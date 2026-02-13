Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι
Ο άνδρας φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, να έπεσε στο οδόστρωμα και να τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι
- H Apple στο στόχαστρο Τραμπ για «προώθηση αριστερών μέσων»
- Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος
- Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά
- Δύο βρέφη βρέθηκαν νεκρά σε καταψύκτη στη Γαλλία – Συνελήφθη η μητέρα τους
Τραγωδία σημειώθηκε στο Παγκράτι, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, να έπεσε στο οδόστρωμα και να τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε περαστικούς, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως τις Αρχές.
Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, δίνοντας μάχη για αρκετή ώρα.
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο άνδρας κατέληξε.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανακοπής καρδιάς, κάτι που θα αποσαφηνιστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή που αναμένεται να διενεργηθεί.
- Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι
- «Έδεσε» τον Ουπαμεκανό στο Μόναχο ως το 2030 η Μπάγερν
- Game On: Η Φελίσια Τσαλαπάτη μαθαίνει τα μυστικά του Padel από τον Βασίλη Καραμπέτσο (vid)
- Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
- Λάρισα: Συνελήφθη 49χρονος για παιδική πορνογραφία
- Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ
- Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια – Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι
- Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Πειραιά – Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις