Κατάρ: Συγκαλείται εκτάκτως το ΣΑ του ΟΗΕ για την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα
Συγκαλείται εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να συζητήσει για την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα, κατόπιν αιτημάτων ιδίως της Αλγερίας και του Πακιστάν.
- Το Χαμόγελο του Παιδιού για τον θάνατο βρέφους 2,5 μηνών – Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις και για τα αδέρφια του
- 24ωρη απεργία στα τρένα την Πέμπτη – Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων ανακοίνωσε η Hellenic Train
- Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
- Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κλήθηκε να συνεδριάσει κατεπειγόντως απόψε Τετάρτη, την επομένη των πληγμάτων του Ισραήλ στο Κατάρ, ενημέρωσαν χθες Τρίτη διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο (φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, από συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ).
Το ΣΑ του ΟΗΕ προβλέπεται να συνεδριάσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας, κατόπιν αιτημάτων ιδίως της Αλγερίας και του Πακιστάν
Η συνεδρίαση προβλέπεται να αρχίσει στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στις 22:00 ώρα Ελλάδας), κατόπιν αιτημάτων ιδίως της Αλγερίας και του Πακιστάν, εξήγησαν.
Από την ισραηλινή επίθεση έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι: Δρ Χιμάμ αλ Χάγια – γιος του Χαλίλ αλ Χάγια, ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα – «Τζιχάντ Λαμπάντ» Αμπού Μπιλάλ, προσωπάρχης – διευθυντής του γραφείου του αλ Χάγια, Αμπντουλάχ Αμπού Χαλίλ, Μοάμεν Αμπού Ομάρ και Αχμαντ Αμπού Μάλεκ. Σκοτώθηκε και πολίτης του Κατάρ, μέλος των σωμάτων ασφαλείας και «εργαζόμενος του υπουργείου Εσωτερικών».
Καταδίκασαν την επίθεση
Η Ντόχα και το Κάιρο έχουν φιλοξενήσει έμμεσες διαπραγματεύσεις, δηλαδή μέσω διαμεσολαβητών που μεταφέρουν μηνύματα από τη μια πλευρά στην άλλη, ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστινιακές οργανώσεις, με τον διευθυντή της Μοσάντ και των ΗΠΑ να αποτελούν τη μια πλευρά και τις παλαιστινιακές οργανώσεις την άλλη.
Πολλές χώρες καταδίκασαν την ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Ντόχα του Κατάρ, η οποία εξαπολύθηκε την ώρα που η πολιτική ηγεσία της Χαμάς συνεδρίαζε προκειμένου να συζητήσει την πρόταση των ΗΠΑ για απελευθέρωση όλων των ομήρων και κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας (περισσότερα εδώ).
- Unesco: Οι επιθέσεις εναντίον σχολείων αυξήθηκαν κατά 44% το 2024
- Κατάρ: Συγκαλείται εκτάκτως το ΣΑ του ΟΗΕ για την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα
- Ο Στόλος για τη Γάζα ανακοινώνει δεύτερη επίθεση σε πλοίο του και κάνει λόγο για πλήγμα από drone
- Ουκρανία: Νέα ευρείας κλίμακας επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο και πολλές ακόμα περιοχές
- Συναγερμός για «ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία»
- Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις