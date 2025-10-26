Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ

Η διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια απέναντι στη γραμμή του μεγάρου Μαξίμου για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν ήταν βέβαια ούτε η πρώτη, ούτε και η μοναδική. Ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους», ο κ. Δένδιας λειτουργεί ως ένας απολύτως διακριτός εσωκομματικός πόλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας την καραμανλογενή λογική εντός της ΝΔ και κρατώντας σε σειρά ζητημάτων εμφανείς αποστάσεις από το μέγαρο Μαξίμου.

Στην πραγματικότητα μιλάμε για δύο παράλληλες πορείες μεταξύ του πρωθυπουργού και του νυν υπουργού Άμυνας, στην ίδια κυβέρνηση, και για ένα ρήγμα που δεν γίνεται για πρώτη φορά ορατό, όμως είναι πλέον πιο βαθύ από ποτέ και φαντάζει πια αγεφύρωτο.

Μιλάμε όμως και για δύο παράλληλες πορείες και εντός ΝΔ, ήδη από πριν έρθει στην εξουσία η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ίσως το πιο ενδιαφέρον στατιστικό στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, είναι ότι στις εκλογές του 2012 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε για τελευταία φορά πρώτος σε σταυρούς στην παλιά Β΄ Αθήνας. Και αυτό γιατί στις εκλογές του 2015 ήρθε δεύτερος, πίσω από τον Ν. Δένδια, o οποίος είχε τότε μετακομίσει στη Β΄ Αθήνας από την εκλογική περιφέρεια της Κέρκυρας.

Κατά την περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η διακριτή στάση που διατηρεί ο Ν. Δένδιας από τον πρωθυπουργό είναι σαφής. Ενδεικτικά σταχυολογούμε ορισμένες από τις πιο σημαντικές διαφοροποιήσεις του νυν υπουργού Άμυνας από τη γραμμή του Μαξίμου σε σχέση με κεντρικά ζητήματα:

Ελληνοτουρκικά

Στις 10.4.2024 (Φόρουμ Δελφών) ο υπουργός Άμυνας Ν. Δένδιας κινούνταν σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από αυτό του πρωθυπουργού και της νέας πολιτικής για την ελληνοτουρκική προσέγγιση που είχε εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές, και η οποία είχε στόχο τη διαπραγμάτευση για την επίλυση του ζητήματος των θαλάσσιων ζωνών.

Ειδικότερα ο κ. Δένδιας είχε θελήσει να δηλώσει ότι ο ίδιος δεν ανήκε «στη χορεία των αισιόδοξων από την αρχή. Δεν πίστευα δηλαδή ότι μπορούμε να μπούμε σε μια φάση επίλυσης εάν η Τουρκία δεν βγάλει από το τραπέζι απαράδεκτες τοποθετήσεις που θα επέτρεπαν μια τέτοια διαδικασία επίλυσης. Το casus belli είναι κορυφαία τέτοια. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι μια άλλη τέτοια περίπτωση. Οσο αυτά είναι εκεί, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει πραγματική κατανόηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας».

Ενδεικτικά θυμίζουμε και τις σχετικά πρόσφατες (28.7.2025) αιχμές του κ. Δένδια στη Βουλή, αναφορικά με τον κανονισμό SAFE, όταν ανέφερε: «Με ρωτάτε αν θα ήθελα κάτι περισσότερο; Βεβαίως και θα ήθελα κάτι περισσότερο. Δεν το διαπραγματεύτηκα εγώ, δεν είναι οι υπουργοί Άμυνας που το διαπραγματεύονται».

Διάσταση

Διάσταση μεταξύ Μητσοτάκη και Δένδια είχε καταγραφεί και στο θέμα της διαχείρισης του ενδεχομένου πώλησης πυραύλων Meteor προς την Τουρκία, με τον Κυρ. Μητσοτάκη να μην κρύβει την ενόχλησή του για την κλήση της Γαλλίδας πρέσβη από τον υπουργό Άμυνας, δηλώνοντας ότι ο «ο υπουργός Άμυνας μπορεί να το έκανε προληπτικά» (Alpha, 29.1.2025).

