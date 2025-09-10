newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή
10 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:15

Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή

Το Κατάρ διά στόματος του πρωθυπουργού του Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε πως το Κατάρ «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση», αλλά θα συνεχίσει την διαμεσολάβηση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι προειδοποίησε ότι η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα να ανταποκριθεί στην αιματηρή επίθεση του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Ντόχα την Τρίτη, χαρακτηρίζοντάς την ως «καθοριστική στιγμή» για την περιοχή.

«Το Κατάρ… διατηρεί το δικαίωμα να ανταποκριθεί σε αυτή την κατάφωρη επίθεση», δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τρίτης.

«Πιστεύουμε ότι σήμερα έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή. Πρέπει να υπάρξει αντίδραση από ολόκληρη την περιοχή σε τέτοιες βάρβαρες ενέργειες», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Κατάρ θα συνεχίσει να προσπαθεί να μεσολαβήσει για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, παρά την επίθεση του Ισραήλ στο συγκρότημα της Χαμάς στη Ντόχα.

«Τίποτα δεν θα μας αποτρέψει από το να συνεχίσουμε αυτή τη μεσολάβηση στην περιοχή», δήλωσε ο Σεΐχης Μοχάμεντ Αλ Θάνι στους δημοσιογράφους. Ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι, δήλωσε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία ότι η χώρα του θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειάς της και τη διατήρηση της κυριαρχίας της.

Δεν λάβαμε προειδοποίηση από τις ΗΠΑ λέει το Κατάρ

Η Ντόχα αρνήθηκε ότι έλαβε προειδοποίηση από τις ΗΠΑ για τις ισραηλινές επιθέσεις, αναφέροντας ότι η ειδοποίηση ήρθε αφού η επίθεση είχε ήδη ξεκινήσει. «Οι δηλώσεις που κυκλοφορούν σχετικά με το ότι το Κατάρ είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση είναι ψευδείς.

«Η κλήση που έλαβε από Αμερικανό αξιωματούχο έγινε την ώρα που ακούγονταν οι εκρήξεις από την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα», έγραψε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Δρ Ματζέντ Αλ Ανσάρι, στο X.

Το Κατάρ έγραψε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Τρίτη ότι «δεν θα ανεχθεί αυτή την απερίσκεπτη συμπεριφορά του Ισραήλ και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας» μετά τις επιθέσεις, τις οποίες η πρέσβης του στο ΟΗΕ, Αλία Αχμέντ Σαϊφ Αλ Θάνι, χαρακτήρισε ως «δειλή εγκληματική επίθεση, η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων».

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στο υψηλότερο επίπεδο και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις είναι διαθέσιμες», πρόσθεσε στην επιστολή της προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.

