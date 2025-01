Τουλάχιστον 51 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 78 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας τις προηγούμενες 24 ώρες, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο υπό πολιορκία (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

This video needs to be the front page of every news station in the world.

The screams of Palestinians in Gaza being burnt alive by Israel. pic.twitter.com/IT9I42rmPZ

— Mohamad Safa (@mhdksafa) January 7, 2025