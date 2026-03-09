Με κατσαρόλες και τηγάνια βγήκαν για μια ακόμη φορά στους δρόμους οι Κουβανοί, προκειμένου να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις παρατεταμένες διακοπές ρεύματος.

Τις τελευταίες ημέρες, η Κούβα βίωσε μια σχεδόν ολική κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (SEN), η οποία άφησε μεγάλες περιοχές της χώρας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ανάγκασε τις αρχές να ξεκινήσουν μια πολύπλοκη διαδικασία αποκατάστασης της παροχής υπηρεσιών.

Παρόλο που τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το σύστημα επανασυνδέθηκε σταδιακά, η χώρα συνεχίζει να λειτουργεί με σημαντικό έλλειμμα παραγωγής.

Τις τελευταίες ημέρες, το έλλειμμα πλησιάζει ή ξεπερνά τα 2.000 μεγαβάτ, καθιστώντας απαραίτητες παρατεταμένες διακοπές ρεύματος σε μεγάλο μέρος της επικράτειας και αφήνοντας τα δύο τρίτα των χρηστών χωρίς ρεύμα.

Διακοπές ρεύματος για παραπάνω από 20 ημέρες την ημέρα

Σε πολλές επαρχίες, οι διακοπές ρεύματος μπορεί να ξεπεράσουν τις 20 ώρες την ημέρα, σύμφωνα με επίσημες αναφορές και μαρτυρίες πολιτών, επηρεάζοντας όχι μόνο τα νοικοκυριά αλλά και την ύδρευση, τις μεταφορές και τη συντήρηση τροφίμων. Τοποθεσίες σε όλη τη χώρα βιώνουν συνεχείς ημέρες διακοπής ρεύματος.

Η ενεργειακή κρίση οφείλεται σε έναν συνδυασμό διαρθρωτικών παραγόντων. Αξιοσημείωτοι μεταξύ αυτών είναι οι βλάβες σε παλαιούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, η έλλειψη συντήρησης στο σύστημα παραγωγής και η έλλειψη καυσίμων για τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Επιπλέον, τον τελευταίο χρόνο, οι εισαγωγές πετρελαίου στην Κούβα έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, γεγονός που περιορίζει την ικανότητα του ηλεκτρικού συστήματος να καλύψει την εθνική ζήτηση.

Τα μέτρα που υπέγραψε ο Τραμπ

Αυτή η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από την ενεργειακή πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις χώρες και τις εταιρείες που προμηθεύουν καύσιμα στο κουβανικό καθεστώς.

Στις 29 Ιανουαρίου 2026, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο χαρακτηριζόταν το κουβανικό καθεστώς ως «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα μέτρο που επιτρέπει οικονομικές κυρώσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό της προμήθειας πετρελαίου στο νησί.

Ταυτόχρονα, μέλη του Κουβανοαμερικανικού Κογκρέσου και εξόριστοι ακτιβιστές έχουν επιμείνει ότι η αυξανόμενη εσωτερική και εξωτερική πίεση θα μπορούσε να επιταχύνει τις πολιτικές αλλαγές στην Κούβα.

Σιγή ιχθύος από τις Αρχές

Νομοθέτες όπως η María Elvira Salazar , ο Mario Díaz-Balart και ο Carlos Giménez έχουν επισημάνει επανειλημμένα ότι το καθεστώς βιώνει μια από τις πιο αδύναμες στιγμές του και έχουν ζητήσει αυξημένη πολιτική και οικονομική πίεση κατά της κυβέρνησης της Αβάνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένοι ακτιβιστές και τμήματα της κοινότητας των εξόριστων έχουν ενθαρρύνει τους Κουβανούς στο νησί να διαμαρτυρηθούν ως έναν τρόπο να πιέσουν για μια πολιτική μετάβαση ή να επιβάλουν μεταρρυθμίσεις.

Μέχρι στιγμής, οι κουβανικές αρχές δεν έχουν προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις αναφορές για διαμαρτυρίες που πραγματοποιούνται σε διάφορους δήμους της Αβάνας τις τελευταίες ώρες.