες πριν τα 17α γενέθλιά του έστρεψε με γκολ στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων στο γήπεδο «Σεντ Τζειμσις Παρκ» πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Γιάννης Κουριδάκος
Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων
ΚΚΕ 26.08.25

Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων

Η Διαμάντω Μανωλάκου κατήγγειλε την κυβέρνηση για το «αντεργατικό έκτρωμα που επιβάλει 13 ώρες εργασίας, το οποίο αυξάνει τους κινδύνους για εργατικά ατυχήματα», και την κάλεσε να το αποσύρει

Σύνταξη
«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα
ΓΑΒ! 26.08.25

«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλων μια φιλική υπενθύμιση για τον περίφημο Λουκάνικο, τον σκύλο-αντιεξουσιαστή που δεν δάγκωνε αλλά γάβγιζε για δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης
Κόσμος 26.08.25

Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης

Ψήφο εμπιστοσύνης ζήτησε ο πρωθυπουργός στη Γαλλία, Φρανσουά Μπαϊρού, πυροδοτώντας εκ νέου την πολιτική κρίση, με το μέλλον για την κυβέρνηση να είναι πιο αβέβαιο από ποτέ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του
Πέλλα 26.08.25

Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του

Ο 76χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας κάτι στο πρόσωπό του για να το καλύπτει

Σύνταξη
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στην Αλόννησο – Μηχανική βλάβη στο Superstar της SeaJets
Σποράδες 26.08.25

Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στην Αλόννησο λόγω βλάβης στο Superstar της SeaJets

Οι επιβάτες που είδαν για μία ακόμα φορά πλοίο της SeaJets να μην πραγματοποιεί το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, διαμαρτύρονται για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης και οργάνωσης.

Σύνταξη
Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα
«Αναπηριοποίηση» 26.08.25

Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα

Η UNICEF καταγράφει ότι πάνω από 10 παιδιά κάθε μέρα χάνουν ένα ή και τα δύο πόδια τους στο πλαίσιο σκόπιμης δημιουργίας ΑμεΑ στην Γάζα από τον Ισραηλινό Στρατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
BBC: Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών παρακαλεί τον Έλον Μασκ να αφαιρέσει συνδέσμους προς τις εικόνες της
Μία μεγάλη έρευνα 26.08.25

Μία γυναίκα που είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά ως παιδί, ο Έλον Μασκ και το «σκοτεινό διαδίκτυο» των παιδεραστών

Πώς οι παιδεραστές και οι έμποροι εικόνων και βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων χρησιμοποιούν το «Χ» του Έλον Μασκ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν
Sci-fi αισθητική 26.08.25

Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν

Η πρώτη αφίσα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου, εθεάθη κοντά στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.08.25

ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις

«Το υπουργείο Εργασίας επέλεξε να παρουσιάσει μια απαράδεκτη δέσμη μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ικανοποιώντας πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα», τονίζει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει
Βουλή 26.08.25

Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει

«Το μόνο δίκιο που την ενδιαφέρει είναι το δίκιο των εργοδοτών», ανέφερε για την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο