newspaper
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ
Πολιτική 26 Οκτωβρίου 2025 | 11:30

Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ

Οι διαφοροποιήσεις και οι αποστάσεις του Νίκου Δένδια από τη γραμμή του μεγάρου Μαξίμου, όλα αυτά τα χρόνια, σε πεδία όπως ελληνοτουρκικά, Τέμπη, υποκλοπές, υπόθεση Μπογδάνου, αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Ο διακριτός εσωκομματικός πόλος Δένδια απέναντι σε Μητσοτάκη και η σύγκρουση αντιλήψεων στο εσωτερικό της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο, στόμα, καρδιά – Το νήμα που τα «συνδέει» όλα!

Έντερο, στόμα, καρδιά – Το νήμα που τα «συνδέει» όλα!

Spotlight

Η διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια απέναντι στη γραμμή του μεγάρου Μαξίμου για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν ήταν βέβαια ούτε η πρώτη, ούτε και η μοναδική. Ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους», ο κ. Δένδιας λειτουργεί ως ένας απολύτως διακριτός εσωκομματικός πόλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας την καραμανλογενή λογική εντός της ΝΔ και κρατώντας σε σειρά ζητημάτων εμφανείς αποστάσεις από το μέγαρο Μαξίμου.

Στην πραγματικότητα μιλάμε για δύο παράλληλες πορείες μεταξύ του πρωθυπουργού και του νυν υπουργού Άμυνας, στην ίδια κυβέρνηση, και για ένα ρήγμα που δεν γίνεται για πρώτη φορά ορατό, όμως είναι πλέον πιο βαθύ από ποτέ και φαντάζει πια αγεφύρωτο.

Μιλάμε όμως και για δύο παράλληλες πορείες και εντός ΝΔ, ήδη από πριν έρθει στην εξουσία η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ίσως το πιο ενδιαφέρον στατιστικό στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, είναι ότι στις εκλογές του 2012 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε για τελευταία φορά πρώτος σε σταυρούς στην παλιά Β΄ Αθήνας. Και αυτό γιατί στις εκλογές του 2015 ήρθε δεύτερος, πίσω από τον Ν. Δένδια, o οποίος είχε τότε μετακομίσει στη Β΄ Αθήνας από την εκλογική περιφέρεια της Κέρκυρας.

Κατά την περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η διακριτή στάση που διατηρεί ο Ν. Δένδιας από τον πρωθυπουργό είναι σαφής. Ενδεικτικά σταχυολογούμε ορισμένες από τις πιο σημαντικές διαφοροποιήσεις του νυν υπουργού Άμυνας από τη γραμμή του Μαξίμου σε σχέση με κεντρικά ζητήματα:

Ελληνοτουρκικά

Στις 10.4.2024 (Φόρουμ Δελφών) ο υπουργός Άμυνας Ν. Δένδιας κινούνταν σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από αυτό του πρωθυπουργού και της νέας πολιτικής για την ελληνοτουρκική προσέγγιση που είχε εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές, και η οποία είχε στόχο τη διαπραγμάτευση για την επίλυση του ζητήματος των θαλάσσιων ζωνών.

Ειδικότερα ο κ. Δένδιας είχε θελήσει να δηλώσει ότι ο ίδιος δεν ανήκε «στη χορεία των αισιόδοξων από την αρχή. Δεν πίστευα δηλαδή ότι μπορούμε να μπούμε σε μια φάση επίλυσης εάν η Τουρκία δεν βγάλει από το τραπέζι απαράδεκτες τοποθετήσεις που θα επέτρεπαν μια τέτοια διαδικασία επίλυσης. Το casus belli είναι κορυφαία τέτοια. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι μια άλλη τέτοια περίπτωση. Οσο αυτά είναι εκεί, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει πραγματική κατανόηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας».

Ενδεικτικά θυμίζουμε και τις σχετικά πρόσφατες (28.7.2025) αιχμές του κ. Δένδια στη Βουλή, αναφορικά με τον κανονισμό SAFE, όταν ανέφερε: «Με ρωτάτε αν θα ήθελα κάτι περισσότερο; Βεβαίως και θα ήθελα κάτι περισσότερο. Δεν το διαπραγματεύτηκα εγώ, δεν είναι οι υπουργοί Άμυνας που το διαπραγματεύονται».

Διάσταση

Διάσταση μεταξύ Μητσοτάκη και Δένδια είχε καταγραφεί και στο θέμα της διαχείρισης του ενδεχομένου πώλησης πυραύλων Meteor προς την Τουρκία, με τον Κυρ. Μητσοτάκη να μην κρύβει την ενόχλησή του για την κλήση της Γαλλίδας πρέσβη από τον υπουργό Άμυνας, δηλώνοντας ότι ο «ο υπουργός Άμυνας μπορεί να το έκανε προληπτικά» (Alpha, 29.1.2025).

Άλλωστε είναι γνωστό τοις πάσι στο εσωτερικό της ΝΔ, ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε μετακινήσει τον Ν. Δένδια από το υπουργείο Εξωτερικών στο υπουργείο Άμυνας γιατί αισθανόταν ότι δε μπορούσε να ελέγξει τον κ. Δένδια και το υπουργείο Εξωτερικών με τον τρόπο που θα ήθελε.

Το αίσθημα αυτό του πρωθυπουργού επιβεβαιώνει και η σπουδή εκείνης της περιβόητης διαρροής του μεγάρου Μαξίμου, το οποίο, μέσω αυτής, επιχειρούσε να «κοντύνει» τον τότε υπουργό Εξωτερικών Ν. Δένδια, διεκδικώντας την πατρότητα της σύγκρουσης Δένδια – Τσαβούσογλου στην Άγκυρα.

Τέμπη

Το αφήγημα του Κυρ. Μητσοτάκη μετά την τραγωδία των Τεμπών, ήταν ότι θα «συγκρουστεί» με το «βαθύ κράτος» του Δημοσίου. Από τη δική του πλευρά ο Ν. Δένδιας, στις 25-26.3.2023 (συνέντευξη στο «Πρώτο Θέμα») είχε ρητά ταχθεί κατά του «βαθέος αντικρατισμού» και της «αποθέωσης των αποκρατικοποιήσεων», ερχόμενος έτσι σε μετωπική σύγκρουση με τη νεοφιλελεύθερη πρωθυπουργική αντίληψη και πρακτική και εκφράζοντας και πάλι την καραμανλογενή λογική εντός ΝΔ.

Υποκλοπές

Στις 27.4.2023, ο Ν. Δένδιας άφησε κεραυνοβόλες αιχμές κατά του μεγάρου Μαξίμου για το θέμα του παράνομου λογισμικού και του ζητήματος της δικής του παρακολούθησης από αυτό, κάνοντας λόγο για «απονενοημένο διάβημα» και για «εγκληματική πράξη σε βαθμό κακουργήματος στον μισό πλανήτη», σε μια τοποθέτηση που είχε σαφές άρωμα Ανωγείων, καθώς έφερνε στον νου τον τρόπο διατύπωσης του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, κατά την ηχηρή του εκείνη παρέμβαση, με την οποία είχε απορρίψει πλήρως το αφήγημα Μητσοτάκη στο θέμα των υποκλοπών.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξή του στην Όλγα Τρέμη και την εκπομπή Meeting Point του Νewsbomb, ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας, ερωτηθείς για το ζήτημα της δικής του παρακολούθησης από το παράνομο λογισμικό, με πολύ προσεκτικό τρόπο έριχνε τις βόμβες του σημειώνοντας ότι «εγώ δεν μπορώ να αποδεχτώ τη βεβαιότητα ότι υπήρξε κάποιος, ο οποίος προέβη στο απονενοημένο διάβημα να παρακολουθεί υπουργό Εξωτερικών μιας χώρας. Διότι, αν αυτό εγένετο, αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος παραβίασε την έννομη τάξη στις μισές χώρες του πλανήτη. Και σε μερικές χώρες από αυτές αυτό δεν γίνεται αντιληπτό ως κάτι το ιδιαίτερα ελαφρύ. Έχω συνομιλήσει και με τον Τόνυ Μπλίνκεν και με τον Μάικ Πομπέο και με όλους σχεδόν τους ομολόγους μου. Αρα, λοιπόν, θεωρώ ότι, παρά το τι κυκλοφόρησε, θα υπήρξε η λογική αυτοσυγκράτηση σε κάποιον να μην καταστήσει τον εαυτό του υπόλογο εγκληματικής πράξης σε βαθμό κακουργήματος στο μισό πλανήτη».

