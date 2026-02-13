Τραγωδία σημειώθηκε στο Παγκράτι, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, να έπεσε στο οδόστρωμα και να τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε περαστικούς, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, δίνοντας μάχη για αρκετή ώρα.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο άνδρας κατέληξε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανακοπής καρδιάς, κάτι που θα αποσαφηνιστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή που αναμένεται να διενεργηθεί.