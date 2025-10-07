Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων
Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων

Η εγγονή του χολιγουντιανού ηθοποιού Στιβ ΜακΚουίν, Μόλι, κατέθεσε αγωγή εναντίον του κληρονόμου του έργου, Μπρεντ Μπόρτσερτ, υποστηρίζοντας ότι είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια.

Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Spotlight

Η εγγονή του χολιγουντιανού ηθοποιού Στιβ ΜακΚουίν, Μόλι, έχει καταθέσει αγωγή εναντίον του δικηγόρου Μπρεντ Μπόρτσερτ, ισχυριζόμενη ότι οι γονείς του, Ρούντολφ και Πάμελα Μπόρτσερτ, έλαβαν τον πίνακα, αφού συμφώνησαν να τον ανταλλάξουν με μια μοτοσικλέτα και ένα ακίνητο στο Latigo Canyon.

Η ΜακΚουίν ισχυρίζεται ότι «ένας από τους Μπόρτσερτ τράκαρε με τη μοτοσικλέτα και το ακίνητο δεν άλλαξε ποτέ ιδιοκτησία».

Σύμφωνα με την αγωγή, η Μόλι ΜακΚουίν είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια του πίνακα, καθώς ο Στιβ ΜακΚουίν όσο βρισκόταν εν ζωή ζήτησε «την επιστροφή του πίνακα του Πόλοκ σε εύλογο χρονικό διάστημα» μετά την αποτυχία της ανταλλαγής, αλλά οι Μπόρτσερτ δεν τήρησαν τη συμφωνία τους.

Το χρονικό της υπόθεσης: ο πίνακας, οι αποδείξεις και το κακό συναπάντημα

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Mirror, ο Μπρεντ Μπόρτσερτ παραδέχτηκε ότι η συμφωνία «του θύμιζε κάτι», αλλά υποστήριξε ότι: «δεν ξέρω αν είχα γεννηθεί όταν έγινε η συμφωνία… δεν ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει ποτέ με τον πατέρα μου. Μίλησα μια φορά με τη μαμά μου για το ζήτημα και τη ρώτησα: ‘Τι έγινε με τον πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ;’ Και μου απάντησε: ‘Ο πατέρας σου έκανε κάποια συμφωνία. Εγώ δεν ήμουν εκεί’ Ήταν μια σύντομη συζήτηση, αλλά θυμάμαι ότι μπορεί να ανέφερε κάτι για μια μοτοσικλέτα και το σπίτι. Όλα είναι πολύ θολά».

Μετά το θάνατο των γονιών του, κληρονόμησε τον πίνακα εξιμισείας με την αδερφή του, μαζί με άλλα έργα από την ιδιωτική συλλογή της οικογένειας.

«Αν είναι διατεθειμένοι να λογικευτούν και μου δείξουν κάτι που θα με πείσει ότι συνέβη κάτι που δεν ήταν σωστό, θα καταλήξω σε συμφωνία. Αλλά αν δεν μπορούν, τότε δεν θα το κάνω», δήλωσε ο Μπόρτσερτ στην Mirror.

Κολλητοί; Μπα

Ο κληρονομός υποστήριξε ότι ο πατέρας του ήταν πράγματι φίλος με τον Στιβ ΜακΚουίν, που κάποτε ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ, αλλά δεν ήταν «κολλητοί».

«Ήταν σίγουρα φίλοι και έβγαιναν για δείπνο, και αν και δεν ήταν κολλητοί», είπε ο Μπόρτσερτ.

Ο σταρ του κινηματογράφου πέθανε σε ηλικία 50 ετών το 1980 από μεσοθηλίωμα, το οποίο εικάζεται ότι προκλήθηκε από την έκθεση σε αμίαντο κατά τη διάρκεια της θητείας του στο σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ.

Ο Πόλοκ, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κινήματος του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, πέθανε το 1956 σε ηλικία 44 ετών.

Το 2016, ο πίνακάς του Number 17A του 1948 πωλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η The Art Newspaper, για 200 εκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτική πώληση.

*Mε πληροφορίες από: The Art Newspaper | ARTnews

