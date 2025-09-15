newspaper
Πόλη της Γάζας: Ο στρατός εξετάζει χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων να παραμένουν στην περιοχή
Κόσμος 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:10

Πόλη της Γάζας: Ο στρατός εξετάζει χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων να παραμένουν στην περιοχή

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά την πόλη της Γάζας προετοιμάζοντας τη χερσαία εισβολή - Πολλά παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Η μία μετά την άλλη, οι γειτονιές της πόλης της Γάζας ισοπεδώνονται συστηματικά από τον ισραηλινό στρατό που προετοιμάζεται για χερσαία εισβολή, παρά το γεγονός ότι τα 3/4 των Παλαιστινίων δεν έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, σύμφωνα με την ισραηλινή Haaretz.

Στοχεύοντας τα πολυώροφα οικισιτικά κτίρια – σύμβολα της πυκνοκατοικημένης πόλης – που στο διάστημα του πολέμου έχουν λειτουργήσει ως καταφύγια για χιλιάδες εκτοπισμένες οικογένειες, το Ισραήλ επιδιώκει να διαλύσει τις εναπομείνασες υποδομές της περιοχής αναγκάζοντας τους κατοίκους να φύγουν.

Το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα δεκάδες νέα θύματα προστέθηκαν στον αιματηρό κατάλογο των σχεδόν 65.000 νεκρών Παλαιστινίων καθώς ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε δεκαέξι κτίρια και σκηνές εκτοπισμένων στην πόλη της Γάζας.

Όσοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας και έχουν κατευθυνθεί προς την υποτιθέμενη «ασφαλή ζώνη» του Αλ Μαουάσι διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει ελεύθερη σπιθαμή γης

Δίδυμα αγόρια μόλις έξι ετών είναι ανάμεσα στους νεκρούς, ενώ υπάρχουν αναφορές και για άλλα θύματα παιδιά στο τελευταίο κύμα επιθέσεων.

Σκοτώθηκαν δίδυμα αδέρφια έξι ετών – Προσοχή σκληρές εικόνες

Σε σοκ τραυματισμένα παιδιά

Γιατροί περιθάλπουν παιδιά με σφαίρες στο κεφάλι

Νέο ρεπορτάζ της ολλανδικής εφημερίδας Volkskrant επιβεβαιώνει αυτό που έχουν καταγράψει ανθρωπιστικές οργανώσεις και άλλα διεθνή ΜΜΕ σε σχέση με τις δολοφονίες παιδιών στη Γάζα.

Ξένοι εθελοντές γιατροί που βρέθηκαν στον πολιορκημένο θύλακα τα τελευταία δύο χρόνια δήλωσαν στην εφημερίδα ότι έχουν περιθάλψει πάνω από 100 παιδιά που φέρουν τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι ή στο στήθος.

Οι 15 από τους 17 γιατρούς που μίλησαν στην εφημερίδα επιβεβαίωσαν ότι περιέθαλψαν παιδιά κάτω των 15 ετών με τραύματα ακριβείας από σφαίρες στο κεφάλι ή στο στήθος. Συνολικά, κατέγραψαν 114 τέτοιες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των αποστολών τους στη Γάζα. Ενώ μερικά από τα παιδιά επέζησαν με καταστροφικά τραύματα, πολλά άλλα δεν τα κατάφεραν.

«Δεν πρόκειται για διασταυρούμενα πυρά. Πρόκειται για εγκλήματα πολέμου», δήλωσε η αμερικανίδα γιατρός Mimi Syed, η οποία είπε στην Volkskrant ότι η ίδια είχε περιθάλψει 18 παιδιά που είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι ή στο στήθος.

Χερσαία εισβολή

Η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ τίναξε στον αέρα την οποιαδήποτε συζήτηση για εκεχειρία με τον στρατό να συνεχίζει κανονικά το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με τη Haaretz οι IDF προετοιμάζουν τη χερσαία εισβολή στον θύλακα ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των Παλαιστινίων παραμένει στην περιοχή παρά τις επιθέσεις και τις απειλές.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας επιμένουν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, να προειδοποιούν ότι η κατάληψη της πόλης της Γάζας δεν θα φέρει την ήττα της Χαμάς. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το Ισραήλ έχει ανακοινώσει και άλλες φορές ότι έχει «καθαρίσει» την πόλη της Γάζας από τη Χαμάς, όπως και σχεδόν όλα τα μέρη του πολιορκημένου θύλακα, αλλά διαρκώς επανέρχεται με νέες ακόμα πιο αιματηρές επιθέσεις επαναλαμβάνοντας τον ίδιο στόχο.

Οι εξαγγελίες του στρατού ότι ετοιμάζει «ανθρωπιστικά στρατόπεδα» στη νότια Γάζα όπου θα υπάρχουν νοσοκομεία πεδίου, ανθρωπιστική βοήθεια, πόσιμο νερό κλπ δεν πείθουν κανέναν και κυρίως τους Παλαιστίνιους.

Όσοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας και έχουν κατευθυνθεί προς την υποτιθέμενη «ασφαλή ζώνη» του Αλ Μαουάσι διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει ελεύθερη σπιθαμή γης για να στήσουν ένα πρόχειρο κατάλυμα.

Τα περί υποδομών στη νότια Γάζα απευθύνονται κυρίως στους Αμερικανούς που αν και στηρίζουν πλήρως το Ισραήλ ζητούν να τηρηθούν κάποια προσχήματα για να δικαιολογήσουν τον αναγκαστικό εκτοπισμό ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Αμερικανικές ευλογίες στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται από χθες (Κυριακή) στο Ισραήλ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν προφανώς για την επίθεση στο Κατάρ αλλά, σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, και για τα σχέδια του Τελ Αβίβ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη.

