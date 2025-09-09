Ποιος είναι ο Χαλίλ αλ-Χάγια που τέθηκε στο στόχαστρο του Ισραήλ

Ένα από τα μέλη της προσωρινής ηγεσίας της Χαμάς και ηγετικό στέλεχος του πολιτικού της γραφείου στη Γάζα είναι ο Χαλίλ αλ-Χάγια, που έχει τεθεί στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού.

Όπως ενημερώνουν αραβικά μέσα ενημέρωσης, ο γιος του αλ-Χάγια, καθώς και ο προσωπάρχης του, σκοτώθηκαν από το σημερινό ισραηλινό πλήγμα στο Κατάρ. Ο ίδιος ο αλ-Χάγια δεν σκοτώθηκε, προσθέτουν.

Γεννηθείς το 1960, ο 65χρονος Χαλίλ αλ-Χάγια, μεγάλωσε στη λωρίδα της Γάζας και από το 2006 είναι εκλεγμένος στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο. Εντάχθηκε στη Χαμάς κατά τη διάρκεια της πρώτης Ιντιφάντα, το 1987.

Εκτιμάται ότι έχει καλές σχέσεις με το Ιράν, μια ζωτική πηγή όπλων και χρηματοδότησης για τη Χαμάς, και έχει συμμετάσχει στενά στις προσπάθειες της ομάδας να μεσολαβήσει για αρκετές εκεχειρίες με το Ισραήλ, παίζοντας βασικό ρόλο στον τερματισμό της σύγκρουσης του 2014.

Παράλληλα, ο αλ-Χάγια έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση πυρός και για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς. Μετά τη δολοφονία του Γιαχία Σινουάρ τον Οκτώβριο 2024, θεωρήθηκε ως ισχυρό φαβορί στη διαδοχή ως επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Οι επιθέσεις σε συγγενικά πρόσωπά του

Σύμφωνα με το Reuters, το 2007, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε το οικογενειακό του σπίτι στη συνοικία Σετζάιγιε της πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας αρκετούς συγγενείς του, και κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2014 μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, το σπίτι του μεγαλύτερου γιου του αλ-Χάγια, Οσάμα, βομβαρδίστηκε, σκοτώνοντας τον ίδιο, τη σύζυγό του και τρία από τα παιδιά τους.

Ο αλ-Χάγια δεν ήταν εκεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Έφυγε από τη Γάζα πριν από αρκετά χρόνια, υπηρετώντας ως υπεύθυνος επικοινωνίας της Χαμάς με τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο και έχοντας ως βάση του τον ρόλο αυτό στο Κατάρ.

Η δήλωσή του για την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Ο αλ-Χάγια έχει τονίσει ότι οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα είχαν σκοπό να αποτελέσουν μια περιορισμένη επιχείρηση της Χαμάς για τη σύλληψη «ενός αριθμού στρατιωτών», με σκοπό την ανταλλαγή με φυλακισμένους Παλαιστίνιους.

«Αλλά η μονάδα του σιωνιστικού στρατού κατέρρευσε εντελώς», είπε, αναφερόμενος στον ισραηλινό στρατό. Ο ίδιος τόνιζε ότι η επίθεση κατάφερε να φέρει ξανά το παλαιστινιακό ζήτημα στο διεθνές προσκήνιο.