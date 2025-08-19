science
18.08.2025 | 22:51
Σεισμός 4,3R στην Καρδίτσα
«Διαγραφή για όλους» στο Google Messages – Αναβάθμιση στην εφαρμογή μηνυμάτων
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 19 Αυγούστου 2025 | 00:40

«Διαγραφή για όλους» στο Google Messages – Αναβάθμιση στην εφαρμογή μηνυμάτων

Το Google Messages εισάγει μια πολυαναμενόμενη λειτουργία ακύρωσης.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Το Google Messages φέρνει τώρα την πολυπόθητη λειτουργία «unsend», δίνοντας τη δυνατότητα να αποσύρετε ένα κείμενο αφού το στείλετε. Πρόκειται για μια αναβάθμιση στην εφαρμογή των μηνυμάτων με ένα χαρακτηριστικό το οποίο βλέπουμε εδώ και χρόνια σε άλλες εφαρμογές, όπως είναι το Messenger κλπ.

Το χαρακτηριστικό που… αλλάζει το «παιχνίδι»

Η Google κυκλοφόρησε το «unsend» στην εφαρμογή Google Messages, μια δυνατότητα που ζητούσαν εδώ χρόνια οι χρήστες του Android.

Πώς λειτουργεί

Αν στείλετε ένα μήνυμα μέσω της εφαρμογής και το μετανιώσετε, πλέον έχετε την επιλογή να το διαγράψετε. Αφού στείλετε ένα μήνυμα, έχετε περίπου 15 λεπτά για να το αφαιρέσετε. Αν κρατήσετε πατημένο το μήνυμα που στείλατε, θα δείτε δύο επιλογές: «Διαγραφή για μένα» και «Διαγραφή για όλους». Επιλέξτε το δεύτερο για να αφαιρέσετε το μήνυμα από όλα τα τηλέφωνα.

Αυτή η νέα δυνατότητα έρχεται μέσω του RCS (Rich Communication Services) πρωτοκόλλου και κυκλοφορεί ήδη σε όλους τους χρήστες του Google Messages. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να επιλέξετε το μήνυμα και να πατήσετε το εικονίδιο του κάδου. Έπειτα θα σας εμφανιστούν οι παραπάνω δύο επιλογές.

Δίχτυ ασφαλείας

Αυτή η αλλαγή καλύπτει επιτέλους το κενό, προσφέροντας ένα δίχτυ ασφαλείας για στιγμές όπως:

  • Αποστολή μηνύματος σε λάθος άτομο ή ομάδα.
  • Ένα μεγάλο ορθογραφικό λάθος.
  • Να αλλάξετε γνώμη για ένα μήνυμα που στείλατε βιαστικά.

Επικαιρότητα
Ουκρανία: Ο δρόμος προς τη διμερή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Ουκρανία: Ο δρόμος προς τη διμερή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Κόσμος
Ζελένσκι: Συζητήσαμε με Τραμπ για ανταλλαγή εδαφών αλλά…

Ζελένσκι: Συζητήσαμε με Τραμπ για ανταλλαγή εδαφών αλλά…

Stream science
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας
Επιστήμες 18.08.25

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας

Το παράσιτο που τρέφεται με ζωντανή σάρκα έχει επεκταθεί μέχρι το Μεξικό και απειλεί να περάσει τα σύνορα. Οι ΗΠΑ ανησυχούν για επιπτώσεις στην κτηνοτροφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!
Κλιματική αλλαγή 18.08.25

Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ένας από τους πλέον διακεκριμένους ερευνητές παγκοσμίως στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας πως η πορεία προς την κατάρρευση έχει επιταχυνθεί και σημειώνοντας πως υπάρχει ακόμη δυνατότητα να την αποτρέψουμε

Ιωάννης Ανδριτσόπουλος
Έρευνα IBEC: 3D απεικόνιση εμφύτευσης ανθρώπινου εμβρύου δίνει ελπίδα για τις θεραπείες γονιμότητας
Έρευνα 16.08.25

Ελπίδα για τις θεραπείες γονιμότητας η 3D απεικόνιση εμφύτευσης εμβρύου σε πραγματικό χρόνο