Και ταυτόχρονα ο κ. Δένδιας υπέδειξε ανοιχτά ως υπεύθυνο για τις άδειες εξαγωγής του Predator σε άλλες χώρες, όπως η Μαδαγασκάρη, τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, Γιάννη Σμυρλή, που παραιτήθηκε τότε, μετά το σκάνδαλο με τις άδειες αυτές, από γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, αλλά στη συνέχεια ο πρωθυπουργός τον τοποθέτησε στη θέση του Γενικού Διευθυντή του κόμματος της ΝΔ, την οποία κατέχει σήμερα, παραμένοντας έμπιστος συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη.

Υπόθεση Μπογδάνου

Όταν ο πρωθυπουργός αποφάσιζε να εντάξει τον Κων. Μπογδάνο στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. ήξερε πολύ καλά και τις ακροδεξιές επιδόσεις του και ποιον διαλέγει. Αυτόν που -μεταξύ πολλών άλλων- είχε φτάσει στο σημείο να υπερασπιστεί τον δολοφόνο Ρουπακιά, αποκαλώντας τον «ράκος», εναντίον της Μάγδας Φύσσα.

Εξ ου και ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν τόλμησε να διαγράψει τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο από την Κ.Ο. της Ν.Δ. μετά τη ρατσιστική στοχοποίηση νήπιων μεταναστόπουλων. Υποχρεώθηκε εντέλει να το κάνει μόνο όταν ο Ν. Δένδιας, στις 5.10.2021, αντέδρασε με πολύ σφοδρό τρόπο κατά της συνεχιζόμενης και κλιμακούμενης ακροδεξιάς αποθράσυνσης του κ. Μπογδάνου, προκειμένου να μην αφήσει τον τότε υπουργό Εξωτερικών να πάρει πάνω του όλη την αντίθεση προς τις ακρότητες του Κων. Μπογδάνου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ν. Δένδιας είχε τοποθετηθεί, στη Βουλή, σε εξαιρετικά αυστηρό τόνο κατά του Μπογδάνου και του ακροδεξιού, εμφυλιοπολεμικού και αντικομμουνιστικού παραληρήματος του τελευταίου κατά του ΚΚΕ.

Ειδικότερα, είχε σημειώσει ότι «οποιαδήποτε προσπάθεια προβολής στη σύγχρονη πολιτική ζωή των οδυνηρών στιγμών της χώρας στο παρελθόν για την αποκόμιση κομματικού οφέλους είναι απαράδεκτη, όπως απαράδεκτη είναι και η συμπαράταξη με τον Κασιδιάρη και η κατάθεση στεφάνου με τη Χρυσή Αυγή», τονίζοντας πως «όσο εκπροσωπώ εγώ την κυβέρνηση σε αυτή την αίθουσα, δεν θα ξαναγίνει ανεκτή τέτοια προσπάθεια. Για να είμαστε συνεννοημένοι όλοι».

Αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης

Στις 11.4.2025 ο Ν. Δένδιας, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών και τον Απόστολο Μαγγηριάδη, διατύπωσε με σαφή τρόπο κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου για το ζήτημα της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, αφού δήλωσε ότι «αυτή η κυβέρνηση εκλέχθηκε επειδή εμφάνισε μια ατζέντα με δύο βασικούς άξονες: την αποτελεσματικότητα και την επιστροφή στην κανονικότητα», σημείωσε:

«Αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος μάς έχει πλέον αμφισβητήσει το ότι είμαστε αποτελεσματικοί, το ότι έχουμε μία στρατηγική μεταρρύθμισης στη χώρα. […] Εάν έχουμε καθαρή ατζέντα μεταρρύθμισης, την οποία εξηγήσουμε στην κοινωνία, τότε η κοινωνία θα συμπαραταχθεί μαζί μας».

Και στο ίδιο πλαίσιο, έστειλε μια σαφή προειδοποίηση προς το Μαξίμου: «Αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό δεν βλέπω μία άλλη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Αλλά αυτό που είπα τώρα είναι και η μεγάλη μας παγίδα. Εάν θεωρήσουμε ότι επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική καθαρή άλλη πρόταση διακυβέρνησης, εκβιαζόμενο το εκλογικό σώμα θα ψηφίσει εμάς, αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος».

Σύγκρουση αντιλήψεων

Με αυτά τα δεδομένα καταλαβαίνει κανείς ότι οι πρόσφατες διαφοροποιήσεις του Ν. Δένδια, τόσο για το θέμα της ικανοποίησης του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για τις τοξικολογικές εξετάσεις, όσο και για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, όχι μόνο δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, αλλά η κλιμάκωση μίας μετωπικής σύγκρουσης διαφορετικών αντιλήψεων στο εσωτερικό της ΝΔ, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Λιμάνια
Λιμάνια: Πώς μπορούν να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι στην Ευρώπη

Λιμάνια: Πώς μπορούν να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο, στόμα, καρδιά – Το νήμα που τα «συνδέει» όλα!

Έντερο, στόμα, καρδιά – Το νήμα που τα «συνδέει» όλα!

Economy
Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μητσοτάκης: Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση – Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε αναλυτικά 26.10.25

Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη - Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του οποίου κατηγορείται για συγκάλυψη σχετικά με τη συμμετοχή μελών της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται στις συλλήψεις που έκανε το λεγόμενο ελληνικό FBI

Σύνταξη
Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»

Για «ακροαριστερή βία» που «έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε» κάνει λόγο ο Μάκης Βορίδης προδικάζοντας ποιοι ήταν οι κουκουλοφόροι, στην αντίδρασή του για την καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση επίθεση που δέχθηκε. Καταδικάζει και ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη
Γιώργος Παπαβασιλείου 25.10.25

Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου παραιτήθηκε μετά από μόλις 30 ώρες από διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη - Οι αναρτήσεις υπέρ Μητσοτάκη, Δημητριάδη, Ομάδας Αλήθειας που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας
Ερώτηση στη Βουλή 25.10.25

ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Παύλος Γερουλάνος και Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας, τονίζοντας πως «δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Κέρκυρα: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης
Επίσκεψη στην Κέρκυρα 25.10.25

Κουτσούμπας: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ακόμη ότι «ο τουρισμός σημαίνει και επιπτώσεις και ότι το όφελος είναι κυρίως για αυτούς που έχουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά και τουριστικά συγκροτήματα»

Σύνταξη
Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του
ΚΚΕ 25.10.25

Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του

«Η κυβέρνηση έπαιξε ένα πολιτικό παιχνίδι θέλοντας να διχάσει, να αποπροσανατολίσει και να απευθυνθεί και σε κάποια ακροατήρια», επισήμανε το στέλεχος του ΚΚΕ, Νίκος Σοφιανός, για την αντιπαράθεση σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία

«Τα μέχρι στιγμής κυβερνητικά προληπτικά προγράμματα αποτυπώνουν τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής», επισημαίνει το ΚΚΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού

Σύνταξη
Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 25.10.25

Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Βολές του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια κατά της «μικροπολιτικής» σε σχέση με τη συζήτηση γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η αναφορά στην ακρίβεια που ταλανίζει τους πολίτες

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου
Σφοδρά πυρά 25.10.25

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει για την κυβέρνηση πως «ήταν και είναι τέτοια η εξοικείωσή τους με τις λογικές και τις πρακτικές του υπόκοσμου, που κάποιος εύκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τους μοιάζουν»

Σύνταξη
Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι
Απάντηση σε Κουρέτα 25.10.25

Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι

Για τον λόγο που η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τον εμβολιασμό για την ευλογιά των προβάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης - Τι απάντησε για την πρόταση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες
Βουλή 24.10.25

Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες

«Η εντολή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν να χτυπηθούν με χημικά και δακρυγόνα άνθρωποι που διαμαρτύρονταν», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου
Ελλάδα 26.10.25

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου

Πολλά είναι τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων από τις οποίες «θα διαπιστώσουμε αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά»

Σύνταξη
LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 26.10.25

LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία
Έρευνα 26.10.25

Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία

Καθώς η νεότητα απομακρύνεται όλο και περισσότερο, ίσως αρχίσετε να φοβάστε το γήρας. Ωστόσο, οι επιστήμονες βλέπουν στη μέση ηλικία μια εκτίναξη νοητικών δυνατοτήτων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ
Culture Live 26.10.25

Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ

«Το Φάντασμα της Όπερας είναι μια τόσο κλασική ιστορία, αλλά θα το έκανα διαφορετικά», είπε μεταξύ άλλων ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σε πρόσφατη συνέντευξή του και οι φήμες φούντωσαν για τα μελλοντικά σχέδιά του

Σύνταξη
Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 26.10.25

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives
English edition 26.10.25

Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives

New decrees and legislative changes clarify which construction permits tied to building bonuses” provisions can remain valid after court rulings, bringing much-needed clarity to owners and investors