Άλλωστε είναι γνωστό τοις πάσι στο εσωτερικό της ΝΔ, ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε μετακινήσει τον Ν. Δένδια από το υπουργείο Εξωτερικών στο υπουργείο Άμυνας γιατί αισθανόταν ότι δε μπορούσε να ελέγξει τον κ. Δένδια και το υπουργείο Εξωτερικών με τον τρόπο που θα ήθελε.

Το αίσθημα αυτό του πρωθυπουργού επιβεβαιώνει και η σπουδή εκείνης της περιβόητης διαρροής του μεγάρου Μαξίμου, το οποίο, μέσω αυτής, επιχειρούσε να «κοντύνει» τον τότε υπουργό Εξωτερικών Ν. Δένδια, διεκδικώντας την πατρότητα της σύγκρουσης Δένδια – Τσαβούσογλου στην Άγκυρα.

Τέμπη

Το αφήγημα του Κυρ. Μητσοτάκη μετά την τραγωδία των Τεμπών, ήταν ότι θα «συγκρουστεί» με το «βαθύ κράτος» του Δημοσίου. Από τη δική του πλευρά ο Ν. Δένδιας, στις 25-26.3.2023 (συνέντευξη στο «Πρώτο Θέμα») είχε ρητά ταχθεί κατά του «βαθέος αντικρατισμού» και της «αποθέωσης των αποκρατικοποιήσεων», ερχόμενος έτσι σε μετωπική σύγκρουση με τη νεοφιλελεύθερη πρωθυπουργική αντίληψη και πρακτική και εκφράζοντας και πάλι την καραμανλογενή λογική εντός ΝΔ.

Υποκλοπές

Στις 27.4.2023, ο Ν. Δένδιας άφησε κεραυνοβόλες αιχμές κατά του μεγάρου Μαξίμου για το θέμα του παράνομου λογισμικού και του ζητήματος της δικής του παρακολούθησης από αυτό, κάνοντας λόγο για «απονενοημένο διάβημα» και για «εγκληματική πράξη σε βαθμό κακουργήματος στον μισό πλανήτη», σε μια τοποθέτηση που είχε σαφές άρωμα Ανωγείων, καθώς έφερνε στον νου τον τρόπο διατύπωσης του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, κατά την ηχηρή του εκείνη παρέμβαση, με την οποία είχε απορρίψει πλήρως το αφήγημα Μητσοτάκη στο θέμα των υποκλοπών.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξή του στην Όλγα Τρέμη και την εκπομπή Meeting Point του Νewsbomb, ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας, ερωτηθείς για το ζήτημα της δικής του παρακολούθησης από το παράνομο λογισμικό, με πολύ προσεκτικό τρόπο έριχνε τις βόμβες του σημειώνοντας ότι «εγώ δεν μπορώ να αποδεχτώ τη βεβαιότητα ότι υπήρξε κάποιος, ο οποίος προέβη στο απονενοημένο διάβημα να παρακολουθεί υπουργό Εξωτερικών μιας χώρας. Διότι, αν αυτό εγένετο, αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος παραβίασε την έννομη τάξη στις μισές χώρες του πλανήτη. Και σε μερικές χώρες από αυτές αυτό δεν γίνεται αντιληπτό ως κάτι το ιδιαίτερα ελαφρύ. Έχω συνομιλήσει και με τον Τόνυ Μπλίνκεν και με τον Μάικ Πομπέο και με όλους σχεδόν τους ομολόγους μου. Αρα, λοιπόν, θεωρώ ότι, παρά το τι κυκλοφόρησε, θα υπήρξε η λογική αυτοσυγκράτηση σε κάποιον να μην καταστήσει τον εαυτό του υπόλογο εγκληματικής πράξης σε βαθμό κακουργήματος στο μισό πλανήτη».

Και ταυτόχρονα ο κ. Δένδιας υπέδειξε ανοιχτά ως υπεύθυνο για τις άδειες εξαγωγής του Predator σε άλλες χώρες, όπως η Μαδαγασκάρη, τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, Γιάννη Σμυρλή, που παραιτήθηκε τότε, μετά το σκάνδαλο με τις άδειες αυτές, από γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, αλλά στη συνέχεια ο πρωθυπουργός τον τοποθέτησε στη θέση του Γενικού Διευθυντή του κόμματος της ΝΔ, την οποία κατέχει σήμερα, παραμένοντας έμπιστος συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη.

Υπόθεση Μπογδάνου

Όταν ο πρωθυπουργός αποφάσιζε να εντάξει τον Κων. Μπογδάνο στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. ήξερε πολύ καλά και τις ακροδεξιές επιδόσεις του και ποιον διαλέγει. Αυτόν που -μεταξύ πολλών άλλων- είχε φτάσει στο σημείο να υπερασπιστεί τον δολοφόνο Ρουπακιά, αποκαλώντας τον «ράκος», εναντίον της Μάγδας Φύσσα.

Εξ ου και ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν τόλμησε να διαγράψει τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο από την Κ.Ο. της Ν.Δ. μετά τη ρατσιστική στοχοποίηση νήπιων μεταναστόπουλων. Υποχρεώθηκε εντέλει να το κάνει μόνο όταν ο Ν. Δένδιας, στις 5.10.2021, αντέδρασε με πολύ σφοδρό τρόπο κατά της συνεχιζόμενης και κλιμακούμενης ακροδεξιάς αποθράσυνσης του κ. Μπογδάνου, προκειμένου να μην αφήσει τον τότε υπουργό Εξωτερικών να πάρει πάνω του όλη την αντίθεση προς τις ακρότητες του Κων. Μπογδάνου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ν. Δένδιας είχε τοποθετηθεί, στη Βουλή, σε εξαιρετικά αυστηρό τόνο κατά του Μπογδάνου και του ακροδεξιού, εμφυλιοπολεμικού και αντικομμουνιστικού παραληρήματος του τελευταίου κατά του ΚΚΕ.

Ειδικότερα, είχε σημειώσει ότι «οποιαδήποτε προσπάθεια προβολής στη σύγχρονη πολιτική ζωή των οδυνηρών στιγμών της χώρας στο παρελθόν για την αποκόμιση κομματικού οφέλους είναι απαράδεκτη, όπως απαράδεκτη είναι και η συμπαράταξη με τον Κασιδιάρη και η κατάθεση στεφάνου με τη Χρυσή Αυγή», τονίζοντας πως «όσο εκπροσωπώ εγώ την κυβέρνηση σε αυτή την αίθουσα, δεν θα ξαναγίνει ανεκτή τέτοια προσπάθεια. Για να είμαστε συνεννοημένοι όλοι».

Αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης

Στις 11.4.2025 ο Ν. Δένδιας, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών και τον Απόστολο Μαγγηριάδη, διατύπωσε με σαφή τρόπο κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου για το ζήτημα της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, αφού δήλωσε ότι «αυτή η κυβέρνηση εκλέχθηκε επειδή εμφάνισε μια ατζέντα με δύο βασικούς άξονες: την αποτελεσματικότητα και την επιστροφή στην κανονικότητα», σημείωσε:

«Αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος μάς έχει πλέον αμφισβητήσει το ότι είμαστε αποτελεσματικοί, το ότι έχουμε μία στρατηγική μεταρρύθμισης στη χώρα. […] Εάν έχουμε καθαρή ατζέντα μεταρρύθμισης, την οποία εξηγήσουμε στην κοινωνία, τότε η κοινωνία θα συμπαραταχθεί μαζί μας».

Και στο ίδιο πλαίσιο, έστειλε μια σαφή προειδοποίηση προς το Μαξίμου: «Αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό δεν βλέπω μία άλλη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Αλλά αυτό που είπα τώρα είναι και η μεγάλη μας παγίδα. Εάν θεωρήσουμε ότι επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική καθαρή άλλη πρόταση διακυβέρνησης, εκβιαζόμενο το εκλογικό σώμα θα ψηφίσει εμάς, αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος».

Σύγκρουση αντιλήψεων

Με αυτά τα δεδομένα καταλαβαίνει κανείς ότι οι πρόσφατες διαφοροποιήσεις του Ν. Δένδια, τόσο για το θέμα της ικανοποίησης του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για τις τοξικολογικές εξετάσεις, όσο και για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, όχι μόνο δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, αλλά η κλιμάκωση μίας μετωπικής σύγκρουσης διαφορετικών αντιλήψεων στο εσωτερικό της ΝΔ, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.