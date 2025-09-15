Η μία μετά την άλλη, οι γειτονιές της πόλης της Γάζας ισοπεδώνονται συστηματικά από τον ισραηλινό στρατό που προετοιμάζεται για χερσαία εισβολή, παρά το γεγονός ότι τα 3/4 των Παλαιστινίων δεν έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, σύμφωνα με την ισραηλινή Haaretz.

Στοχεύοντας τα πολυώροφα οικισιτικά κτίρια – σύμβολα της πυκνοκατοικημένης πόλης – που στο διάστημα του πολέμου έχουν λειτουργήσει ως καταφύγια για χιλιάδες εκτοπισμένες οικογένειες, το Ισραήλ επιδιώκει να διαλύσει τις εναπομείνασες υποδομές της περιοχής αναγκάζοντας τους κατοίκους να φύγουν.

Το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα δεκάδες νέα θύματα προστέθηκαν στον αιματηρό κατάλογο των σχεδόν 65.000 νεκρών Παλαιστινίων καθώς ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε δεκαέξι κτίρια και σκηνές εκτοπισμένων στην πόλη της Γάζας.

Όσοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας και έχουν κατευθυνθεί προς την υποτιθέμενη «ασφαλή ζώνη» του Αλ Μαουάσι διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει ελεύθερη σπιθαμή γης

Δίδυμα αγόρια μόλις έξι ετών είναι ανάμεσα στους νεκρούς, ενώ υπάρχουν αναφορές και για άλλα θύματα παιδιά στο τελευταίο κύμα επιθέσεων.

Σκοτώθηκαν δίδυμα αδέρφια έξι ετών – Προσοχή σκληρές εικόνες

<br />

Σε σοκ τραυματισμένα παιδιά

<br />

Γιατροί περιθάλπουν παιδιά με σφαίρες στο κεφάλι

Νέο ρεπορτάζ της ολλανδικής εφημερίδας Volkskrant επιβεβαιώνει αυτό που έχουν καταγράψει ανθρωπιστικές οργανώσεις και άλλα διεθνή ΜΜΕ σε σχέση με τις δολοφονίες παιδιών στη Γάζα.

Ξένοι εθελοντές γιατροί που βρέθηκαν στον πολιορκημένο θύλακα τα τελευταία δύο χρόνια δήλωσαν στην εφημερίδα ότι έχουν περιθάλψει πάνω από 100 παιδιά που φέρουν τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι ή στο στήθος.

Οι 15 από τους 17 γιατρούς που μίλησαν στην εφημερίδα επιβεβαίωσαν ότι περιέθαλψαν παιδιά κάτω των 15 ετών με τραύματα ακριβείας από σφαίρες στο κεφάλι ή στο στήθος. Συνολικά, κατέγραψαν 114 τέτοιες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των αποστολών τους στη Γάζα. Ενώ μερικά από τα παιδιά επέζησαν με καταστροφικά τραύματα, πολλά άλλα δεν τα κατάφεραν.

«Δεν πρόκειται για διασταυρούμενα πυρά. Πρόκειται για εγκλήματα πολέμου», δήλωσε η αμερικανίδα γιατρός Mimi Syed, η οποία είπε στην Volkskrant ότι η ίδια είχε περιθάλψει 18 παιδιά που είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι ή στο στήθος.

Χερσαία εισβολή

Η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ τίναξε στον αέρα την οποιαδήποτε συζήτηση για εκεχειρία με τον στρατό να συνεχίζει κανονικά το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με τη Haaretz οι IDF προετοιμάζουν τη χερσαία εισβολή στον θύλακα ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των Παλαιστινίων παραμένει στην περιοχή παρά τις επιθέσεις και τις απειλές.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας επιμένουν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, να προειδοποιούν ότι η κατάληψη της πόλης της Γάζας δεν θα φέρει την ήττα της Χαμάς. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το Ισραήλ έχει ανακοινώσει και άλλες φορές ότι έχει «καθαρίσει» την πόλη της Γάζας από τη Χαμάς, όπως και σχεδόν όλα τα μέρη του πολιορκημένου θύλακα, αλλά διαρκώς επανέρχεται με νέες ακόμα πιο αιματηρές επιθέσεις επαναλαμβάνοντας τον ίδιο στόχο.

Οι εξαγγελίες του στρατού ότι ετοιμάζει «ανθρωπιστικά στρατόπεδα» στη νότια Γάζα όπου θα υπάρχουν νοσοκομεία πεδίου, ανθρωπιστική βοήθεια, πόσιμο νερό κλπ δεν πείθουν κανέναν και κυρίως τους Παλαιστίνιους.

Όσοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας και έχουν κατευθυνθεί προς την υποτιθέμενη «ασφαλή ζώνη» του Αλ Μαουάσι διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει ελεύθερη σπιθαμή γης για να στήσουν ένα πρόχειρο κατάλυμα.

Τα περί υποδομών στη νότια Γάζα απευθύνονται κυρίως στους Αμερικανούς που αν και στηρίζουν πλήρως το Ισραήλ ζητούν να τηρηθούν κάποια προσχήματα για να δικαιολογήσουν τον αναγκαστικό εκτοπισμό ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Αμερικανικές ευλογίες στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται από χθες (Κυριακή) στο Ισραήλ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν προφανώς για την επίθεση στο Κατάρ αλλά, σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, και για τα σχέδια του Τελ Αβίβ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη.

Η κοινή προσευχή του Ρούμπιο με την ισραηλινή ηγεσία και η επίσκεψη σε κατεχόμενα εδάφη της Ιερουσαλήμ θεωρήθηκε επίσης μήνυμα προς τους συμμάχους των ΗΠΑ ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν θα φέρει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα, καθώς στο πεδίο το Ισραήλ προσαρτά τα παλαιστινιακά εδάφη.

Σύνοδος στην Ντόχα

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα το Ισραήλ να προσέχει μετά την επιδρομή του στο Κατάρ, καθώς όπως είπε η Ντόχα είναι ένας «πολύ καλός σύμμαχος». Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο επικριτικό σχόλιο του αμερικανού προέδρου μετά την επίθεση στο Κατάρ και δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται την ώρα που την Ντόχα συνεδριάζουν άραβες και μουσουλμάνοι ηγέτες για να απαντήσουν από κοινού στην ισραηλινή επίθεση.

Η Σύνοδος στην Ντόχα δεν αναμένεται να λάβει κάποια δραστική απόφαση, ωστόσο η πρωτοφανής επιθετικότητα του Τελ Αβίβ κατά του «μεσολαβητή» – την οποία ο Νετανιάχου υπερασπίζεται με πάθος συνεχίζοντας να εκτοξεύει απειλές – εκθέτει τις ΗΠΑ στους συμμάχους της στη Μέση Ανατολή, που διαπιστώνουν ότι παρά το γεγονός ότι φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, έχουν συμφωνήσει να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, συνάπτουν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες με την Ουάσιγκτον, κάνουν ακόμα και πολυτελή δώρα στον Ντόναλντ Τραμπ, το Τελ Αβίβ μπορεί να κάνει ανενόχλητο όσες επιθέσεις θέλει και όπου θέλει.