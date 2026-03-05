Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο δίκτυο ABC δήλωσε ότι ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι ο πόλεμος θα συνεχίζεται για όσο διάστημα θα κρίνει εκείνος απαραίτητο.

«Θα τελειώσει όταν το θέλω εγώ», είπε. Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι έχει ήδη τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει για μένα».

President Trump told @ABC News on Thursday that 58% of Iran’s missile launchers have been taken out. Iran is “decimated for a 10-year period before they could build it back,” the president said. https://t.co/5pNPlQugJc — ABC News Politics (@ABCPolitics) March 5, 2026

«Ήθελαν συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αργότερα, υποδεχόμενος την Ίντερ Μαϊάμι στον Λευκό Οίκο, ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τεχεράνη έχει επικοινωνήσει μαζί του, με την ελπίδα να καταλήξει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Τηλεφωνούν, λένε: “Πώς θα κάνουμε μια συμφωνία;”. Είπα: “Αργήσατε λίγο”. Τώρα θέλουμε να πολεμήσουμε τώρα περισσότερο από αυτούς».

Ωστόσο δεν διευκρίνισε ποιος από την ιρανική πλευρά είχε έρθει σε επαφή ή αν αυτό είχε προκαλέσει σοβαρές προσπάθειες για τη μεσολάβηση για εκεχειρία.

Διάδοχος της επιλογής του

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη δολοφονία και τη διαδοχή του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν θέλουμε να βάλουν κανέναν, εκτός αν το εγκρίνουμε εμείς». Λίγες ώρες πριν είχε δηλώσει ότι θα πρέπει εκείνος να έχει λόγο στην επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

President Trump said that he has «to be involved in the appointment» of Iran’s next supreme leader. https://t.co/nr3S3jXbKz pic.twitter.com/0QVXlzW4O7 — ABC News (@ABC) March 5, 2026



«Δεν θέλουμε κάποιος Αμερικανός πρόεδρος σε 10 χρόνια να βρεθεί αντιμέτωπος με το ίδιο πρόβλημα και να μην ξέρει τι να κάνει», πρόσθεσε.