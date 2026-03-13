Κούβα: Υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης και του Τραμπ, ο πρόεδρος Ντίαζ-Κανέλ θα απευθυνθεί στα ΜΜΕ

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ έχει προγραμματίσει να απευθυνθεί στα κουβανικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή, σε μια σπάνια εμφάνιση που έρχεται εν μέσω της σοβαρής οικονομικής κρίσης και καθώς η κομμουνιστική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενη πίεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η εμφάνιση «για να αντιμετωπίσει ζητήματα εθνικής και διεθνούς σημασίας» έχει προγραμματιστεί για τις 7:30 π.μ. EDT (1130 GMT), ανακοίνωσε η κουβανική κυβέρνηση την Πέμπτη το βράδυ.

Αν και είναι σπάνιο για τον κουβανό πρόεδρο να αντιμετωπίζει τα μέσα ενημέρωσης, ο ξένος Τύπος δεν προσκλήθηκε και, αν επιτραπούν ερωτήσεις, αυτές θα προέρχονται από προσεκτικά επιλεγμένους εθνικούς δημοσιογράφους.

President Trump on Cuba: “It may be a friendly takeover. It may not be a friendly takeover. It wouldn’t matter.” Either way, communism is done in Cuba.pic.twitter.com/j5OOrDrtdG — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) March 9, 2026

Ανθρωπιστική κρίση στην Κούβα

Η ομιλία ανακοινώθηκε ως συνέχεια της εκδήλωσης της 5ης Φεβρουαρίου, όταν ο Ντίαζ-Κανέλ προειδοποίησε ότι η Κούβα πλησίαζε σε μια κατάσταση που θα απαιτούσε «ακραία μέτρα», δεδομένης της οικονομικής κρίσης, των συχνών διακοπών ρεύματος και της έλλειψης καυσίμων, που επιδεινώθηκαν από την επιβολή του Τραμπ ενός πετρελαϊκού αποκλεισμού στο νησί της Καραϊβικής.

Ωστόσο, ο Ντίαζ-Κανέλ επιβεβαίωσε επίσης την προθυμία της Κούβας να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την προϋπόθεση ότι η Κούβα θα αντιμετωπίζεται με σεβασμό και δεν θα υπόκειται σε απειλές ή προϋποθέσεις. Ο Ντίαζ-Κανέλ θα μπορούσε να αναφερθεί στις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη σε συνομιλίες υψηλού επιπέδου με εκπροσώπους της Κούβας.

Η κουβανική κυβέρνηση έχει αρνηθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συναντήσεις, αλλά δεν έχει αρνηθεί ρητά τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης για παράπλευρες συζητήσεις.

Από τότε που οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και τον απομάκρυναν από την εξουσία τον σημαντικότερο ξένο ευεργέτη της Κούβας τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει διακόψει τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα και έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έκανε μια σειρά δηλώσεων, λέγοντας ότι η Κούβα βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης ή ότι είναι πρόθυμη να συνάψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μπορεί να μην είναι φιλική εξαγορά», δήλωσε τη Δευτέρα.