Η κοινή προσευχή του Ρούμπιο με την ισραηλινή ηγεσία και η επίσκεψη σε κατεχόμενα εδάφη της Ιερουσαλήμ θεωρήθηκε επίσης μήνυμα προς τους συμμάχους των ΗΠΑ ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν θα φέρει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα, καθώς στο πεδίο το Ισραήλ προσαρτά τα παλαιστινιακά εδάφη.

Σύνοδος στην Ντόχα

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα το Ισραήλ να προσέχει μετά την επιδρομή του στο Κατάρ, καθώς όπως είπε η Ντόχα είναι ένας «πολύ καλός σύμμαχος». Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο επικριτικό σχόλιο του αμερικανού προέδρου μετά την επίθεση στο Κατάρ και δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται την ώρα που την Ντόχα συνεδριάζουν άραβες και μουσουλμάνοι ηγέτες για να απαντήσουν από κοινού στην ισραηλινή επίθεση.

Η Σύνοδος στην Ντόχα δεν αναμένεται να λάβει κάποια δραστική απόφαση, ωστόσο η πρωτοφανής επιθετικότητα του Τελ Αβίβ κατά του «μεσολαβητή» – την οποία ο Νετανιάχου υπερασπίζεται με πάθος συνεχίζοντας να εκτοξεύει απειλές – εκθέτει τις ΗΠΑ στους συμμάχους της στη Μέση Ανατολή, που διαπιστώνουν ότι παρά το γεγονός ότι φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, έχουν συμφωνήσει να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, συνάπτουν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες με την Ουάσιγκτον, κάνουν ακόμα και πολυτελή δώρα στον Ντόναλντ Τραμπ, το Τελ Αβίβ μπορεί να κάνει ανενόχλητο όσες επιθέσεις θέλει και όπου θέλει.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι
Πόλεμος 15.09.25

Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Σούμι», είπε ο Ζελένσκι. «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προελαύνουν προς την κατεύθυνση των συνόρων της Ουκρανίας», πρόσθεσε

Σύνταξη
Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς
Ανησυχία κλιμάκωσης 15.09.25

Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς

Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται να μετράει τις πιθανότητες το Ισραήλ να επιχειρήσει να πλήξει μέλη της Χαμάς σε τουρκικό έδαφος. Αιτία, η υποστήριξη από την Τουρκία στους Παλαιστινίους και στη Χαμάς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χρυσός στην Έρημο
Μεγάλες προσδοκίες 15.09.25

Χρυσός στην Έρημο

Η απίστευτη ανακάλυψη χρυσού 30 γραμμαρίων ανά τόνο στη Σαχάρα αλλάζει τα δεδομένα για το Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δυναστεία Μέρντοχ: Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή – Ανώτερο του Succession
Ανώτερο του Succession 15.09.25

Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή στη μιντιακή δυναστεία Μέρντοχ

Πώς ο 54χρονος γιος του, Λάχλαν Μέρντοχ, κατάφερε να αποκτήσει εκείνος τον έλεγχο των ΜΜΕ που ο πατέρας του έχτισε κατά τη διάρκεια καριέρας 70 ετών

Γιώργος Κανελλόπουλος
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «τριπλασίασαν» τις κατασκοπευτικές πτήσεις τους – «Πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο»
«Κατασκοπευτικές πτήσεις» 15.09.25

«Πρόθεση των ΗΠΑ να προκαλέσουν πόλεμο», βλέπει η Βενεζουέλα

Συνεχίζονται «οι επιχειρήσεις κατασκοπείας από αεροσκάφη του στρατού των ΗΠΑ», δηλώνει ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «Ξέρουμε τι κάνουν (...) με πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο».

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Νέα επιδημία του Εμπολα – Ξεκίνησε ο εμβολιασμός
Αρχισε εμβολιασμός 15.09.25

Νέα επιδημία του Εμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Στη ΛΔ Κονγκό μέχρι χθες Κυριακή είχαν καταγραφεί 28 θάνατοι επί συνόλου 81 κρουσμάτων του Εμπολα αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο, την 20ή Αυγούστου, σε έγκυο 34 ετών.

Σύνταξη
Ισπανία: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη
Μαδρίτη 14.09.25

«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων

Ο τελευταίος γύρος του ποδηλατικού αγώνα Vuelta στην Ισπανία ακυρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»
Τι σημαίνει; 14.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισημαίνει ότι αν το χρήμα είναι το μόνο που έχει αξία σήμερα, το υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπογράμμισε το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης διασταυρώσαν τα ξίφη τους στον απόηχο της ΔΕΘ

Σύνταξη
Τη στήριξή τους στην Πολωνία εξέφρασαν Μητσοτάκης και Κόστα – Στο επίκεντρο «ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα»
Οι κοινές δηλώσεις 15.09.25

Τη στήριξή τους στην Πολωνία εξέφρασαν Μητσοτάκης και Κόστα – Στο επίκεντρο «ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντόνιο Κόστα έκαναν κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους - Και οι δύο αναφέρθηκαν στην πρόσφατη εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
Τσίπρας: Το σχόλιο για την ισραηλινή επιδρομή στο σπίτι του βραβευμένου παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Αγνοείται ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης που βραβεύτηκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα - «Μας ντροπιάζει η στάση του κ. Μητσοτάκη»

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα - Τι σημειώνει ο Τσίπρας

Σύνταξη
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Ακτιβισμός 15.09.25

«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και της συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με ένα ισχυρό μήνυμα για τα δικαιώματα των τρανς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