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση – Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε αναλυτικά 26.10.25

Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη - Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του οποίου κατηγορείται για συγκάλυψη σχετικά με τη συμμετοχή μελών της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται στις συλλήψεις που έκανε το λεγόμενο ελληνικό FBI

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζονται οι απολογίες – Στον ανακριτή τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης
Ελλάδα 26.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζονται οι απολογίες – Στον ανακριτή τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης

Χθες η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ με την προφυλάκιση τεσσάρων κατηγορουμένων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Ρούμπεν Αμορίμ ζει με τις ιδέες και την τακτική του – Πώς επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην… κανονικότητα (pics, vids)
Premier League 26.10.25

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ζει με τις ιδέες και την τακτική του – Πώς επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην… κανονικότητα (pics, vids)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε και την Μπράιτον (4-2), έφτασε τις τρεις σερί νίκες με τον Ρούμπεν Αμορίμ και «πάτησε» τετράδα – Το «restart» των κόκκινων διαβόλων, τα «κλειστά αυτιά» του Πορτογάλου και η πρώτη πραγματικά μεγάλη νίκη

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή
Σιωπή & Συνενοχή 26.10.25

Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή

Μετά από επτά χρόνια σιωπής, οι Radiohead επιστρέφουν στη σκηνή. Ο Τομ Γιορκ αποκαλύπτει ότι το συγκρότημα «έπρεπε να σταματήσει» μετά το 2018 και μιλά για το πένθος, τη μουσική και τη συμφιλίωση

Σύνταξη
Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;
Παράδοξο; 26.10.25

Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;

Οι φόβοι των σκληροπυρηνικών Εβραίων, η διαφορετική προσέγγιση των πιο προοδευτικών και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση στο απόλυτο φαβορί των δημοτικών εκλογών στη Νέα Υόρκη Ζόχραν Μαμντάνι.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιστορικό παιχνίδι με τη Μύκονο Betsson ο Ολυμπιακός – Στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Προμηθέα ο Παναθηναϊκός
Euroleague 26.10.25

Ιστορικό παιχνίδι με τη Μύκονο Betsson ο Ολυμπιακός – Στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Προμηθέα ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στις 13:00 από τη Μύκονο Betsson, ενώ στις 15:30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Προμηθέα Πάτρας στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Σύνταξη
H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation
Interview 26.10.25

H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation

Δύο παλιές γνώριμες κι αγαπημένες φίλες του Animasyros, η δημοσιογράφος και ιστορικός animation, Nancy Denney-Phelps. και η θρυλική βρετανίδα δημιουργός Joanna Quinn, πρόσφατα βραβευμένη στο Annecy με τιμητικό Cristal για τη συνολική της προσφορά, παρουσίασαν η μία το βιβλίο της άλλης και ύψωσαν τα ποτήρια τους «εις υγείαν της ζωής».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)

Ο Κώστας Μήτρογλου βρέθηκε στο «Ντα Λουζ» και είδε τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει χατ-τρικ στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Αρούκα, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον Ζοζέ Μουρίνιο.

Σύνταξη
Χαμάς: Θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων – Τι λέει για τον αφοπλισμό της
Το μήνυμα Τραμπ 26.10.25

Η Χαμάς θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων - Τι λέει για τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία επιφύλαξη να παραδώσει τις διοικητικές αρμοδιότητες της Γάζας σε οποιοδήποτε εθνικό παλαιστινιακό όργανο - Τι είπε σε συνέντευξή του ο Χαλίλ αλ-Χάγια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)

Τερματοφύλακας στην Καβάλα τα… άκουσε από τους συμπαίκτες του για τις γκάφες του και έγινε αλλαγή – Δείτε εικόνες από την ένταση που δημιουργήθηκε.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία – Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας
Σφίγγει ο κλοιός 26.10.25

Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας

Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων από την άρση απορρήτου και βάσει των απολογιών που έγιναν υπό άκρα μυστικότητα αυτή την εβδομάδα παρατηρούνται κενά και αντιφάσεις για τις δολοφονίες στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»

Για «ακροαριστερή βία» που «έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε» κάνει λόγο ο Μάκης Βορίδης προδικάζοντας ποιοι ήταν οι κουκουλοφόροι, στην αντίδρασή του για την καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση επίθεση που δέχθηκε. Καταδικάζει και ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο