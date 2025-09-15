«Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο αμερικανός ΥΠΕΞ φρόντισε να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό του ισραηλινού πρωθυπουργού καθώς τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν την «αταλάντευτη υποστήριξή» τους προς το Ισραήλ.

Την ώρα που άραβες και μουσουλμάνοι ηγέτες συναντώνται στην Ντόχα για να λάβουν μία κοινή απόφαση κατά της ισραηλινής επίθεσης στο Κατάρ, Νετανιάχου και Ρούμπιο απέφυγαν να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις και αρκέστηκαν να επαναλάβουν την αφοσίωση του ενός στον άλλον.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι η απόφαση να επιτεθεί στους ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ ήταν μια ανεξάρτητη απόφαση του Ισραήλ και ανέλαβε «την πλήρη ευθύνη» για την επίθεση.

Ταυτόχρονα απέφυγε να χαρακτηρίσει ως επιτυχημένη ή αποτυχημένη την επίθεση ενώ δεν απάντησε ευθέως για το εάν σκοπεύει να επαναλάβει ένα τέτοιο χτύπημα.

Σε σχετική ερώτηση επικαλέστηκε το ψήφισμα του ΟΗΕ μετά τις 11/9 που επέτρεπε στις ΗΠΑ να επιτεθούν σε ξένες χώρες για να αποτρέψουν τον «κίνδυνο της τρομοκρατίας», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, που έχει τον ρόλο του μεσολαβητή στη σύγκρουση, μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη την ώρα που δεκάδες ψηφίσματα του ΟΗΕ έχουν καταδικάσει τις ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή και έχουν τύχει περιφρονητικής υποδοχής από το Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι δεν αποκλείει νέα πλήγματα με στόχο ηγέτες της Χαμάς «όπου κι αν βρίσκονται»

Σε σχέση με τις δολοφονίες αμάχων στη Γάζα, ο Νετανιάχου απέρριψε, ως συνήθως, κάθε ευθύνη και κατηγόρησε τη Χαμάς ότι σκοτώνει Παλαιστίνιους, χωρίς να προσκομίσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό του.

Δεν καταδίκασε ο Ρούμπιο τις επιθέσεις στο Κατάρ

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ από την άλλη ενώ ρωτήθηκε δύο φορές για τις επιθέσεις στο Κατάρ, απέφυγε να καταδικάσει το Ισραήλ και αρκέστηκε στο να επαναλάβει ότι η Ντόχα είναι σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ.

«Δεν επικεντρωνόμαστε στο παρελθόν (σ.σ δηλαδή στην ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ) αλλά στο μέλλον», ήταν η δήλωση του Ρούμπιο με την οποία προσπάθησε να αποφύγει τις ερωτήσεις.

Ο ίδιος επέμεινε αρκετές φορές ότι ο πόλεμος θα τελειώσει με την εξόντωση της Χαμάς (σ.σ. και όχι απλώς με τον αφοπλισμό της) υιοθετώντας τον ισραηλινό – ανέφικτο για πολλούς στόχο- με βάση τον οποίο ο στρατός ετοιμάζεται να εισβάλει και να καταλάβει τη βόρεια Γάζα.

«Η αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης στον ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική» είπε, «καθώς θα κάνει τη Χαμάς να αισθάνεται πιο ενθαρρυμένη», και πρόσθεσε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν «εμπόδιο» για την ειρήνη ενώ προειδοποίησε για «αντίδραση» του Ισραήλ στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Από την τοποθέτηση του Ρούμπιο δεν έλειψε η αναφορά στο Ιράν το οποίο χαρακτήρισε κίνδυνο για την περιοχή. «Η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να ασκεί μέγιστη πίεση στο Ιράν, το οποίο υποστηρίζει την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση, έως ότου η Τεχεράνη αλλάξει πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο.