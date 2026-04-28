Κρήτη: Ένας 93χρονος οδηγός παραβίασε ΣΤΟΠ και συγκρούστηκε με μηχανή – Στην εντατική ο ανήλικος οδηγός
Τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα για την ζωή του 16χρονου
Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου στην Κρήτη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ένας 16χρονος οδηγός μηχανής.
Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην έξοδο των Μοιρών προς Καπαριανά όταν ένας 93χρονος οδηγός φορτηγού, παραβίασε ΣΤΟΠ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη μηχανή που οδηγούσε το 16χρονο παιδί.
Ο 16χρονος που δε φορούσε το προστατευτικό του κράνος, σύμφωνα με πληροφορίες από το patris.gr τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και διεκομίσθη στο νοσοκομείο όπου και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων.
Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την ζωή του ανηλίκου
Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, ο 16χρονος είναι διασωληνωμένος, είναι αιμοδυναμικά σταθερός και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς τα επόμενα 24χρονα είναι κρίσιμα για την εξέλιξη της πορείας της υγείας του.
Ο 16χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης σε αντίθεση με τον 93χρονο, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, το δίπλωμα του ήταν σε ισχύ!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις