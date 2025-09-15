newspaper
Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς
Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς

Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται να μετράει τις πιθανότητες το Ισραήλ να επιχειρήσει να πλήξει μέλη της Χαμάς σε τουρκικό έδαφος. Αιτία, η υποστήριξη από την Τουρκία στους Παλαιστινίους και στη Χαμάς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ισραηλινή επίθεση σε συνάντηση στελεχών της Χαμάς, που πραγματοποιούνταν στην Ντόχα του Κατάρ, φέρεται ότι ανησυχεί ιδιαίτερα την Τουρκία. Η στάση της Τουρκίας στο Μεσανατολικό, η υποστήριξή της προς τη Χαμάς, αλλά και οι στενές σχέσεις της με το Κατάρ, θεωρούνται ικανός λόγος ανησυχίας. Επιπλέον, οι δύο χώρες έχουν εκ διαμέτρου διαφορετικά συμφέροντα στη Συρία.

Μέσα στην εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αντιναύαρχος Ζέκι Ακτούρ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα «επεκτείνει περαιτέρω τις απερίσκεπτες επιθέσεις του, όπως έκανε στο Κατάρ, και θα σύρει ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της δικής του χώρας, στην καταστροφή». Και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει αποκλείσει επιθέσεις κατά της Χαμάς σε άλλες χώρες.

Το Παλαιστινιακό

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που θέλει να εμφανίζεται ως προστάτης των απανταχού μουσουλμάνων, είναι μακροχρόνιος υποστηρικτής του παλαιστινιακού ζητήματος, αλλά και της Χαμάς. Πολλές φορές έχει επικρίνει το Ισραήλ, και ιδιαίτερα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, για όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία και έχει παρομοιάσει τον Νετανιάχου με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Επίσης, αξιωματούχοι της Χαμάς επισκέπτονται τακτικά την Τουρκία. Ορισμένοι εξ αυτών έχουν εγκατασταθεί εκεί. Η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε κατηγορήσει την Τουρκία ότι επιτρέπει στη Χαμάς να σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφός της. Επίσης ότι από την Τουρκία στρατολογεί μέλη και συγκεντρώνει χρήματα.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Τουρκίας έχει πολύ καλές σχέσεις με την ηγεσία του εμιράτου του Κατάρ, καθώς οι δύο χώρες διατηρούν ισχυρούς στρατιωτικούς και εμπορικούς δεσμούς.

Επιθέσεις σε αραβικά κράτη

Στον πόλεμο που έχει ανοίξει το Ισραήλ με στόχο την εξόντωση της Χαμάς, αλλά και άλλων οργανώσεων στη Μέση Ανατολή, έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις και σε άλλες χώρες. Μεταξύ αυτών, το Ιράν, η Συρία και η Υεμένη.

Σύμφωνα με τον Σερχάτ Σούχα Τσουμπουκτσούογλου, διευθυντή του προγράμματος για την Τουρκία στη συμβουλευτική Trends Research and Advisory, «η ικανότητα του Ισραήλ να διεξάγει επιθέσεις με φαινομενική ατιμωρησία, συχνά παρακάμπτοντας τις περιφερειακές αεροπορικές άμυνες και τους διεθνείς κανόνες, θέτει ένα προηγούμενο που ανησυχεί βαθιά την Άγκυρα».

Μιλώντας στο Associated Press, είπε ότι η Τουρκία βλέπει αυτές τις επιθέσεις ως μια «ευρύτερη ισραηλινή στρατηγική για τη δημιουργία μιας κατακερματισμένης ζώνης ασφαλείας από αδύναμα ή ειρηνευμένα κράτη γύρω της».

Μικρής κλίμακας επιθέσεις

Από την πλευρά του, ο Οζγκούρ Ουνλουχισαρτσικλί, διευθυντής του Γερμανικού Ταμείου Marshall στην Άγκυρα, θεωρεί «εξαιρετικά απίθανη» μια ισραηλινή επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, είπε, δεν μπορούν να αποκλειστούν μικρής κλίμακας επιθέσεις με βόμβες ή πυροβόλα όπλα. Πιθανοί στόχοι θα μπορούσαν να είναι μέλη της Χαμάς σε επιχειρήσεις Ισραηλινών πρακτόρων.

Επιπλέον, ο Τσουμπουκτσούογλου εκτιμά ότι η ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ θα μπορούσε να ενισχύσει τη στήριξη της Άγκυρας στη Χαμάς.

Protesters march in support of Palestinians in Gaza, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in Istanbul, Turkey, November 12, 2023. REUTERS/Dilara Senkaya

«Αυτό αντηχεί στις τουρκικές ανησυχίες ότι το Ισραήλ μπορεί τελικά να επεκτείνει τέτοιες επιχειρήσεις σε τουρκικό έδαφος», είπε. «Η τουρκική κυβέρνηση υπολογίζει ότι η εγκατάλειψη της Χαμάς τώρα θα αποδυνάμωνε την περιφερειακή της επιρροή. Αντίθετα, αν παραμείνει σταθερή, θα ενισχύσει τον ρόλο της ως υπερασπιστή των παλαιστινιακών υποθέσεων».

Επιπλέον, ο Ουνλουχισαρτσικλί εκτιμά ότι μπορεί η έμμεση σύγκρουση να μεταφερθεί στη Συρία. Εκεί, είπε βρίσκονται «σε τροχιά σύγκρουσης».

Από τότε που οι Σύροι αντάρτες ανέτρεψαν τον Άσαντ τον Δεκέμβριο, έχουν εκδηλωθεί αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Η Άγκυρα έχει υποστηρίξει τη νέα προσωρινή κυβέρνηση και έχει επιδιώξει να επεκτείνει την επιρροή της, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού τομέα.

Το Ισραήλ βλέπει τη νέα κυβέρνηση με καχυποψία. Έχει καταλάβει μια ζώνη ασφαλείας που περιπολείται από τον ΟΗΕ στη νότια Συρία, έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές σε συριακές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Επίσης, έχει αυτοανακηρυχθεί σε προστάτη της θρησκευτικής μειονότητας των Δρούζων έναντι των κυρίως σουνιτικών μουσουλμανικών αρχών στη Δαμασκό.

Αποτροπή και διπλωματία

Η Τουρκία φαίνεται να επιδιώκει ένα μείγμα στρατιωτικής αποτροπής και διπλωματίας στη Συρία με στόχο την εκτόνωση των εντάσεων για την αποφυγή άμεσης σύγκρουσης με το Ισραήλ.

Τούρκοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συνομιλίες τον Απρίλιο για τη δημιουργία ενός «μηχανισμού αποκλιμάκωσης» στη Συρία. Η κίνηση αυτή ακολούθησε τις ισραηλινές επιθέσεις σε μια συριακή αεροπορική βάση που η Τουρκία φέρεται να σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει. Ο Νετανιάχου δήλωσε τότε ότι οι τουρκικές βάσεις στη Συρία θα αποτελούσαν «κίνδυνο για το Ισραήλ».

Η Άγκυρα και η Δαμασκός υπέγραψαν τον περασμένο μήνα συμφωνία για την παροχή στρατιωτικής εκπαίδευσης και συμβουλών από την Τουρκία στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας.

Οι σχέσεις των δύο χωρών με τις ΗΠΑ μπορεί να είναι κλειδί στις εξελίξεις. Ο πρόεδρος της Τουρκίας ελπίζει ότι η Ουάσιγκτον θα ακολουθήσει σκληρή γραμμή έναντι τυχόν ισραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων. Από την άλλη πλευρά, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ζήτησε υποστήριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ στην αντιπαράθεση με την Τουρκία. Ο Αμερικανός πρόεδρος όμως επαίνεσε τον Ερντογάν για την «ανάκτηση της Συρίας» και προέτρεψε τον Νετανιάχου να είναι «λογικός» στις συναλλαγές του με την Τουρκία.

Αλλά, όπως επισημαίνει ο Ουνλουχισαρτσικλί, η επίθεση στο Κατάρ έδειξε ότι οι καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν είναι απαραίτητα εγγύηση. Και δεν μπορεί να αποκλειστεί μια επίθεση από το Ισραήλ. Η επίθεση στο Κατάρ έδειξε ότι «δεν υπάρχει όριο σε αυτά που μπορεί να κάνει η ισραηλινή κυβέρνηση», σημείωσε.

  • Με πληροφορίες από το AP.

Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Χρυσός στην Έρημο
Μεγάλες προσδοκίες 15.09.25

Χρυσός στην Έρημο

Η απίστευτη ανακάλυψη χρυσού 30 γραμμαρίων ανά τόνο στη Σαχάρα αλλάζει τα δεδομένα για το Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δυναστεία Μέρντοχ: Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή – Ανώτερο του Succession
Ανώτερο του Succession 15.09.25

Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή στη μιντιακή δυναστεία Μέρντοχ

Πώς ο 54χρονος γιος του, Λάχλαν Μέρντοχ, κατάφερε να αποκτήσει εκείνος τον έλεγχο των ΜΜΕ που ο πατέρας του έχτισε κατά τη διάρκεια καριέρας 70 ετών

Γιώργος Κανελλόπουλος
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «τριπλασίασαν» τις κατασκοπευτικές πτήσεις τους – «Πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο»
«Κατασκοπευτικές πτήσεις» 15.09.25

«Πρόθεση των ΗΠΑ να προκαλέσουν πόλεμο», βλέπει η Βενεζουέλα

Συνεχίζονται «οι επιχειρήσεις κατασκοπείας από αεροσκάφη του στρατού των ΗΠΑ», δηλώνει ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «Ξέρουμε τι κάνουν (...) με πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο».

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Νέα επιδημία του Εμπολα – Ξεκίνησε ο εμβολιασμός
Αρχισε εμβολιασμός 15.09.25

Νέα επιδημία του Εμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Στη ΛΔ Κονγκό μέχρι χθες Κυριακή είχαν καταγραφεί 28 θάνατοι επί συνόλου 81 κρουσμάτων του Εμπολα αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο, την 20ή Αυγούστου, σε έγκυο 34 ετών.

