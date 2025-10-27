Σε ΜΕΘ 11χρονος από τα Χανιά – Τραυματίστηκε μετά από πτώση με πατίνι
Το 11χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και διασωληνώθηκε
- ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ
- «Έχουμε συμφωνία» – Κορυφώνεται το διπλωματικό σίριαλ του TikTok
- Σε ΜΕΘ 11χρονος από τα Χανιά – Τραυματίστηκε μετά από πτώση με πατίνι
- Όλο και χαλαρώνει στις διαπραγματεύσεις ο πολύπαθος κλιματικός στόχος της ΕΕ
Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένα 11χρονο παιδί από τα Χανιά το οποίο τραυματίστηκε μετά από πτώση με πατίνι.
Σύμφωνα με το flashnews, το παιδί από την πτώση τραυματίστηκε στο κεφάλι.
Αρχικά μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Χανίων όπου διασωληνώθηκε και χειρουργήθηκε από δύο νευροχειρουργούς του νοσοκομείου.
Εν συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και παραμένει νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ.
- Μπόνους δόμησης: Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα μετά το πράσινο φως του ΣτΕ
- Αργύρης Παπαργυρόπουλος: «Στην έξωση από το σπίτι, ευτυχώς που δεν ήταν μέσα τα παιδιά και η σύντροφος μου»
- Χανιά: Παραδόθηκε ο δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας – Σοκάρουν οι μαρτυρίες
- Θέκλη: Ο Β’ τόμος του μυθιστορήματος της Αθηνάς Κακούρη αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Στο υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικοί και μαθητές – «Ζητάμε να αρθούν οι συγχωνεύσεις»
- Φως στο Τούνελ: Στην κορυφή της τηλεθέασης και αυτή την Παρασκευή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις