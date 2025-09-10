Ισραήλ: «Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα
«Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή», τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον εμίρη του Κατάρ για το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.
Η ισραηλινή επιδρομή στην Ντόχα εναντίον «στόχων» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς είναι «απαράδεκτη» ενέργεια, επέμειναν χθες Τρίτη ο συντηρητικός καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιόχαν Βάντεφουλ (δεξιά, στη φωτογραφία αρχείου από tehrantimes.com, επάνω, με τον Μερτς).
Ο Μερτς είπε ότι η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ δεν είναι αποδεκτή
«Το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα όχι μόνο παραβιάζει την εθνική κυριαρχία του Κατάρ, αλλά θέτει σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των ομήρων», τόνισε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Βάντεφουλ.
Και υπενθύμισε τον κρίσιμο ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το εμιράτο στις προσπάθειες να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο πλαίσιο της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο καγκελάριος Μερτς συνομίλησε τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησής του.
Αποφυγή εξάπλωσης του πολέμου
Ο κ. Μερτς είπε στον εμίρη ότι η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ δεν είναι αποδεκτή από την κυβέρνησή του. «Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή», τόνισε.
Η Χαμάς ανακοίνωσε πως πέντε μέλη της σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επιδρομή στην Ντόχα, συμπεριλαμβανομένου γιου του εξόριστου ηγετικού στελέχους της Χαλίλ αλ Χάγια.
Πηγή: ΑΠΕ
