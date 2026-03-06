Το αιχμηρό εξώφυλλο του Time για τον Ντόναλντ Τραμπ – «Make Iran Great Again»

Καυστικό είναι το νέο εξώφυλλο του περιοδικού TIME για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το ιστορικό περιοδικό έχει βγει με εξώφυλλο «Make Iran Great Again» μια παραλλαγή του συνθήματος «Make America Great Again» το οποίο είχε κάνει σημαία ο Ντόναλντ Τραμπ.

TIME’s new cover: Trump’s war. After a strike that killed Iran’s supreme leader, President Trump tells TIME how he made the decision and what comes next. Read it here: https://t.co/lFiFz9y5L9 pic.twitter.com/imIIEuVFPA — TIME (@TIME) March 5, 2026

Αν και το περιοδικό έχει ιστορία στα πρωτότυπα εξώφυλλα, η συγκεκριμένη εικόνα συμπυκνώνει τη σφραγίδα της «νέας εποχής» Τραμπ και της εξωτερικής του πολιτικής που ακολουθεί.

Το εξώφυλλο έχει οκτώ καπέλα, ένα για κάθε μια από τις χώρες που ο Ντόναλντ Τραμπ «θέλει να ξανακάνει μεγάλες». Εκτός από το Ιράν, την τιμητική τους έχουν Σομαλία, Ιράκ, Υεμένη, Συρία, Εκουαδόρ, Βενεζουέλα και Νιγηρία.

Το εξώφυλλο σχολιάζει καυστικά την ιδέα ότι για να γίνουν αυτές οι χώρες «μεγάλες ξανά», πρέπει πρώτα να καταστραφούν οι τρέχουσες δομές τους (το καθεστώς της Τεχεράνης, η επιρροή του Άσαντ κ.λπ.).

Η χρήση αυτού του συνθήματος στο εξώφυλλο υπονοεί ότι το μέλλον αυτών των εθνών αποφασίζεται πλέον απευθείας από τον Λευκό Οίκο.

«Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα έκαναν καλή δουλειά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Τραμπ για το Ιράν. «Δεν θέλουμε κάποιον που θα ανοικοδομήσει σε μια περίοδο 10 ετών» είπε.