«Διαγραφή για όλους» στο Google Messages – Αναβάθμιση στην εφαρμογή μηνυμάτων

Το Google Messages φέρνει τώρα την πολυπόθητη λειτουργία «unsend», δίνοντας τη δυνατότητα να αποσύρετε ένα κείμενο αφού το στείλετε. Πρόκειται για μια αναβάθμιση στην εφαρμογή των μηνυμάτων με ένα χαρακτηριστικό το οποίο βλέπουμε εδώ και χρόνια σε άλλες εφαρμογές, όπως είναι το Messenger κλπ.

Το χαρακτηριστικό που… αλλάζει το «παιχνίδι»

Η Google κυκλοφόρησε το «unsend» στην εφαρμογή Google Messages, μια δυνατότητα που ζητούσαν εδώ χρόνια οι χρήστες του Android.

Πώς λειτουργεί

Αν στείλετε ένα μήνυμα μέσω της εφαρμογής και το μετανιώσετε, πλέον έχετε την επιλογή να το διαγράψετε. Αφού στείλετε ένα μήνυμα, έχετε περίπου 15 λεπτά για να το αφαιρέσετε. Αν κρατήσετε πατημένο το μήνυμα που στείλατε, θα δείτε δύο επιλογές: «Διαγραφή για μένα» και «Διαγραφή για όλους». Επιλέξτε το δεύτερο για να αφαιρέσετε το μήνυμα από όλα τα τηλέφωνα.

Αυτή η νέα δυνατότητα έρχεται μέσω του RCS (Rich Communication Services) πρωτοκόλλου και κυκλοφορεί ήδη σε όλους τους χρήστες του Google Messages. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να επιλέξετε το μήνυμα και να πατήσετε το εικονίδιο του κάδου. Έπειτα θα σας εμφανιστούν οι παραπάνω δύο επιλογές.

Δίχτυ ασφαλείας

Αυτή η αλλαγή καλύπτει επιτέλους το κενό, προσφέροντας ένα δίχτυ ασφαλείας για στιγμές όπως: