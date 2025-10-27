Σε ΜΕΘ 11χρονος από τα Χανιά – Τραυματίστηκε μετά από πτώση με πατίνι

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένα 11χρονο παιδί από τα Χανιά το οποίο τραυματίστηκε μετά από πτώση με πατίνι.

Σύμφωνα με το flashnews, το παιδί από την πτώση τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Χανίων όπου διασωληνώθηκε και χειρουργήθηκε από δύο νευροχειρουργούς του νοσοκομείου.

Εν συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και παραμένει νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ.