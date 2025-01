Επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα Παρασκευή στην ψηφιακή εκδοχή της βρετανικής ιατρικής επιθεώρησης The Lancet με ανοικτή πρόσβαση υπολογίζει ότι ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του πολέμου ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χαμάς ήταν υψηλότερος κατά 41% από αυτόν που κατέγραψε το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακο την υπό εξέταση περίοδο (στη φωτογραφία αρχείου από το Χ, επάνω, πυρκαγιά σε σκηνές εκτοπισμένων Παλαιστινίων μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό αμάχων).

Ο αριθμός των θυμάτων του πολέμου έχει μετατραπεί σε αντικείμενο πικρού διαλόγου αφότου το Ισραήλ άρχισε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Watch this. This isn’t a wildfire. This is deliberate. With the help of Western governments, Israel burned Gaza to the ground. pic.twitter.com/kVAMOPTI6U

— Linda Mamoun (@mamoun_linda) January 9, 2025