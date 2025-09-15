Οργή επικρατεί στη σύνοδο αραβικών και ισλαμικών χωρών που φιλοξενείται στην Ντόχα, μετά την ισραηλινή επίθεση στη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς.

«Ο Νετανιάχου ονειρεύεται να μετατραπεί η αραβική περιοχή σε σφαίρα επιρροής του Ισραήλ»

Ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι ήταν αυτός που άνοιξε τις εργασίες της συνόδου, κάνοντας λόγο για «δειλή επίθεση» από τη μεριά του Ισραήλ.

Η ισραηλινή «επίθεση είναι κατάφωρη, προδοτική, δειλή» και ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει μετατραπεί σε πόλεμο εξόντωσης, δήλωσε, ανάμεσα σε άλλα, ο εμίρης του Κατάρ.

Ο εμίρης σημείωσε ότι το Κατάρ είναι μια χώρα που μεσολαβεί και καταβάλλει «προσπάθειες για να τερματιστεί αυτός ο καταστροφικός πόλεμος που διεξάγεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και που έχει μετατραπεί σε γενοκτονία».

«Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ήταν έτοιμες να ολοκληρωθούν με επιτυχία, με τη βοήθεια της αδελφικής χώρας της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση πολλών ομήρων», τόνισε ο ίδιος.

Αιχμές του εμίρη του Κατάρ κατά του Νετανιάχου

Ο εμίρης του Κατάρ συμπλήρωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ονειρεύεται να μετατραπεί η αραβική περιοχή σε σφαίρα επιρροής του Ισραήλ.

«Πρόκειται για μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση», πρόσθεσε.

«Η Χαμάς έπρεπε να επικεντρωθεί σε ένα έγγραφο που είχε προετοιμάσει η Αμερική. Έχετε ακούσει ποτέ για τέτοια επίθεση; Ένα κράτος που εργάζεται με συνέπεια για τις διαπραγματεύσεις, ένα κράτος που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και όμως επιτίθεται στον τόπο όπου διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις; Αν το Ισραήλ επιθυμεί να δολοφονήσει τους ηγέτες της Χαμάς, γιατί τότε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις;», αναρωτήθηκε.

«Αν επιθυμεί να επιμείνει στην απελευθέρωση των ομήρων, γιατί τότε δολοφονεί όλους τους διαπραγματευτές; Πώς μπορούμε να φιλοξενήσουμε στη χώρα μας διαπραγματευτικές αντιπροσωπείες από το Ισραήλ, ενώ εκείνοι στέλνουν drones και αεροπλάνα για αεροπορικές επιδρομές εναντίον της χώρας μας;

Δεν υπάρχει λόγος για ερωτήσεις. Πρόκειται απλώς για δειλή επίθεση και δεν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις με ένα τέτοιο μέρος», τόνισε.

«Τέλος στη σιωπή»

Στη συνέχεια πήραν τον λόγο άλλοι ηγέτες.

Ο Χισεΐν Μπραχίμ Τάχα, γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» των μελών προς το Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση.

Ο Άχμεντ Αμπούλ Γκέιτ, γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής που πραγματοποιείται στην Ντόχα στέλνει ένα μήνυμα στη διεθνή κοινότητα να αντισταθεί στο Ισραήλ.

«Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να σταματήσει η σιωπή απέναντι στις βίαιες πράξεις αυτού του παρανόμου κράτους, το οποίο έχει σπείρει τον όλεθρο, την καταστροφή, τον θάνατο και την πείνα στην περιοχή», είπε.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσι δήλωσε: «Θα το πω ξεκάθαρα: αυτή η επίθεση αντανακλά σαφώς ότι οι πρακτικές του Ισραήλ έχουν ξεπεράσει τα όρια της διπλωματικής και στρατιωτικής λογικής. Έχουν υπερβεί όλα τα όρια. Καταδικάζουμε έντονα την επίθεση του Ισραήλ κατά του Κατάρ».

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα δήλωσε ότι η επίθεση στην Ντόχα είναι «ζωντανή απόδειξη» ότι η απειλή του Ισραήλ είναι «απεριόριστη».

«Η απάντησή μας πρέπει να είναι σαφής, αποφασιστική και, πάνω απ’ όλα, αποτρεπτική», είπε.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι, πρότεινε μια συλλογική αντίδραση ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ σε επιθέσεις εναντίον οποιασδήποτε αραβικής ή ισλαμικής χώρας, στην οποία μια επίθεση εναντίον μιας χώρας θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι το Ισραήλ στοχεύσει να «σύρει την περιοχή στο χάος» και τόνισε ότι αποτελεί «ευθεία απειλή» για την περιοχή.