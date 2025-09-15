Γάζα: Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ισραήλ να προσέχει μετά την επιδρομή στο Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ισραήλ να προσέχει, μερικά 24ωρα μετά την επιδρομή του εναντίον στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ, χώρα την οποία ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ καλό σύμμαχο».

«Το Κατάρ είναι πολύ καλός σύμμαχος. Το Ισραήλ κι όλοι οι άλλοι πρέπει να προσέχουν. Όταν επιτιθέμεθα σε κόσμο, πρέπει να προσέχουμε», είπε την Κυριακή, σε δημοσιογράφους ο κ. Τραμπ, που δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο εμιράτο του Κόλπου, που φιλοξενεί μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Στο Κατάρ είναι εγκατεστημένη η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση σε όλη τη Μέση Ανατολή

Η αμερικανική διπλωματία πάντως διαβεβαιώνει πως η ενέργεια αυτή δεν θα πλήξει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Εξάλλου θεωρείται ξεκάθαρο ότι εφόσον οι ΗΠΑ παραδέχτηκαν ότι γνώριζαν – έστω και αργοπορημένα- για την ισραηλινή επίθεση, έδωσαν λευκή επιταγή καθώς σε άλλη περίπτωση το Ισραήλ δεν θα τολμούσε να πραγματοποιήσει πλήγμα στο Κατάρ που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή.

Κατακραυγή

Το Κατάρ συγκαταλέγεται στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η επίθεση, στον μεσολαβητή, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε μέλη της Χαμάς και μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ειδικά στον αραβικό κόσμο, με τη Ντόχα να αξιώνει – όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, η διεθνής κοινότητα να «σταματήσει» να ασκεί πολιτική «δυο μέτρων και δυο σταθμών» και να τιμωρήσει το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη στην Μπέκι Άντερσον του CNN, χαρακτήρισε την επίθεση ως «κρατική τρομοκρατία» και προειδοποίησε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «σκότωσε κάθε ελπίδα» για τους ομήρους και υπονόμευσε «κάθε πιθανότητα ειρήνης».

Είπε επίσης ότι ο Ισραηλινός ηγέτης πρέπει να «παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη», κατηγορώντας τον ότι παραβίασε «κάθε διεθνή νόμο».