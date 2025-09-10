Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κλήθηκε να συνεδριάσει κατεπειγόντως απόψε Τετάρτη, την επομένη των πληγμάτων του Ισραήλ στο Κατάρ, ενημέρωσαν χθες Τρίτη διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο (φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, από συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ).

Το ΣΑ του ΟΗΕ προβλέπεται να συνεδριάσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας, κατόπιν αιτημάτων ιδίως της Αλγερίας και του Πακιστάν

Η συνεδρίαση προβλέπεται να αρχίσει στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στις 22:00 ώρα Ελλάδας), κατόπιν αιτημάτων ιδίως της Αλγερίας και του Πακιστάν, εξήγησαν.

Από την ισραηλινή επίθεση έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι: Δρ Χιμάμ αλ Χάγια – γιος του Χαλίλ αλ Χάγια, ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα – «Τζιχάντ Λαμπάντ» Αμπού Μπιλάλ, προσωπάρχης – διευθυντής του γραφείου του αλ Χάγια, Αμπντουλάχ Αμπού Χαλίλ, Μοάμεν Αμπού Ομάρ και Αχμαντ Αμπού Μάλεκ. Σκοτώθηκε και πολίτης του Κατάρ, μέλος των σωμάτων ασφαλείας και «εργαζόμενος του υπουργείου Εσωτερικών».

Καταδίκασαν την επίθεση

Η Ντόχα και το Κάιρο έχουν φιλοξενήσει έμμεσες διαπραγματεύσεις, δηλαδή μέσω διαμεσολαβητών που μεταφέρουν μηνύματα από τη μια πλευρά στην άλλη, ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστινιακές οργανώσεις, με τον διευθυντή της Μοσάντ και των ΗΠΑ να αποτελούν τη μια πλευρά και τις παλαιστινιακές οργανώσεις την άλλη.

Πολλές χώρες καταδίκασαν την ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Ντόχα του Κατάρ, η οποία εξαπολύθηκε την ώρα που η πολιτική ηγεσία της Χαμάς συνεδρίαζε προκειμένου να συζητήσει την πρόταση των ΗΠΑ για απελευθέρωση όλων των ομήρων και κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας (περισσότερα εδώ).