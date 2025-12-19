Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα

Τρεις κουκουλοφόροι απήγαγαν ένα ζευγάρι στη δυτική Γαλλία. Ασκώντας τους βία, τους ανάγκασαν να τους μεταφέρουν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, που έχει αναλάβει την έρευνα, οι δράστες είναι μια «δομημένη εγκληματική ομάδα». Εισέβαλαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην οικία του ζευγαριού, στις ακτές της Λα Ροσέλ.

Έδεσαν τη γυναίκα και τον σύντροφό της, τους οποίους «χτυπούσαν για σχεδόν 2 ώρες, απαιτώντας από τα θύματά τους να τους καταθέσουν κρυπτονομίσματα», αναφέρει ο εισαγγελέας της Ρεν, Φρεντερίκ Τεϊγέ.

Η έρευνα της εισαγγελίας στη Ρεν αφορά κατηγορίες για εκβιασμό από εγκληματική οργάνωση, παράνομη κατακράτηση, σύσταση συμμορίας με στόχο την προετοιμασία εγκλημάτων.

Απαγωγές για κρυπτονομίσματα

Οι απαγωγές με στόχο την καταβολή λύτρων ή οι απόπειρες απαγωγής που συνδέονται με κρυπτονομίσματα καταγράφουν άνοδο τους τελευταίους μήνες στη Γαλλία.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ένας άνδρας ηλικίας 56 ετών είχε εντοπιστεί στο πορτπαγκάζ ενός οχήματος κοντά στο Μανς (κεντρικά), σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από την οικία του στην ανατολική Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, επρόκειτο για τον πατέρα ενός ινφλουένσερ κρυπτονομισμάτων με έδρα το Ντουμπάι.

Κατόπιν, στα τέλη Ιανουαρίου, ο συνιδρυτής της εταιρείας χαρτοφυλακίων κρυπτονομισμάτων Ledger, Νταβίντ Μπαλάντ, και η σύντροφός του απήχθησαν στο Σερ (κεντρικά). Ο Μπαλάντ, του οποίου ακρωτηρίασαν ένα δάκτυλο, αφέθηκε ελεύθερος, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης. Η σύντροφός του είχε βρεθεί δεμένη μέσα σε ένα όχημα.

Στο Παρίσι, την 1η Μαΐου, ο πατέρας ενός διαχειριστή εταιρείας που εξειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα με έδρα τη Μάλτα, είχε επίσης πέσει θύμα απαγωγής. Οι δράστες τού είχαν επίσης κόψει ένα δάχτυλο. Για να τον απελευθερώσουν, ζητούσαν λύτρα ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από 58 ώρες.

Λίγες ημέρες αργότερα, τη 13η Μαΐου, έγινε viral βίντεο, που είχε καταγράψει την απόπειρα απαγωγής της κόρης και του εγγονού του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Paymium.

Σε κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις, ύποπτοι συνελήφθησαν, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τους και προφυλακίστηκαν.