Σύνταξη
Ισπανία: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη
Μαδρίτη 14.09.25

«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων

Ο τελευταίος γύρος του ποδηλατικού αγώνα Vuelta στην Ισπανία ακυρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»
Τι σημαίνει; 14.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισημαίνει ότι αν το χρήμα είναι το μόνο που έχει αξία σήμερα, το υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπογράμμισε το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Σύνταξη
Νικητές οι Χριστιανοδημοκράτες στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία – Η ακροδεξιά AfD τριπλασίασε τα ποσοστά της
Επαλήθευση δημοσκοπήσεων 14.09.25

Νικητές οι Χριστιανοδημοκράτες στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία – Η ακροδεξιά AfD τριπλασίασε τα ποσοστά της

Τη χειρότερη επίδοσή τους κατέγραψαν Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες στις τοπικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Τρίτη δύναμη η AfD, η οποία αύξησε σημαντικά τα ποσοστά της.

Σύνταξη
Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία
14 Σεπτεμβρίου 14.09.25

Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις στην Ελλάδα για την Ημέρα Μνήμης συνιστούν «προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης» των διμερών σχέσεων.

Σύνταξη
Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»
Ελλάδα 15.09.25

Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Στα τέλη Αυγούστου το δικαστήριο άκουσε την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη για την υπόθεση Novartis

Σύνταξη
Τέμπη: Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού
Τέμπη 15.09.25

Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού

Το ευρύτερο ρήγμα στην κοινωνία που δημιούργησαν τα Τέμπη και ο «σεισμός» των πανελλαδικών συγκεντρώσεων του Φεβρουαρίου τροφοδοτούν μια δυναμική που μπορεί να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης
Παρασκήνιο 15.09.25

Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης

Οι προσκλήσεις στον νυν και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές. Ο τόπος της εκδήλωσης, καθώς και οι φορείς που έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, με προέδρους προερχόμενους από τη ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ακρίβεια: Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο
Ακρίβεια 15.09.25

Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί το «νούμερο ένα» πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών η ελληνική οικονομία θα δοκιμαστεί και κρίσιμοι δείκτες θα αποτελέσουν προάγγελο για το τι μέλλει γενέσθαι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Συναγερμός μετά την κατάργησή τους στις ΗΠΑ
«Η ανησυχία είναι μεγάλη» 15.09.25

Συναγερμός μετά την κατάργηση των υποχρεωτικών εμβολιασμών στις ΗΠΑ

Οι επιδημικές εξάρσεις που αναμένονται και γιατί δεν θα περιοριστούν εντός των ΗΠΑ - «Μια πιθανή παύση θα μας πήγαινε δεκαετίες πίσω, καταγράφοντας πολλά θύματα και αναπήρους από τις επιδημίες»

Μάρθα Καϊτανίδη
Χρυσός στην Έρημο
Μεγάλες προσδοκίες 15.09.25

Χρυσός στην Έρημο

Η απίστευτη ανακάλυψη χρυσού 30 γραμμαρίων ανά τόνο στη Σαχάρα αλλάζει τα δεδομένα για το Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι
On Field 15.09.25

Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να ταιριάξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα Ελ Κααμπί – Ταρέμι για να μπορεί να βασιστεί και σε σχήμα με δύο επιθετικούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δυναστεία Μέρντοχ: Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή – Ανώτερο του Succession
Ανώτερο του Succession 15.09.25

Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή στη μιντιακή δυναστεία Μέρντοχ

Πώς ο 54χρονος γιος του, Λάχλαν Μέρντοχ, κατάφερε να αποκτήσει εκείνος τον έλεγχο των ΜΜΕ που ο πατέρας του έχτισε κατά τη διάρκεια καριέρας 70 ετών

Γιώργος Κανελλόπουλος
Κύπρος: «Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»
Ασύλληπτες διαστάσεις 15.09.25

«Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»

Ακόμα και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ινδίας κάνουν λόγο για το νέο αμυντικό σύστημα που φέρεται να απέκτησε η Κύπρος από το Ισραήλ, και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «τριπλασίασαν» τις κατασκοπευτικές πτήσεις τους – «Πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο»
«Κατασκοπευτικές πτήσεις» 15.09.25

«Πρόθεση των ΗΠΑ να προκαλέσουν πόλεμο», βλέπει η Βενεζουέλα

Συνεχίζονται «οι επιχειρήσεις κατασκοπείας από αεροσκάφη του στρατού των ΗΠΑ», δηλώνει ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «Ξέρουμε τι κάνουν (...) με πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο».

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Νέα επιδημία του Εμπολα – Ξεκίνησε ο εμβολιασμός
Αρχισε εμβολιασμός 15.09.25

Νέα επιδημία του Εμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Στη ΛΔ Κονγκό μέχρι χθες Κυριακή είχαν καταγραφεί 28 θάνατοι επί συνόλου 81 κρουσμάτων του Εμπολα αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο, την 20ή Αυγούστου, σε έγκυο 34 ετών.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