Η καινοτόμος μελέτη του Ινστιτούτου IBEC, με την καταγραφή της εμφύτευσης να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δείχνει κρίσιμες λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά του εμβρύου κατά τη σύλληψη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τραμπ: Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνησή του μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel
Επενδυτικές κινήσεις 15.08.25

Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνηση Τραμπ μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει την απομάκρυνση του CEO της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, κατηγορώντας τον για «επιθετική στάση» λόγω ανησυχιών σχετικά με προηγούμενους δεσμούς του με την Κίνα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Ενας νέος πόλεμος με το Ισραήλ «μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή»
Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ 19.08.25

«Μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή» ένας νέος πόλεμος Ιράν - Ισραήλ

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για μια σύγκρουση» με το Ισραήλ, δηλώνει ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, καθώς «σήμερα, δεν βρισκόμαστε καν σε μια κατάσταση κατάπαυσης του πυρός».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακυρώνουν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών – Πολλοί αντιτάχθηκαν στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα
Νομικές «παραβιάσεις» 19.08.25

Οι ΗΠΑ ακυρώνουν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών

Οι ΗΠΑ ακυρώνουν χιλιάδες βίζες ξένων φοιτητών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και πολλοί που οργάνωσαν ή συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Κίνα: Εντονη αντίδραση του Πεκίνου για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ που υποκινούν «αντιπαραθέσεις»
Ταϊβάν - Ουκρανία 19.08.25

Εντονη αντίδραση της Κίνας για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ

Η Γερμανία «να μην υποκινεί αντιπαραθέσεις», τονίζει μεταξύ άλλων το Πεκίνο, αντιδρώντας σε δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ για τον ρόλο της Κίνας στην Ασία και στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Συρία: Έως και 300.000 άνθρωποι «εξαφανίστηκαν» τα τελευταία 55 χρόνια
Δεκάδες ομαδικοί τάφοι 19.08.25

Συρία: Έως και 300.000 άνθρωποι «εξαφανίστηκαν» τα τελευταία 55 χρόνια

Πρόκειται για ανθρώπους, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν από το 1970 έως και σήμερα. Κάποιοι «χάθηκαν» ενώ ήταν φυλακισμένοι επί καθεστώτος Άσαντ αλλά και στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ κόντρα στη Ριέκα
Ποδόσφαιρο 18.08.25

ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ κόντρα στη Ριέκα

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για το πρώτο παιχνίδι με τη Ριέκα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο χάρτης της Ουκρανίας με τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι και η σημασία του
Μέτρο πίεσης; 18.08.25

Ο χάρτης της Ουκρανίας με τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι και η σημασία του

Ένας μεγάλος χάρτης της Ουκρανίας τοποθετήθηκε στο Οβάλ Γραφείο πριν από την έναρξη των κλειστών διαπραγματεύσεων μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βλαντιμίρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία
«Οικογένεια» 18.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία

Η Τζένιφερ Άνιστον, που είναι νονά της κόρης της Κόρτνεϊ Κοξ, Κόκο, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη μακροχρόνια φιλία της με την σταρ, μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της σειράς «Φιλαράκια» το 1994.

Σύνταξη
Η «κατάρα» της διαφήμισης: Η Σίντνεϊ Σουίνι πληρώνει το τίμημα της «ναζιστικής προπαγάνδας» στο box office
Εκπυρσοκρότηση 18.08.25

Η «κατάρα» της διαφήμισης: Η Σίντνεϊ Σουίνι πληρώνει το τίμημα της «ναζιστικής προπαγάνδας» στο box office

Η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ηχηρή εισπρακτική αποτυχία μετά τη συμμετοχή της στη διαφήμιση που έχει πολώσει τις ΗΠΑ για «ευγονική ατζέντα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο «άλλος» Βίκτορ Γκιόκερες…
On Field 18.08.25

Ο «άλλος» Βίκτορ Γκιόκερες…

Οι οπαδοί της Άρσεναλ σίγουρα δεν... είδαν στο «Ολντ Τράφορντ», τον παίκτη που τρέλαινε κόσμο με την φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Σύνταξη
