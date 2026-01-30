Δύσκολοι καιροί για τα κρυπτονομίσματα – «Βουλιάζει το Bitcoin
Το Bitcoin υποχωρεί καθώς οι εικασίες για τον πρόεδρο της Fed πλήττουν τα assets υψηλού ρίσκου
Σε χαμηλό δύο μηνών υποχώρησε το Bitcoin την Παρασκευή, καθώς οι εικασίες ότι ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ενδέχεται να περιορίσει τη ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα έπληξαν τα κρυπτονομίσματα και αύξησαν το δολάριο.
Τα κρυπτονομίσματα περνάνε δύσκολες στιγμές σε μια εποχή που κάποτε ελπίζαμε να είναι μια χρυσή εποχή ροών και φιλικής ρύθμισης υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με το bitcoin, που είναι το κορυφαίο στην αγορά, να χάνει το ένα τρίτο της αξίας του από τότε που έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Οκτώβριο.
Την Παρασκευή, η τιμή του μειώθηκε κατά 2,5% στα 82.300 δολάρια, συνεχίζοντας την πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης και κατευθυνόμενη προς τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα απωλειών, τη μεγαλύτερη σειρά απωλειών των τελευταίων οκτώ ετών.
Οι πωλήσεις επιταχύνθηκαν λόγω των εντεινόμενων φημών ότι ο πρώην κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, επρόκειτο να οριστεί από τον Tραμπ ως αντικαταστάτης του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ.
Ο Γουόρς έχει ζητήσει αλλαγή καθεστώτος στην κεντρική τράπεζα και επιθυμεί, μεταξύ άλλων, μικρότερο ισολογισμό της Fed. Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα θεωρούνται δικαιούχοι ενός μεγάλου ισολογισμού, καθώς τείνουν να ανακάμπτουν όταν η Fed τροφοδοτεί τις χρηματαγορές με ρευστότητα – μια στήριξη για τα κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία.
«Όταν αρχίζεις να μιλάς για το να τραβήξεις το χαλί από κάτω… όλα τα μέσα αντιστάθμισης έναντι της επέκτασης του ισολογισμού που οι άνθρωποι έχουν επιδιώξει – χρυσός, κρυπτονομίσματα, προφανώς τα ομόλογα αρχίζουν να πωλούνται λίγο», δήλωσε ο Damien Boey, στρατηγικός χαρτοφυλακίου στη Wilson Asset Management στο Σίδνεϊ.
Το Ether επίσης έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών και διαπραγματεύτηκε 2,9% χαμηλότερα στα 2.735,48 δολάρια.
Προς αναζήτηση κατεύθυνσης τα cryptos
Τα κρυπτονομίσματα αγωνίζονται να βρουν κατεύθυνση από την πτώση του περασμένου έτους και έχουν μείνει πίσω από τις μεγάλες αναρτήσεις του χρυσού και των μετοχών που, σε ορισμένες περιπτώσεις, είχαν ακολουθήσει.
Ο Sean Dawson, επικεφαλής έρευνας στην Derive.xyz, μια πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, δήλωσε ότι παραμένει κάποια συσχέτιση και ότι «οι φόβοι γύρω από τo ξεφούσκωμα της τεχνητής νοημοσύνης» ήταν επίσης ένας «σημαντικός παράγοντας» στην πτώση της Παρασκευής.
Η πτώση κατά 10% της μετοχής της Microsoft μετά την ανακοίνωση τεράστιων δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μόνο μια μέτρια αύξηση των εσόδων, προκάλεσε αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές κατά τη διάρκεια της νύχτας.
