Ένα εργαλείο επεξεργασίας εικόνας που ονομάστηκε «Nano Banana» έγινε viral τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για το νέο δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνη της Google, που έρχεται να προστεθεί στην εφαρμογή Gemini.

Μιλάμε για το τελευταίο από μια σειρά εργαλείων επεξεργασίας εικόνας που έχουν τραβήξει την προσοχή του κοινού στο διαδίκτυο, εντυπωσιάζοντας τους χρήστες με την ικανότητά του όχι μόνο να δημιουργεί νέες εικόνες αλλά και να τις βελτιώνει.

Έχει κάνει θραύση

Η Google ανακοίνωσε ότι το μοντέλο με την αναπάντεχη ονομασία που είχε κάνει θραύση θα είναι διαθέσιμο στους δωρεάν και επί πληρωμή χρήστες Gemini στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές της για κινητά.

Σε πρώτη φάση οι δωρεάν χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν έως και 100 επεξεργασίες εικόνας την ημέρα, ενώ οι χρήστες επί πληρωμή μπορούν να κάνουν δεκαπλάσιες επεξεργασίες με το εργαλείο, που ονομάζεται επίσημα Gemini 2.5 Flash Image.

Πώς λειτουργεί

Το νέο εργαλείο επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν μια φωτογραφία από κείμενο ή με βάση μια υπάρχουσα εικόνα. Κατά κάποιον τρόπο μπορεί να αντικαταστήσει προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφιών (π.χ. Photoshop) δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να ανεβάσουν μια εικόνα στο Gemini και να περιγράψουν τις αλλαγές που θέλουν με απλούς όρους.

Το «Nano Banana» διαχειρίζεται διαφορετικά την επεξεργασία. Επεμβαίνει με ακρίβεια, προσθέτοντας ή αφαιρώντας χωρίς να καταστρέφει το σύνολο. Με τις δυνατότητες που έχει υπόσχεται να κάνει την επεξεργασία επαγγελματική.

Το μοντέλο έχει ήδη ανέβει στην κορυφή των charts στο LMArena, μια από τις βασικές πλατφόρμες αξιολόγησης για AI εικόνας. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το βρουν μέσα στην εφαρμογή Gemini, στο Google AI Studio.