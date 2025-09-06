Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε σήμερα ότι η περιγραφή του εκτοπισμού των Παλαιστινίων από την πόλη της Γάζας ως μιας εθελοντικής ενέργειας είναι «ανοησία».

Η Αίγυπτος καταδικάζει την κλιμάκωση των επιχειρήσεων από το Ισραήλ, ειδικά στη βόρεια Γάζα

Το Ισραήλ είχε καλέσει νωρίτερα τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να την εγκαταλείψουν με προορισμό τον Νότο, καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις του προωθούνται βαθύτερα προς τη μεγαλύτερη αστική περιοχή της πόλης.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του αραβόφωνου εκπροσώπου των IDF, Αβιχάι Αντράεε:

#عاجل ‼ إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية ⭕سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره… pic.twitter.com/6hil4BsCI5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 6, 2025

Τουλάχιστον 21 νεκροί από τα ξημερώματα στη Γάζα – Άλλοι έξι πέθαναν λόγω πείνας

Σύμφωνα με το Al Jazeera, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, οι 13 στην πόλη της Γάζας, από τα ξημερώματα στη Γάζα.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Γάζα άλλοι έξι άνθρωποι πέθαναν στη Λωρίδα λόγω της πείνας, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλαιστινιακού πρακτορείου, ο αριθμός των θυμάτων από πείνα ή ασιτία ανέρχεται πλέον σε 385 ανθρώπους, ανάμεσά τους 135 παιδιά.