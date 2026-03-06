Τραμπ: Η Κούβα θα πέσει σύντομα – Θέλουν να κάνουν συμφωνία

«Η Κούβα θα πέσει πολύ σύντομα, θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNN, την ώρα που αναφερόταν στην επιτυχία του αμερικανικού στρατού κατά τη δεύτερη θητεία του.

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, οπότε θα στείλω τον Μάρκο (Ρούμπιο) εκεί και θα δούμε πώς θα πάει. Είμαστε πραγματικά επικεντρωμένοι σε αυτό τώρα. Έχουμε πολύ χρόνο, αλλά η Κούβα είναι έτοιμη – μετά από 50 χρόνια», πρόσθεσε.

«Το παρακολουθώ εδώ και 50 χρόνια, αλλά παρ’ όλα αυτά έπεσε στα χέρια μου. Και τα πάμε πολύ καλά», συνέχισε.

«Ζήτημα χρόνου»

Σημειώνεται ότι μια μέρα νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε στο Λευκό Οίκο ότι είναι μόνο «ζήτημα χρόνου» πριν οι Αμερικανοί Κουβανοί μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, υπονοώντας ότι αυτό είναι το επόμενο θέμα στην ατζέντα της κυβέρνησης μετά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν.

«Κάνει κάποια δουλειά, και η επόμενη θα είναι, θέλουμε να κάνουμε αυτό το ειδικό θέμα με την Κούβα», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον υπουργό Εξωτερικών του.

«Περιμένει. Αλλά λέει: «Ας τελειώσουμε πρώτα αυτό». Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα, αλλά θα συμβούν άσχημα πράγματα. Αν παρατηρήσετε τις χώρες όλα αυτά τα χρόνια, όταν τα κάνετε όλα πολύ γρήγορα, συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Δεν θα αφήσουμε να συμβεί τίποτα άσχημο σε αυτή τη χώρα», σημείωσε.