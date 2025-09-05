Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας ψηφιακής διαφήμισης της αμερικανικής εταιρείας. Πρόκειται για το τέταρτο πρόστιμο στην Google κατά τη δεκαετή αντιπαράθεση με τις αρχές ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήρθε ύστερα από καταγγελία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εκδοτών και ενώ προηγήθηκαν απειλές εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αντίποινα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που ασκήσει πίεση στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Αρχή της ΕΕ είχε αρχικά σχεδιάσει να επιβάλει το πρόστιμο τη Δευτέρα, αλλά η αντίθεση του επικεφαλής Εμπορίου της ΕΕ, επιτρόπου Μάρος Σέφκοβιτς, λόγω ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, ανέτρεψε το σχέδιο της επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ, επιτρόπου Τερέζα Ριμπέρα.

Η απόφαση της Επιτροπής

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google ευνόησε τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών και ότι καταχράστηκε την ισχύ της στην αγορά από το 2014 μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, ζήτησε από την Google να σταματήσει τις πρακτικές «αυτοπροτίμησης» και να λάβει μέτρα για να τερματίσει τις εγγενείς συγκρούσεις συμφερόντων. Η εταιρεία έχει πλέον προθεσμία 60 ημερών για να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να συμμορφωθεί με την παρούσα εντολή.

Η Επιτροπή επανέλαβε την αρχική της άποψη ότι η Google θα πρέπει να εκποιήσει μέρος των υπηρεσιών της, αλλά δήλωσε ότι θέλει πρώτα να ακούσει και να αξιολογήσει τις προσπάθειες συμμόρφωσης της Google.

«Η Google πρέπει τώρα να προτείνει ένα σοβαρό μέτρο για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων της και, εάν δεν το πράξει, δεν θα διστάσουμε να επιβάλουμε ισχυρά μέτρα», δήλωσε η Ριμπέρα.

«Οι ψηφιακές αγορές υπάρχουν για να υπηρετούν τους ανθρώπους και πρέπει να βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τη δικαιοσύνη. Και όταν οι αγορές αποτυγχάνουν, οι θεσμοί πρέπει να ενεργούν για να αποτρέψουν τους κυρίαρχους παίκτες από το να καταχρώνται την εξουσία τους», είπε.

Η απάντηση της Google

Από την πλευρά της η Google επέκρινε την απόφαση της ΕΕ και ανακοίνωσε ότι θα την προσβάλει στο δικαστήριο.

«Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις υπηρεσίες τεχνολογίας διαφημίσεων είναι λανθασμένη και θα ασκήσουμε έφεση. Επιβάλλει αδικαιολόγητο πρόστιμο και απαιτεί αλλαγές που θα βλάψουν χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθιστώντας πιο δύσκολο για αυτές να βγάλουν χρήματα», δήλωσε η Λι-Άνν Μαλχόλαντ, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Ρυθμιστικών Υποθέσεων σε Παγκόσμιο Επίπεδο.

«Δεν υπάρχει τίποτα αντιανταγωνιστικό στην παροχή υπηρεσιών σε αγοραστές και πωλητές διαφημίσεων και υπάρχουν περισσότερες εναλλακτικές λύσεις στις υπηρεσίες μας από ποτέ».

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε στην Google πρόστιμο ρεκόρ το 2018 ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, είχε προηγηθεί πρόστιμο 2,42 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2017 ενώ ακολούθησε πρόστιμο 1,49 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019.

Πηγή: ot.gr