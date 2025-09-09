Η επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ ήταν μια εξ ολοκλήρου ισραηλινή επιχείρηση, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η σημερινή ενέργεια εναντίον των αρχηγών των τρομοκρατών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας «Το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ την διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη».

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφερaν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε για την προγραμματισμένη επίθεση και έδωσε το πράσινο φως για αυτήν.

Πριν από δύο ημέρες, ο Τραμπ είχε γράψει σε ανάρτησή του: «Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες απόρριψης» της αμερικανικής πρότασης για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. «Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», πρόσθεσε.

The moment the Israeli Air Force struck the Hamas delegation meeting location in Doha, Qatar. 🇶🇦🇮🇱 pic.twitter.com/a68qu2QaAn — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

Στο μεταξύ ο Ισλαμικός Τζιχάντ, η δεύτερη ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας, καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον των ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα.

«Το γεγονός ότι στοχοποιήθηκε μια σύνοδος των ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ συνιστά κατάφωρη εγκληματική ενέργεια, που παραβιάζει όλους τους κανόνες και τις ανθρώπινες αξίες, καθώς και τους πιο στοιχειώδεις διεθνούς νόμους και κανόνες», ανέφερε σε μια ανακοίνωσή της.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι το πλήγμα στρεφόταν εναντίον των ηγετικών στελεχών της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου και του Χαλίλ αλ Χάγια, του εξόριστου ηγέτη της Γάζας και κορυφαίου διαπραγματευτή της οργάνωσης.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Μαύρος καπνός υψωνόταν από ένα πρατήριο καυσίμων στη συνοικία Λεγκτιφίγα της πόλης. Δίπλα στο πρατήριο βρίσκεται ένα μικρό συγκρότημα κατοικιών το οποίο φυλάσσεται επί 24ωρου βάσεων από τη φρουρά του εμίρη του Κατάρ, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα.

Ασθενοφόρα και τουλάχιστον 15 περιπολικά και κρατικά αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά συνωστίζονταν στους γύρω δρόμους, μία ώρα μετά το πλήγμα.